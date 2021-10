Drugo Srpsko filantropsko gala veče 12. novembra u Njujorku

Srpsko filantropsko udruženje (Serbian Philanthropic Association), neprofitna i nestranačka organizacija sa sedištem u Njujorku, koja okuplja mlade profesionalce srpskog porekla, 12. novembra organizuje drugo Srpsko filantropsko gala veče u svečanoj sali istorijskog zdanja "Gotam hol" (Gotham Hall) u Njujorku.

Domaćini večeri biće poznati srpski glumci Marija Karan i Nikola Đuričko, a u programu će između ostalih učestvovati gitarista Nikola Stajić, nagrađivani plesni par Miroslav “Miša” Ranđelović i Dakota Pici, sedmočlani bend “Tu fanki” (2Funky) iz Bostona u kojem su i dvoje mladih Srba Ilija Mihailović i Nevena Đorđević, kao i Srđan i Vukan, gitaristi, koji su zaštitni znak njujorške “Kafane”, u kojoj uveseljavaju goste svojim bogatim repertoarom balkanske muzike.

Udruženje na ovogodišnjoj gala večeri prikuplja sredstva za “IT Bootcamp”, besplatnu IT školu za prekvalifikaciju u IT sektoru u Srbiji. Taj projekat već četiri godine pruža mogućnost za društveni napredak pojedincima, koji nisu imali priliku za formalno IT obrazovanje. Školu je do sada upisalo 995 polaznika, od kojih je više od 450 uspešno našlo posao u struci.

"Tim Srpskog filantropskog udruženja veruje u ljude i njihov potencijal, kao i da je obrazovanje ključ napretka i najbolja investicija u budućnost. Vođeni time, izabrali smo da se na drugoj Srpskoj filantropskoj gala večeri prikupljaju donacije za 'IT Bootcamp'", kaže Petar Marković, jedan od osnivača i predsednik Upravnog odbora Srpskog filantropskog udruženja, koji dodaje da pored svog humanog karaktera, ovo veče predstavlja i jedinstvenu priliku da se ljudi srpskog porekla, koji žive i rade u SAD okupe i zajedno uživaju u čarima srpske kulture i tradicije.

“Ali I da upoznaju pojedince sličnih afiniteta, vođene željom da pomognu i doprinesu očuvanju srpske kulturne baštine”.

Ta želja navela je mlade profesionalce iz Njujorka da pre dve godine organizuju prvo Srpsko filantropsko gala veče u Njujorku iz kojeg je i proistekla ova nova organizacija. Pre dve godine, u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac i zahvaljujući velikodušnim donacijama više od 350 zvanica iz Njujorka, ali i drugih delova SAD i Kanade, prikupljeno je 58.000 dolara za Divac stipendije, program koji ta fondacija sprovodi u Srbiji od 2017. godine.

Tim novcem obezbeđeno je 50 stipendija učenicima srednjih škola koji postižu izvanredne akademske rezultate, a odrastaju u teškim uslovima, navode u organizaciji.

Posle jednogodišnje pauze zbog pandemije, mladi profesionalci srpskog porekla iz Njujorka, sada i zvanično okupljeni u Srpsko filnatropsko udruženje, nadaju se da će i drugo Srpsko filantropsko gala veče biti uspešno relizovano i obezbediti značajna sredstva - ovog puta za "IT Bootcamp".