Ponovo bez dogovora parlamentarne većine u Crnoj Gori o vladi

Jedan od lidera vladajućeg Demokratskog fronta Andrija Mandić saoštio je, nakon sastanka parlamentarne većine u ponedjeljak, da je dogovoreno da do petka dobiju odgovor ostatka parlamentarne većine da li žele da učestvuju u pregovorima o formiranju nove Vlade.

Sastanak parlamentarne većine održan je na inicijativu DF-a, a Mandić je poručio da “što se tiče DF-a model rekonstrukcije Vlade je mrtav, a postojeće stanje neodrživo”.

On je, novinarima nakon sastanka u Skupštini Crne Gore, kazao da su “ostale još opcije izbor nove Vlade i da je DF iznio želju da bude izbor nove Vlade”.

“U petak do dvanaest sati smo dali rok da se izjasne žele li da učestvuju u razgovorima, a da li će doći do dogovora DF će uraditi najviše što je u njegovoj moći da dođe. Postojeće stanje je neodrživo, Vlada nije vodila računa o interesima koalicije Za budućnost Crne Gore i glasačima DF-a. U petak ćemo dobiti konkretan odgovor. Demokratski front i koalicija Za budućnost Crne Gore je spremna da odgovori na sve vrste odgovora. Krivokapić je vodio sastanke da ne dođe do dogovora nego da ostane postojeće stanje”, kazao je Mandić.

On je, takođe, saopštio da od kolega iz parlamentarne većine “od onih koji su raspoloženi tražimo da u roku od mjesec postignemo dogovor oko novog premijera i sastava Vlade”.

Marko Milačić iz Prave Crne Gore kazao je, nakon sastanka parlamentarne većine, da “treba do petka da se izjasne” i dodao da je njegov stav da treba svi da se vrate dijalogu.

"Moj stav je da svi treba da se vratimo dijalogu, da kompromis nema alternative, da smo se predugo borili u tri prethodne decenije da bi skrajnuli kompromis. Mi smo, uz Demokrate, od starta za rekonstrukciju.Ništa nije vrijedno da se taj model ne nastavi “, rekao je Milačić.

On je ocijenio da je rekonstrukcija dobar scenario, a da bi formiranje nove Vlade bio scenario koji bi uveo zemlju u destabilizaciju.

"Mi smo, kao država, kao vlast, usred finalizacije procesa “Evropa sad”, gdje imamo održiv plan da bi građani već od prvog februara imali značajno povećanje zarada. Mislim da bi u ovom trenutku sve ostalo, što bi negativno uticalo na ove procese, bila destabilizacija", naveo je Milačić i dodao da "Vlada treba i te kako da se unaprijedi”,kao i da je “ključan dijalog i kompromis, nikako prelamanje preko koljena”.

On je, takođe, rekao da je za DF proces rekonstrukcije Vlade završen proces.

"Oni su bili konkretni, da se odredimo prema izboru nove Vlade. Ja sam rekao svoj stav, mislim da to nije dobro za Crnu Goru ", naveo je Milačić.

"Ono što mene određuje pozitivno prema ovoj Vladi su odnos premijera prema narušavanju Ustava 5. septembara, Zakon o slobodi vjeroispovijesti i projekat Evropa sad. To je ono što mene određuje da ova Vlada nastavi da radi. Kada govorimo o rušenju ove Vlade, da nije bilo premijera 30. avgusta i da nije bilo njega na čelu naše liste, pitanje je da li bismo došli do promjena. Imam to u vidu, imam u vidu ko je njega predložio i to me opredjeljuje zašto da ne idem u rušenje Vlade", kazao je lider Prave Crne Gore.

Predstavnici Demokratske Crne Gore nakon sastanka parlamentarne većine nijesu davali izjave, već su se naknadno oglasili saopštenjem.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica saopštio je da je “Demokratska Crna Gora saopštila jasan stav da oni koji su odbili rekonstrukciju, kao kompromisno i izbalansirano rješenje, trebaju da predlože alternativni model rješenja”.

"Nećemo se izjašnjavati o pojedinačnim modelima, već o onome što je usaglašeni model od strane činilaca parlamentarne većine koji su odbili ili odustali od rekonstrukcije. Takođe smo jasno predočili da su nam očuvanje izborne volje građana i sprečavanje vanrednih parlamentarnih izbora, te održavanje izbora tek 2024. primarni zahtjevi, jer nam političke računice i politički odnosi nijesu niti će ikad biti iznad interesa građana", zaključio je Koprivica.

Sastanku u Skupštini prisustvovali su predstavnici svih političkih partija koje čine parlamentarnu većinu.