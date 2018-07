Brnabić za Glas Amerike: Čini mi se da se Srbija i SAD bolje razumeju

“Nisam došla u SAD po podršku, ali mi se čini da se bolje razumemo kada je reč o pitanju Kosova”, rekla je u ekskluzivnom intervjuu za Glas Amerike premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona u četvrtak završava posetu Vašingtonu sastancima sa republikanskim senatorima Ronom Džonsonom i Tomom Kotonom, i republikanskim kongresmenom Stivom Stajversom, a za Glas Amerike je govorila o tome da li odnosi SAD i Srbije mogu da se približe u vezi sa pitanjem Kosova, da li se Beograd bolje razume sa Vašingtonom ili sa Moskvom i šta za građane Srbije znače pohvale koje su MMF i Svetska banka uputili Srbiji.

Glas Amerike: Svi su pohvalno govorili na prijemu o odnosima SAD i Srbije, ali svi su svesni da je Kosovo veliki problem u odnosima dve zemlje. Nakon sastanaka koje ste imali, možete li nam reći da li Amerika očekuje da se to pitanje reši u određenom roku i da li ste ovde čuli za drugi predlog osim onog da Srbija treba da prizna Kosovo?

Brnabić: Ono što je dobro i čini mi se drugačije nego u ranijim administracijama to je da su sada spremni malo više da čuju šta je to što Beograd sve radi, našu stranu. Mislim da je jedna velika stvar ovde da su od 2014. kada je Aleksandar Vučić kao predsednik vlade preuzeo, sprovedene tako teške ekonomske reforme. Kako je to sad važno za Kosovo, pitaćete me? Važno je jer se u tome vidi jedna nova ozbiljnost republike Srbije, i u tome se vidi da je Srbija jako mnogo uložila u svoju buduću perspektivu, a iz toga proizilazi i to da je nama regionalna stabilnost u najvećem našem interesu, a iz toga da sada imamo ono što se na engleskom kaže „vested interest“, odnosno da smo životno zainteresovani da više nemamo neka pitnaja koja mogu biti izvor nekih nestabilnosti.

Glas Amerike: Vi ste jedan od retkih političara u Srbiji koji se otvoreno zapitao “šta je obavezujući sporazum Beograda i Prištine, ako je Kosovo Srbija”. Da li ste ovde na sastancima dobili podršku za promenu politike Srbije u tom smeru?

Brnabić: Reći ću vam možda da malo bolje razumeju stav Srbije i da su možda malo prijemčijiviji za to što Srbija radi. Ali pošto nisam došla po podršku, podšku nisam ni dobila, došla sam da otvorim jedno novo poglavlje u razumevanju SAD i Srbije i nadam se da sam barem malo uspela u tome.

Glas Amerike: Kazali ste da je cilj sastanaka da se “Srbija i SAD bolje razumeju”. Da li se Srbija sada politički bolje razume sa SAD ili sa Rusijom?

Brnabić: Opet mislim da to nije dilema, Srbija nije između SAD i Rusije ili SAD ili EU, ili EU ili Rusije. Srbija zna koja je njena spoljna politika, naš strateški cilj je članstvo u EU, ali isto tako je strateški cilj da iskreno implementiramo reforme Nismo razgovarali nikada na ovim sastancima o tome da li je Srbija između SAD i Ruske federacije, tako da mislim da to nije tema.

Glas Amerike: O čemu ste razgovarali sa sekretarom za finansije Stivenom Mnučinom? Da li će SAD uložiti neki novac u Srbiju? Ovde investitori često napominju da ih sprečava nedostatak pravne države u Srbiji.

Brnabić: To je veoma važan sastanak, ne samo tih tema već i zbog političkih tema, jer on jeste jedan od najbložih saradnika predsednika Trampa, tako da smo se neuobičajeno dotakli i nekih političkih tema. Ono što je dobro jeste što ćemo nastaviti da radimo na nekim jako konkretnim stvarima koje se tiču double taxation, obostranog oporezivanja, što u velikoj meri onemogućava dodatne američke investicije , nešto na šta je meni ukazano ranije u Njujorku sa Serbian Enterprenouors Club, sa našim privrednicima iz Silicijumske doline tako da su oni skrenuli pažnju na to i rekli da ako možemo da rešimo taj problem onda bi bilo sigurno više saradnje između makar IT i inovativnih preduzeća iz Silicijumske doline koje vode naši ljudi i njhobog poslovanja u Srbiji.

Glas Amerike: Kako je saopšteno iz Vašeg kabineta, predstavnici Svetske banke i MMF su veoma pohvalno govorili o Srbiji. Koliko su te pohvale dobre za Srbiju, a koliko za njene građane koji snose teret poskupljenja u skladu sa finansijskim aranžmanima?

Brnabić: Sve one pohvale koje sam ja mogla da čujem ovih nekoliko dana u SAD govore o tome da Srbiju ne samo da čeka bolja budućnost, već o tome da imamo kao rezultat toga danas veći broj radnih mesta u Srbiji, plate za neke ljude i porodice u Srbiji i veći deo onoga što su građani Srbije morali da snose nažalost kao finansijski trošak nekih neodgovornih fiskalnih politika u prošlosti je vraćen građanima Srbije. Ja ću vas podsetiti da je u nekim važnim sektorima kao što je na primer zdravstveni sektor ili obrazovanje, ti troškovi su nadoknađeni, nego su i plate povećane između 7 i 10 odsto, na zdravim osnovama, koje više ne ugrožavaju budžet republike Srbije.