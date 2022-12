Pred Prekršajnim sudom u Beogradu u četvrtak je vođen postupak protiv državljanke Ukrajine Marije Vihivske, koja je bila žrtva napada osoba koje su upale u stan u kome je živela sa partnerom, ruskim državljaninom Jurijem.

Marijin advokat, Čedomir Stojković, rekao je da je u četvrtak pred sudom njegova klijentkinja prvi put saslušana, odnosno da je prvi put imala priliku da nešto kaže, jer to joj do sada nisu omogućili ni policija, ni sud. Ona, naime, ne govori ni srpski, ni engleski jezik a posle napada je potpisala izjavu na jeziku koji ne razume, koju joj je ponudila policija, usled pretnje policajaca da će je u suprotnom zadržati 48 sati u pritvoru.

Stojković je za Glas Amerike detaljno opisao događaj iz avgusta meseca, onako kako ga je njemu opisala njegova klijentkinja.

Prema njenom svedočenju, dvojica nepoznatih mušakaraca kucala su na vrata njihovog iznajmljenog stana u Vinči pominjući problem buke. Pošto ni Marijin partner Jurij ne govori ni srpski, ni engleski, izvinio se posetiocima i zatvorio vrata na šta su oni počeli da o njih snažno udaraju. Upali su u stan i napali Jurija, dok je Marija počela telefonom da snima napad, da bi se zatim povukla na balkon i pozvala policiju.

Napadačima se u međuvremenu pridružila i treća osoba, žena koja je Mariji pokušala da otme telefon, izgrebavši joj lice, a Marija je i glavom udarila u zid. Muškarci su za to vreme udarali Jurija, prenosi Stojković.

Sukob je prestao kada je u stan ušla vlasnica stana i izbacila napadače.

"Bavljenje ukrajinskim pasošem, ne i ruskim"

Kada se policija pojavila, legitimisala je Mariju i Jurija, nastavlja Stojković:"Osoba sa ruskim pasošem (Jurij) nije odvedena, ali osoba sa ukrajinskim pasošem (Marija) jeste odvedena". Na teret joj je stavljeno pravljenje buke glasnom muzikom i remećenje javnog reda i mira.

"To nije bio slučaj, prvo - oni nisu imali nikakav muzički uređaj u stanu, a drugo ako je to opis prekršaja - zašto to njoj, a ne njemu ili oboma. Zaključak je da se policija bavila ukrajinskim pasošem, a da ruskom državljaninu nije želela ništa da stavlja na teret".

Marija je odvedena u policiju. Ona nije ni znala da li se nalazi u policiji ili sudu, tvrdi Stojković. Data su joj dokumenta prevedena na Google prevodiocu i rekli joj da će ako ne potpiše dokupmenta ostati u policiji 48 sati. "Ona je potpisala ta dokumenta iako ni reč srpskog ne razume. Nisu joj obezbedili nikakvog prevodioca. Potom su je odveli u sud, pred dežurnog sudiju, gde se to isto desilo i gde je ona potpisala dokumenta i nakon toga ona je angažovala advokata".

Po našoj žalbi ta presuda je ukinuta uz oblazloženje da je jasno da ona ne govori srpski jezik i da ništa što je potpisala ne može da ima nikakvu važnost, kaže Stojković.

Sud je, nastavlja, prihvatio i to da su napadači u potpunosti u prvoj presudi suda preskočeni, dok je osuđena Marija koja se branila.

Stojković kaže da je predložio da se u dokaze uvrsti policijski snimak Marijinog poziva, uvid u video materijal načinjen telefonom, kao i da se saslušaju sva lica koja su prisustvovala incidentu.

"Očekujemo da će Mašu osloboditi, a očekujemo da će se sprovesti i postupak protiv napadača", kaže Stojković navodeći da su izvršili najmanje jedno krivično delo - povredu nepovredivosti stana.

"Mržnja izazvana propagandom"

Očekuje i da će se pokrenuti postupak protiv policajaca koji uopšte nisu saslušali žrtvu, već su izjavu uzeli samo od napadača.

Uz to, napadači su počinili i krivično delo motivisano nacionalnom mržnjom, ocenjuje Stojković, pod "Putinovom propagandom koja Ukrajince predstavlja kao nekakve naciste... i gde je dovoljno biti gledalac Hepi televizije pa da se netrpeljivost prema ukrajinskoj naciji stvori na sličan način kako se stvarala prema Jevrejima u nacističkoj Nemačkoj".

"Ja duboko verujem da je taj napad motivisan time", navodi advokat koji je i osnivač novoregistrovane Grupe "Oktobar", Slobodarskog saveza slobodne Srbije. On kaže da su dan nakon što su komšije saznale da tu živi ukrajinska državljanka, na ulazu u zgradu iscratale velika slova "Z" koja su simbol ruske agresije na Ukrajinu, uz kombinaciju zastave Rusije i Srbije.

MUP Srbije do objavljivanja ovog teksta u petak kasno popodne nije odgovorio na upit Glasa Amerike poslat mejlom sa molbom da razjasni detalje oko angažmana policije u incidentu u Vinči.

"Vrlo važan događaj"

"Smatram da je ovaj slučaj od velike važnosti za srpsku javnost iz dva razloga: Kao prvo, ovaj slučaj pokazuje kakav je odnos između Rusa i Ukrajinaca i kakav je uvek bio - mi se volimo, mi nismo neprijatelji. Ljudi ovde to moraju da shvate, da etnička mržnja između nas nikada nije postojala i da je to izmišljotina", izjavio je za Glas Amerike Peter Nikitin iz Ruskog demokratskog društva, koje je registrovano u Beogradu i aktivno se bori protiv rata Rusije u Ukrajini.

"Drugo, ovo je važan slučaj jer jasno ilustruje čemu vodi ta razularena propaganda koja se ovde servira ljudima. Propaganda vodi ka mržnji, mržnja vodi ka nasilju i ka samovolji i bezakonju", nastavio je on.

Nikitin dalje ocenjuje da je ovde reč o slučaju da su "ljudi pod uticajem propagande pribegli nasilju, a onda su policajci i sud - koji su takođe verovatno delovali pod uticajem predrasuda koje imaju zbog propagande - izvršili samovolju".

"To je jedna jako opasna pojava koja je Rusiju i Ukrajijunu dovela do tragedije kojoj svedočimo i ja i naše Rusko demokratsko društvo smatramo da je važno tome u Srbiji stati na put i pokazati ljudima koliko je to pogrešno i kakve posledice ima. Hvala Bogu niko nije ozbiljno nastradao, ali signal je zabrinjavajući. Bolji Vinča nego Buča, da, ali tako to počinje", kaže on.

Nikitin dalje kaže da njegovo udruženje ima informacija o sličnim slučajevima - ne o fizičkom nasilju, već maltretiranju. "Za maltretiranje Ukrajinaca u nekoliko manjih mesta u Srbiji sam čuo. Većina ljudi neće da izađe u javnost, a ovde su Marija i Jurij odlučili da izađu u javnost i naše RDD ih u tome podržava", poručio je on.