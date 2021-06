Krivokapić: Crna Gora da iskoristi trenutak i postane članica EU do 2024.

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić rekao je u utorak da bi Crna Gora mogla da postane članica Evropske unije već 2024. godine, poručujući da svi treba da “zasuču rukave” kako bi iskoristili trenutnu podršku Brisela da Crna Gora bude prva naredna članica.

Govoreći na panelu Regionalna i nacionalna perspektiva članstva u EU u kontekstu nove metodologije u organizaciji Centra za građansko obrazovanje u Podgorici, Krivokapić je rekao da je 2024. godina koju je “projektovao da bi Crna Gora mogla da postane članica EU”

“To se može desiti isključivo i samo ako svi zasučemo rukave i shvatimo da nam je to jedini put u kome svako daje svoj doprinos”, rekao je crnogorski premijer i dodao da je “to nešto što je obaveza svih nas”.

On je ocijenio da “ako to tako doživimo, uz podršku koju imamo, to je šansa koju ne smijemo propustiti”, i dodao da u tom procesu “nije važno ko je predsjednik Vlade”.

"Mi trenutno nemamo ni misiju ni prvog čovjeka koji treba da dostavu rezultate Briselu… moramo što prije da imamo čovjeka u toj misiji, koji će učiniti da se Crna Gora u najboljem svijetlu predstavi u Briselu", rekao je.

Krivokapić je istakao da Crna Gora mora biti građanska, demoktratska i evropska “što trenutno nije”, i poručio da je prethodno potrebno da bude stabilna.

Premijer je rekao da Crna Gora ima “izuzetne preduslove u energetici, poljoprivredi, turizmu”, navodeći da je to “šansa” i da “imamo samo ovaj trenutak koji treba da iskoristimo”.

“Prednosti Crne Gore su što je mala, ne može bilo čime da ugrozi bilo koji drugu članicu, može brzo ekonomski da se vidi taj priliv koji je jasan i nedvosmislen", rekao je Krivokapić i ocijenio da je ovo “trenutak koji se nikada više neće ukazati Crnoj Gori”.

On je rekao da to ne zavisi samo od ove Vlade i dodao da je potrebno da se svi uključe “jer je to pitanje budućnosti Crne Gore"

“Ja sam za to da je (šansu) uhvatimo, prigrabimo i da do 2024. Crna Gora postane članica EU”, rekao je Krivokapić, koji je ocijenio da “ako se ovaj trenutak iznevjeri, čekaćemo da uđemo u paketu”.

Crnogorski premijer je izrazio nadu, kako je rekao, “da ćemo shvatiti poruku koja je upućena svima nama na konferenciji u Luksemburgu gdje su iskazane sve pozitivne namjere država članica da Crna Gora bude prva naredna članica EU”.