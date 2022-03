Dodeljene nagrade najhrabrijim ženama iz celog sveta

Od Brazila do Bangladeša, Nepala do Vijetnama, američki Stejt department odao je priznanje 12 žena iz celog sveta za borbu protiv korupcije, rodnog nasilja i diskriminacije radi izgradnje otvorenijih, mirnijih društava. Virtuelna dodela 16. Međunarodne nagrade za žensku hrabrost protekla je u znaku slavljenje žena, ali je bila i turobni podsetnik na opasnosti sa kojima se one suočavaju širom sveta.

Samo nekoliko dana nakon što su žene marširale ulicama za Međunarodni dan žena, Stejt department nagradio je dvanaest žena širom sveta za njihov hrabar rad, a održan je i minut ćutanja, u znak sećanja na žene u Ukrajini.

"Milioni Ukrajinki pobegle su iz svoje zemlje sa porodicama, a više njih je ostalo da pomogne svojoj zemlji u borbi protiv neisprovociranog, neopravdanog rata Rusije. Video sam mnoge od njih na granici sa Poljskom pre oko nedelju dana. I to je nešto što ostaje utisnuto u vaš um i sećanje - vidite žene koje prelaze granicu, decu u koloni, beže od ruske agresije", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken.

Zalaganje za mirnija, otvorena društva česta je tema između dvanaest žena kojima je ove godine dato priznanje.

"Ovogodišnje nagrađene najhrabrije žene čine naš svet mirnijim, na više os samo četiri kontinenta. One se hvataju u koštac sa složenim izazovima od organizovanog kriminala do degradacije životne sredine. One istvaruju napredak u pravima žena i devojaka, LGBT populacije i drugih marginalizovanih grupa. I uprkos uznemiravanju, nasilju, zatvaranju, one su uporne", naglasio je Blinken.

Od liberijske aktivistkinje za ženska prava Fasije Bojone Haris, do moldavske parlamentarke Doine German…

Ove žene su redefinisale hrabrost, rekla je glavna govornica i dobitnica nagrade Nadžla Manguš, prva žena ministar spoljnih poslova Libije.

"Kada odlučite da slušate svoje pravo ja, kada je teško progovoriti. Kada odlučite da budete žena na visokim položajima, znajući da to znači da ćete sve vreme biti pod mikroskopom, biti osuđivani, kritikovani i maltretirani, to je hrabrost. Žene koje odluče da rizikuju sve i napuste matične zemlje svoja sigurna utočišta i krenu u potragu za samoostvarivanjem na drugim mestima. To je hrabrost", rekla je Manguš.

Prva dama Sjedinjenih država Džil Bajden rekla je da pričanje ovih priča o hrabrosti daje snagu ženama gdegod da su.

"Svim hrabrim ženama, onima koje se bore protiv nepravde u Latinskoj Americi ili se nadaju da će moći da se školuju na Bliskom istoku, radeći za demokratiju i stabilnost u Evropi, štiteći svoje porodice u podsaharskoj Africi ili govoreći protiv rodnog nasilja u Aziji, nastavićemo da radimo sa strašću i upornošću na razvoju i demokratiji kako bismo zaustavili one koji žele da vas ućutkaju i ispričaćemo vaše priče , čak i kada vi ne možete ", rekla je prva dama.

Više od 167 žena iz više desetina zemalja nagrađeno je ovom nagradom od 2007. godine.