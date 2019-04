Pera Krstajić u "Bluz eliju" sa legendarnim američkim džezerom

Mali, mračni klub “Bluz eli” (Blues Alley) je kultno mesto za ljubitelje džeza i bluza u glavnom gradu Amerike ali i više od toga - jedan od poznatijih džez klubova u svetu. Osnovan je 1965. a na njegovoj sceni nastupali su slavni muzičari među kojima su Dizi Gilespi, Ela Ficdžerald, Eva Kasidi i Toni Benet. Protekle četiri večeri, tu je svirao legendarni američki gitarista Li Ritenaur, a zajedno sa njim – srpski basista Pera Krstajić, inače diplomac bostonskog muzičkog koledža Berkli.

Da bi dospeo do toga da svira sa legendom američkog džeza Lijem Ritenaurom, Pera Krstajić prvo je morao da pobedi na njegovom takmičenju “Six String Theory”, na koje se svake godine prijavi više od hiljadu muzičara iz svih delova sveta. Prošlog leta, Pera je postao jedan od devet pobednika, jedini u kategoriji bas gitare.

​"Deo nagrade su putovanja, sponzorstva, tako da smo putovali u Švajcarsku, u Los Anđeles, Tokio u Japanu i posle svih tih puteva i svirki i naravno pošto me je čuo kako sviram, Li me je pozvao da sviram u njegovom bendu", priča za Glas Amerike Krstajić.

Li Ritenaur započeo je karijeru krajem 1960-ih, ima jednog Gremija i šesnaest nominacija. Sarađivao je i svirao sa velikanima od grupe Pink Flojd, preko Bi Bi Kinga do Arete Frenklin, a danas je, preko svoje fondacije, mentor mladim muzičarima.

"Sarađivao je sa najvećim muzičarima našeg vremena, tako da je biti deo ovakvog projekta - preveliko iskustvo. Učimo svaki dan, na svakoj svirci, o raznim stvarima od odnosa ljudi u bendu do emocija dok se svira, organizacije… Jednostavno je pravi mentor i ima neverovatno iskustvo tako da je prilično jedinstvena prilika i baš sam zahvalan", ističe Krstajić.

Ritenaura inspiriše svetska muzika i saradnja sa mladim umetnicima. Na ovoj turneji, sa Lijem svira njegov sin, Vesli koji je za bubnjevima, a klavijaturista je Gruzijac Giorgi Mikadze, pobednik takmičenja Six String Theory pre četiri godine. Kod Pere Krstajića, Li prepoznaje karakterističan zvuk.

Na nedeljnom koncertu u "Bluz eliju", američki gitarista je u jednom momentu rekao: "Čujem nešto od Srbije...", posle čega je usledio smeh i aplauz publike.

"Ja se trudim, kad imam prostora, da malo provučem neke naše melodije i da se čuje da dolazim iz Srbije i on to ceni, to je najbolje, što ne kaže – nemoj da sviraš to tvoje nego ovo moje - tako da imam prostora da radim to što radim, na način na koji radim. Dovoljno je otvoren da to prihvati i to se čuje", kaže Pera Krstaijć i dodaje:

"Jedan od razloga zbog kojih sviram sa njim je što imam nešto što drugi nemaju, dolazim sa prostora koji imaju unikatne melodije, ritmove, i njega to dosta interesuje, nekoliko puta me je pitao - kako to sviraš taj triler, ili neke stvari. Onda dođem u situaciju da ja pokazujem njemu umesto on meni ali naravno da svaki dan učim od njega, on je maestro fank muzike, to je uzajmna ljubav".

A šta 23-godišnji džezer radi kada ne svira sa Lijem Ritenaurom?

"Trenutno živim u Njujorku, radim na dosta projekata na svom projektu, na svom albumu, konstantno komponujem i razvijam taj projekat, često sarađujem sa Amirom Medunjanin i Bojanom Zulfikarpašićem, kad su u Americi, sviramo muziku sa Balkana".

Uz sve to, Krstajić predaje i svira tradicionalnu afričku muziku sa jednim bendom iz Burkine Faso.