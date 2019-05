Martinović: Osuđen sam jer sam odbio da budem doušnik vlasti

Crnogorski istraživački novinar Jovo Martinović, koga je podgorički Viši sud - i pored oštrih kritika uticajnih novinarskih organizacija - osudio na godinu i po zatvora zbog navodnog učešća u međunarodnom švercu droge, rekao je u srijedu da mu se vlast tom presudom odužila za “nepartiotizam” jer je odbio da bude njen doušnik.

Martinović je, u izjavi za Glas Amerike povodom Dana slobode medija, ocijenio je da je presuda protiv njega “politička”, kao i da je ona uslijedila nakon što je odbio “tuce ponuda” da sarađuje sa vlastima i prenosi im informacije od svojih medjunarodnih novinarskih i diplomatskih kontakata.

“Radio sam mnoge priče i imao dobra poznanstva, novinarska i diplomatska, i odbio sam da sva ta poznanstva i veze sa stranim medijima i diplomatama stavim u službu režima, to jest odbio sam da budem doušnik”, rekao je Martinović. “To je od mene traženo, kao i od većine drugih (novinara), u direktnom kontaktu, od strane ljudi iz Vlade, državne bezbjednosti, ministarstava...”

On kaže da je “nekada to bilo i indirektno, sa slatkim pričama tipa - ako poradiš na tome da se određene teme sakriju ili stave sa strane, a da se istakne sve ono što je pozitivno, mi ćemo znati to da cijenimo”.

"...Ili jednostavno da nam ispričaš što ovi ili oni novinari ili diplomate misle i sve preneseš i da pokušaš da promovišeš režimsku priču”, priča Martinović i dodaje da je “imao tuce takvih ponuda” i da ih je sve odbio. “Mislim da je iskorišćena prilika s cijelom tom pričom o Dušku Martinoviću da se i ja “upakujem” i da mi se vlast oduži za “nepatriotizam”.

Martinović, koji je dobitnik međunarodne novinarske nagrade Piter Mekler za hrabro i etičko izvještavanje, kaže da mu je još na početku procesa rečeno da ne može očekivati oslobađajuću presudu, bez obzira na dokaze.

“Poručeno mi je preko novinarskih i prijateljskih veza da se tu ništa ne može uraditi, jer je takva naredba”, rekao je Martinović i dodao da “naređuju oni koji vladaju zemljom”.

Novinar koji je tokom dugogodišnje karijere sarađivao sa brojnim zapadnim medijima, uključujući BBC i Financial Times, smatra da je “crnogorsko sudstvo nezavisno samo na papiru”, kao i da u praksi “od toga nema ništa, ni ‘n’ od nezavisnosti”.Iako je prvostepeno osuđen prije tri i po mjeseca, Martinović kaže da još uvijek nije dobio presudu Višeg suda, pa se tako ne može ni žaliti na nju, što ocjenjuje “nevjerovatnim” i dodaje da je u Crnoj Gori “sve moguće, pa i to da se presude čekaju i više od godinu dana”.

Radeći svoj posao u Crnoj Gori, Martinović kaže da pokušava da ne misli o svojoj bezbjednosti, već da se fokusira na posao, da ga radi dobro i da mu je savjest mirna.

“Kad mi je savjest mirna, ne brinu me ni prijetnje, ni zatvor, ni bilo što drugo”, rekao je, uz ocjenu da ljudi iz crnogorske vlasti ne mogu razumjeti novinarski posao jer potiču iz komunističke matrice. “Ovdje vlast nikada nije mijenjana na izborima i još postoji percepcija iz doba kralja Nikole da je vlast vlast i svi joj moraju biti potčinjeni”.

Prema njegovim riječima, crnogorski vladari su navikli na servilnost i poslušnost a “njihova percepcija dijaloga i saradnje potpuno je drugačija od one koju imaju vlasti u normalnim demokratskim zemljama, pa nema ni potencijala da se izgradi drugi sistem osim kronizam - favorizovanje ličnih poznanika koje stvara sistem servilnih i poslušnih koji za to dobijaju mrvice”.

“Ako pročitate izvještaje stranih diplomata iz doba Knjaževine Crne Gore, Njegoša, knjaza Danila i kralja Nikole, vidite da su definicije crnogorskog društva u to doba i sada maltene identične”, kaže Martinović. “Nema promjena, ne vidi se evolucija”.

On je pozvao novinare da “istraju u onome što rade i da rade sa čistom savješću, upornošću i željom da pokažu istinu, kakva god da je”, poručujući da “stvari treba sagledati onakve kakve su, a nikada nisu crne i bijele”.

“Dešavalo mi se, u poslu, da mislimo da imamo tu neku priču, naš ugao, ali da nakon boljeg proučavanja i prikupljanja informacija, utvrdimo da priča ne drži vodu i jednostavno odustanemo”, rekao je i dodao da “ima i onih koji ne odustanu”. “Bolje je uraditi posao kako treba nego nešto uraditi po svaku cijenu da bi se izvršio nalog”.

Viši sud u Podgoricom utvrdio je prvostepenom presudom kako je Martinović iskoristio novinarsko znanje kako bi instalirao Vajber na mobilnom telefonu članu “Pink Pantera” i tako umrežio krijumčare droge, dok je novinar od početka procesa tvrdio da je bio na novinarskom zadatku zbog koga je morao da kontaktira i krijumčare.

“Ja sam sa Duškom Martinovićem i drugim kriminalcima bio u kontaktu isključivo zbog istraživanja oko Pink Pantera“, rekao je ranije Martinović i dodao da je svjedok koji je dao iskaz protiv njega kriminalac koji je oslobođen nakon što je dao takvu izjavu.

Veliki broj međunarodnih organizacija, uključujući OEBS, Reportere bez granica (RSF) i ambasade EU zemalja u Crnoj Gori protestovali su zbog dugog istražnog zatvora za Martinovića, koji je u Spužu odležao četrnaest i po mjeseci, a prema prvostepenoj presudi, preostaje mu još tri.

Reporteri bez granica tada su izrazili zabrinutost da je hapšenje Martinovića povezano sa njegovim istraživačkim novinarskim radom, što su crnogorski zvaničnici u više navrata negirali.