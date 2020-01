EU Britaniji: "Nikad, nikad, nikad" neće biti kompromisa oko jedinstvenog tržišta

Evropska unija "nikad, nikad, nikad" neće praviti kompromise po pitanju integriteta svog jedinstvenog tržišta, upozorio je Veliku Britaniju glavni pregovarač EU za Bregzit, poručivši da London sada mora da se suoči sa realnošću nakon potcenjivanja cene odlaska.

Neki britanski političari nagovestili su da bi Brisel mogao da bude fleksibilan po pitanju pravila u cilju zaštite protoka robe tokom razgovora koji treba da započnu narednih nedelja nakon što Britanija formalno izađe iz bloka.

Ali, Mišel Barnije, govoreći o britanskoj Severnoj Irskoj koja je naširoko viđena kao oblast koja je pod najvećim rizikom zbog Bregzita, upozorio je da su negativne posledice neizbežne.

"Neće biti kompromisa po pitanju jedinstvenog tržišta Nikad, nikad, nikad", rekao je Barnije tokom prijema na Kraljičinom univerzitetu u Belfastu, opisujući jedinstveno tržište kao temelj međunarodnog uticaja EU.

"Napuštanje jedinstvenog tržišta, napuštanje carinske unije imaće posledice. I ono što sam primetio, tokom poslednje godine, mnoge od tih posledica potcenjene su u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je on. "Sada moramo da se suočimo sa realnošću".

Teški izbori

Barnije kaže da dok je Brisel bio voljan da bude fleksibilan i pragmatičan u trgovinskim pregovorima, izbori Britanije učinili su da trgovina bez poteškoća sa EU postane nemoguća.

Ukoliko ne bude postignut trgovinski sporazum, Britanija će se i dalje suočavati sa rizikom Bregzita "preko ivice provalije" 2021, nakon što istekne tranzicioni status kvo, dodao je on.

"Ukoliko ne budemo imali sporazum, to neće biti uobičajeno stanje i status kvo. Moramo se suočiti sa rizikom 'ruba provalije', posebno kad je trgovina u pitanju", rekao je Barnie.

EU je u više navrata rekla da će nivo pristupa britanskih proizvoda i dalje moći da bude srazmeran obavezama koje London preduzima po pravilima EU, posebno u vezi sa državnom pomoći.

"Nije mi jasno, međutim, kada UK napusti EU i jedinstveno tržište, oni takođe biraju da napuste evropski društveni i regulatorni model. To je ključno pitanje i mi čekamo odgovor", rekao je Barnie.

Severna Irska

Premijer Irske, Leo Varadkar, ranije u utorak rekao je da će morati da postoje neke provere dobara koje iz Britanije budu ulazile u Severnu Irsku, uprkos ponavljanom insistiranju britanskog premijera Borisa Džonsona da za tim nema potrebe.

Džonsonova spremnost da dozvoli da se neka pravila EU primenjuju u Severnoj Irskoj, kako bi sprečio potrebu za uspostavljanjem granice na ostrvu, bila je ključni ustupak koji je ponudio prošle godine kako bi se postigao spotazum o povlačenju iz bloka.

Barniea su novinari u Belfastu više puta pitali da li trgovinski razgovori mogu dovesti do toga da se izbegne pravljenje graničnih kontrola, ali on je mogao samo da kaže da tekst sporazuma o povlačenju koji to uređuje obavezujući i ne može biti povučen.

"Sporazum o izlasku obe strane moraju primeniti rigorozno i disciplinovano. On se ne može ponovo otvarati pod slabašnom implementacijom", rekao je Barnie. Implementacija će biti ključna u izgradnji poverenja pred trgovinske sporazume, dodao je on.

Vardakar je rekao ranije u ponedeljak za britanski BBC da Evropska unija biti u prednosti u trgovinskim pregovorima, jer će imati "jači tim" zbog većeg broja stanovnika i većeg tržišta. Džonsonov cilj da se postigne sporazum do kraja 2020, "biće težak", dodao je Varadkar.