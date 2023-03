Apel Vučiću i Kurtiju da potpišu sporazum na Ohridu, kosovski građani i analitičari nisu optimisti

Devetnaest predstavnika civilnog društva sa Kosova i iz Srbije uputili su zajednički apel predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju da prihvate i potpišu sporazum, koji je predložila Evropska unija. Međutim, očekivanja građana i pojedinih analitičara od predstojećeg susreta Vučića i Kurtija u Ohridu su različita.

Direktor KIM radija Isak Vorgučić smatra da na predstojećem sastanku predsednika Srbije i premijera Kosova Aleksadnra Vučića u Ohridu može doći do potpisivanja evropskog predloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Vorgučić to očekuje, jer su - kako navodi - u ovaj proces sada aktivnije uključeni predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država.

„Međutim ne mislim da će to sa srpske strane da potpiše Aleksandar Vučić, jer je u više navrata govorio da on ništa neće da potpisuje. On nije ni ranije potpisivao, tu je podmetao Ivicu Dačića da potpiše, ovog puta će to verovatno biti Ana Brnabić“, rekao je Vorgučić za Glas Amerike.

S druge strane, analitičar iz Prištine Aljbinot Maljoku ne očekuje da će se u Ohridu 18. marta dogoditi bilo šta spektakularno. Ipak, smatra da će se Vučić i Kurti najverovatnije dogovoriti o planu implementacije evropskog predloga.

„Sada, 18. marta u Ohridu ne očekujem potpis. Kosovo je željno i spremno da to uradi, kao i što je reklo 27. februara. Ovaj period je bio iskorišćen da se priča o dodatnom aneksu koji bi objašnjavao prosec implementacije sporazuma. Uopšteno rečeno, ja očekujem samo da bude prihvatanja s obe strane, ali potpis ne očekujem 18. marta“, naveo je Maljoku za Glas Amerike.

Maljoku nije optimista da će u skorije vreme doći do realizacije evropskog predloga i normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, posebno zbog toga što je - kako navodi - „kompletan proces u vezi sa evropskim predlogom potpuno netransparentan“.

„To je jako loše, jer ova netransparentnost dijaloga je nezapamćena do sada od svih procesa dijaloga između Kosova i Srbije. Doza netransparentnosti u ovolikom nivou je tolika, da mi ne možemo reći ništa kada je u pitanju i procedura i proces i vreme realizacije ovog što je prihvaćeno 27. februara“, rekao je Maljoku.

Isak Vorgučić je mišljenja da aktivna diplomatska ofaniziva predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država uliva nadu da evropski predlog neće doživetu sudbinu Briselskog i drugih sporazuma koje su postigli Beograd i Priština, a koji nisu u potpunosti sprovedeni.

„Mislim da je rat u Ukrajni, koji je zašao već u drugu godinu i kojem se ne vidi ishod, verovatno jedan od razloga za tu pojačanu diplomatsku aktivnost i pojačane napore da se napravi jedna uspešna priča na tlu Evrope, a to je neka vrsta normalizacije između Kosova i Srbije. Tako da ipak polažem nade u to da će do nekog napretka doći".

Građani Prištine i Gračanice Albanci i Srbi nemaju prevelika očekivanja od predstojećeg sastanka predsednika Srbije i premijera Kosova u Ohridu.

Građani Prištine

„Vala neće da potpišu, ja ti kažem da neće jer Kurti neće da potpiše“.

„Mogu da ti kažem ovako kratko i jasno. Mora prvo Vučić da potpiše“.

„Ne znam. Bitno je da nakon svih tih zločina i zlodela koja je učinio, rukovodstvo Srbije da prizna da je Kosovo nezavisno“.

„Mi bi smo želeli da se nešto promeni, ali je teško da se veruje u ovom stanju jer ima puno nepoznatih stvari“.

Građani Gračanice

„Ne očekujem ništa. Ne verujem da će da bude tu nešto, mada će to možda tako da se vuče možda i narednih 50-100 godina“.

„Očekujem uvek najbolje. Treba jednom da se ljudski dogovore, reše probleme i tako“.