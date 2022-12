Dukaj: Nadam se da će politički akteri pokazati odgovornost za prevazilaženje krize

Pitanje izbora sudija Ustavnog suda je ključno i vjerujem da će glavni akteri koji odlučuju o tome pokazati odgovornost, rekao je u intervjuu za albanski servis Glasa Amerike crnogorski ministar javne uprave Maraš Dukaj, koji je prethodnih dana boravio u zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Državama.

Glas Amerike: Zamjenik pomoćnika državnog sekretara, Gabrijel Eskobar, u četvrtak je izrazio zabrinutost zbog, kako je rekao, "duboke ustavne krize" u Crnoj Gori i pozvao na prijevremene izbore što je prije moguće. On je oštro kritikovao napore da se promijieni Zakon o predsjedniku i upozorio na političke igre pri popunjavanju mjesta u Ustavnom sudu. Njegovi komentari uslijedili su posle poziva Evropske unije na hitan prekid blokade institucija i normalizaciju situacije u zemlji. Kako komentarišete izjave Eskobara, koje su bile prilično jake, i njegov poziv na vanredne, prevremene izbore, kao i izražavanje zabrinutosti zbog Zakona o predsjedniku?

Dukaj: U pravu ste. Mi smo svjesni situacije, i prije nekog vremena, na isto je pozvala stranka na čelu sa g-dinom Nikom Đelošajem, jer je Ustavni sud osnova, temelj kretanja naprijed, ili izlaska iz krize, ili problema u kojima se nalazi Crna Gora. Takođe, što se tiče Zakona o predsjedniku, protiv ovog zakona je glasao i poslanik Albanske liste gospodin Nimanbegu. Dakle, naš stav je vrlo jasan i to smo isticali javno, putem medija, na raznim sastancima, bilo na nivou države Crne Gore, i naravno da ćemo to činiti i na sastancima koje imamo.

Glas Amerike: S obzirom da su građani protestovali i upravo zbog ovih pitanja, kakav ste odgovor dobili kada ste iznijeli zabrinutost u pogledu unutrašnjeg stanja u zemlji?

Dukaj: Pitanje Zakona o predsjedniku je samo, da kažem, nastavak političkog rata između pozicije i opozicije, odnosno predsjednika i onih koji su glasali za ovaj zakon. To je naravno imalo mnoge političke posledice, a organizovani su i protesti. Ne samo protesti, već je bilo i poziva sa najrelevantnijih adresa ne samo Evropske Unije, već i Sjedinjenih Američkih Država, da ovaj zakon nije ustavan, da ga treba povući, zbog toga što nije u skladu sa kriterijumima institucija Evropske unije i šire.

Mi, koji radimo u institucijama, znamo da i najobičniji zakoni moraju da prođu sve procedure da bi dobili saglasnost nadležnih institucija, jer mi kao ozbiljna država želimo da postanemo dio Evropske Unije. Dakle, mislim da je ne samo pitanje zakona, već i pitanje Ustavnog suda, po mom mišljenju, ključno. Biće riješeno u najkraćem mogućem roku, a vi ste to pratili putem medija, bilo u Crnoj Gori, u vašoj zemlji ili šire, da je odložena sjednica na kojoj bi trebalo da se glasao o kandidatima za sudije za Ustavni sud i održaće se 12. decembra i nadam se i vjerujem da će glavni akteri koji odlučuju o ovom pitanju shvatiti i biti odgovorni da je to važno ne samo za državu Crnu Goru, već i za region i Evropsku Uniju.

Glas Amerike: Kako komentarišete ovo insistiranje na ovim stavovima, koji su, kako je rekao gospodin Eskobar, političke igre, iako su posledice nastavka krize jasne?

Dukaj: Pa ja sam pomenuo da je to posledica nepostojanja dogovora. Bez obzira da li ste na poziciji ili u opoziciji, morate razgovarati i sjedeti za stolom, jer zadaci koje radimo su veoma odgovorni, to su javni zadaci, uprkos tome što se to možda nekom negdje ne sviđa u svakom aspektu, ali zbog građana i radi države i procesa moramo da sjednemo. Dakle, ovo je politički rat između pojedinih aktera koji je počeo ne danas, ne juče, već i ranije. Ne može, ko god da čini poziciju, ako ima pozicije koja nema dvije trećine ili tri petine, ne može da odlučuje sam o krupnim pitanjima, dakle, uvijek je potreban konsenzus sa opozicijom i drugim bitnim akterima u procesu.

Glas Amerike: Da malo pričamo o situaciji u vezi sa sajber napadima koji su izazvali mnoge posljedice. Koje mjere vlada preduzima da spreči ovakve napade u budućnosti?

Dukaj: Moramo da se vratimo malo unazad i da malo porazgovaramo o tome šta je urađeno po pitanju bezbjednosti od sajber napada i moramo da znamo koliko je to važno. Mogu sa punim uvjerenjem da tvrdim da je sajber rat danas najopasniji rat na svijetu i da nismo bili toliko svjesni toga. A ako digitalizujemo i istovremeno ne riješimo pitanje odbrane, nismo riješili nijedan problem. Preduzeli smo konkretne korake u ovom pravcu i Ministarstvo javne uprave koju vodim, i prije nego što smo imali sajber napade angažovali smo stručnjake iz Evropske Unije da promijenimo zakone jer je to prvi korak i promijenićemo ga, napravićemo novi zakon, verujem do kraja ove godine, imaćemo novi zakon koji je za zaštitu informacija i sajber zaštitu, koji predviđa agenciju za sajber zaštitu.

Crna Gora do sada nije imala agenciju za sajber zaštitu, nema službu koja štiti sve vrijeme, a to su problemi kojih moramo biti svjesni, a koji su veoma važni za zaštitu identiteta države i ne samo države, ali i građana. Preduzeli smo konkretne korake po ovom pitanju i kao država nismo bili spremni za ovaj napad, ali su nam zahvaljujući podršci SAD, FBI, američke ambasade u Podgorici pomogli da se izvučemo iz ove situacije. Ovdje želim da istaknem da je zahvaljujući zalaganju stručnjaka iz Ministarstva javne uprave koji su štitili i lične podatke, država zaštićena od ozbiljnih posljedica. Pored toga, potpisali smo i sporazum sa Francuzima, koji su podržavali ovaj proces, i sa Slovencima, o stvaranju regionalnog centra za zaštitu od sajber napada, koji će obučavati kadrove koji su veoma važni za budućnost ove oblasti u Crnoj Gori.