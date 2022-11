Ministarka evropskih poslova podnijela ostavku; Abazović: Bilo bi neozbiljno da je zbog Otvorenog Balkana

Ministarka evropskih poslova i potpredsjednica Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu i Gradjanskog pokreta URA, Jovana Marović, podnijela je ostavku na sve tri funkcije, navodeći kao razlog izglasavanje nepovjerenja 42. Vladi Crne Gore odlazećeg premijera Dritana Abazovića.



“Želim da vas informišem da sam podnijela ostavke na sve tri funkcije koje sam vršila u prethodnom periodu…”, navela je Marović u pismu predsjednici Skupštine Danijeli Đurović.



Marović je navela da je funkcije u Vladi i partiji preuzela sa velikim entuzijazmom i željom da proces pristupnih pregovora dovedemo u završnu fazu, a državu do članstva u EU.



“S obzirom na to da političke partije prozivaju jedna drugu za nečinjenje putem medija, umjesto da sjednu za sto da se dogovore o ključnim pitanjima i prioritetima od značaja za demokratizaciju i integraciju, ispunjenje ovog cilja, odnosno ubrzanje evropskog puta, nije moguće u ovakvim uslovima”, saopštila je Marović.

Prema njenim riječima, razlog što nije ranije napustila funkcije je zaokruživanje tehničkog dijela procesa, a koji se odnosi na rekonstrukciju pregovaračke strukture, definisanje procedura u Ministarstvu, uz redovne obaveze u procesu pregovora.



“Smatram da smo, moj tim i ja, u mjeri u kojoj je to bilo moguće, uz sva ograničenja zbog tehničkog mandata Vlade, uspjeli da uradimo dosta”, rekla je i dodala da želi da zahvali “državnom sekretaru, generalnim direktorima i svim zaposlenima u Ministarstvu evropskih poslova na posvećenosti i iskrenoj želji da Crnu Goru približimo EU”,

Premijer u tehničkom mandatu rekao je da bi bilo “krajnje neozbiljno” da ovaj potez njegove potpredsjednice ima veze sa njihovim neslaganjem u vezi pristupanja Crne Gore “Otvorenom Balkanu”.



“Nemam neki značajan komentar. URA je partija koja baštini svoje principe, mi tu nismo da štitimo principe nekih drugih”, rekao je i dodao da o Otvorenom Balkanu “nije bilo riječi na Vladi”.



“Ako Berlinski proces kaže da treba da putujemo sa lično kartim, svi smo za. Ako Open Balkan kaže isto, onda je jedan dio za a jedan protiv. Ja sam lično za sve što je saradnja, ekonomska i politička, mislim da to stvara korist”, rekao je.



Odgovarajući na pitanje novinara da li je njegova potpredsjednica podnijela ostavku zbog analize Marović i njenog tima o Otvorenom Balkanu, u kojoj se ne preporučuje pristupanje Crne Gore, Abazović je rekao da je joj je zahvalan na svemu ali da ne misli da je ona kriva za situaciju u kojoj se Crna Gora našla u odnosu na EU integracije.



“Sa tog aspekta je razumijem. Mi samo treba da znamo da su EU, odnosno tranformacija crnogorskog društva maraton, to nije sprint… Razumijem je sa kolegijalnog aspekta, ali da li to ima veze sa analizom o Otvorenom Balkanu, to bi bilo krajnje neozbiljno, po meni, da ima veze s tim”, rekao je i dodao da analiza koju je uradila Marović “ima odredjene manjkavosti”.

Podgorička NVO Centar za gradjansko obrazovanje (CGO) upitala je u petak Vladu ko je i zašto naredio da se analiza Ministarstva evropskih poslova o prednostima i manama priključenja Crne Gore Otvorenom Balkanu skine sa sajta Ministarstva evropskih poslova.

“Ovo je pokazatelj da ulazimo u crvenu zonu odlučnosti pojedinaca u toj Vladi da se, suprotno nespornoj argumentaciji, radi na štetu države Crne Gore”, navode u CGO.

CGO u objavi na Tviteru upućuje zainteresovane da analizu pokušaju skinuti sa linka na kojem je zapamćena ranije, a što je, kako navode, promaklo “čistačima” u ime neodgovornih pojedinaca u Vladi koji misle da ćemo je tako zaboraviti”.