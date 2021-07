Crna Gora: 30. jula saslušanje ministarke Bratić zbog imenovanja u školstvu

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore saslušaće resornu ministarku Vesnu Bratić zbog spornih imenovanja u prosvjeti, koja su izazvala oštru reakciju dijela javnosti i zahtjeve za smjenom ministarke, saopšteno je u petak u parlamentu.

Bratić će biti saslušana u petak 30. jula u 12 sati, na inicijativu predsjednika tog skupštinskog tijela, njenog prethodnika na toj funkciji, Damira Šehovića iz opozicionih Socijaldemokrata.

Šehovićevu inicijativu koju je izglasao Odbor, podržalo je šest poslanika opozicije, te posllanica Božena Jelušić iz manjeg vladajućeg pokreta URA, dok je protiv bilo šest predstavnika vladajuće koalicije.

Predsjednik Odbora je ocijenio da je u prosvjeti izvršena "klasična čistka" te da se nije vodilo računa o pojedinačnim rezultatima rada smijenjenih direktora.

“Napravljena je velika šteta našem obrazovnom sistemu. Nema argumentacije koja može da opravda smjenu svih direktora bez detaljnije analize”, rekao je Šehović, navodeći da je jedan od razloga za saslušanje nezakonito konstitutuisani školski odbori, i ocijenio da su gotovo svi direktori razriješenj “protivno pravu i nezakonito”.

On je, u polemici sa članom odbora Marko Milačićem iz Prave Crne Gore podsjetio na izjave ministarke Bratić, koja je, kako je rekao, sebe nazvala “ženom četnikom” a Crnogorce nepostojećom nacijom i proizvodom etničkog inžinjeringa.

Milačić je rekao da se ne protivi saslušanju, ali da u slučaju Vesne Bratić preovladavaju dvostruki aršini i selektivnost, navodeći da je “najveći grijeh” ministarke njena srpska nacionalna pripadnost.

Govoreći o praksi zapošljavanja prethodne vlasti u školama, Milačić je ocijenio da su to bile “klasične partijske ekspoziture”, kao I da je to “imalo za cilj brutalno očuvanje vlasti”.

“Oni su bili klasični partijski vojnici. Ako mislite da se raskine sa takvim sistemom ja sam za to. To što nemamo dovoljno vremena da budemo savršeni, to nije stvar da se neko targetira. Javnost jeste uznemirena, ali na drugačiji način, jer shvata o čemu se ovdje radi", rekao je on.

Članica Odbora Jelena Božović iz Demokratskog fronta rekla je na sjednici da je obrazovanje pretrpjelo najveću štetu za vrijeme mandata Damira Šehovića, optužujući prethodnu vlast za praksu partijskog zapošljavanja.

“Znalo se kako se zapošljava i tamo su bili vaši i jastrebovi DPS-a, koji su vršili nacionalnu i političku diskriminaciju onih koji nisu podržavali vašu tadašnju koaliciju”, rekla je Božović.

Božović je rekla da u vrijeme prethodne vlasti ona nije mogla naći posao kao profesorica srpskog jezika i književnosti.

“Niko u to vrijeme nije mogao da se zaposli ukoliko ne bi uzeo člansku karti neke od vaših partija, što mogu potvrditi i iz ličnog primjera”, rekla je.

Božena Jelušić iz Građanskog pokreta URA, rekla je da je “primarna odgovornost” ministarke Bratić to što, kako je ocijenila, ne unaprjedjuje obrazovni sistem i podsjetila da je u školama ukinut predmet Gradjansko obrazovanje.

“Ja sam smjenama pojedinih direktora u Crnoj Gori užasnuta. Zaista mogu povjerovati da su ministrici podmetnuli odredjena rješenja, ali njena odgovornost tu ne prestaje”, rekla je.

Nakon smjene preko 500 direktora škola i vrtića iz doba prethodne vlasti Demokratske partije socijalista, nova vlast je imenovala vršioce dužnosti direktora, medju kojima mnoge koje opozicija smatra srpskim nacionalistima.

Interpelaciju za smjenu Bratić parlamentu je uputila opoziciona Socijaldemokratska partija kada je ministarka potpisala odluku o imenovanju za v.d. direktoricu Osnovne škole u Baru učiteljicu koju je prethodna vlast suspendovala zbog pozivanja učenika na vjerske skupove SPC.