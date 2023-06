"Kripto kralj" Do Kvon i saradnik osuđeni na po četiri mjeseca zatvora

Južnokorejski “kripto kralj” Do Kvon, koga SAD i Južna Koreja potražuju za međunarodnu prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta, i njegov sunarodnik Hon Čand Jun osuđeni su u Crnoj Gori na po četiri mjeseca zatvora nakon što ih je Osnovni sud u Podgorici proglasio krivim za posjedovanje falsifikovanih pasoša.

Iz Osnovnog suda je saopšteno da će se u kaznu uračunati vrijeme provedeno u pritvoru, od 23. marta do 15. juna, a istom presudom izrečena im je i mjera bezbjednosti - oduzimanje dva pasoša Kostarike, dva pasoša Belgije i dvije lične karte.

“Sud je nakon objave, ukratko obrazložio svoju odluku, navodeći da su prilikom odlučivanja cijenjene sve okolnosti koje su od značaja da kazna bude manja ili veća”, navodi se na sajtu Osnovnog suda.

Advokat južnokorejskih državljana Do Kvona i Hon Čand Juna, Goran Rodić kazao je da će o žalbi odlučiti nakon dobijanja presude i, kako je naveo, “konsultacija sa klijentima”.

“Sud je donio presudu u kojoj je obojicu naših klijenata osudio na kaznu od po četiri mjeseca. Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanje isprave. Presuda će, kako reče sudija, biti izrađena u zakonskom roku od 30 dana, a nešto bliže o tome što ćemo uraditi kad dobijemo presudu znaćemo nakon konsultacija sa našim klijentima po pitanju izjavljivanja eventualne žalbe na ovu odluku, obzirom na njihovu situaciju da im slijedi i da je u toku ekstradicioni postupak u kojem im je takođe određen pritvor koji trenutno izdrzavaju”, kazao je Rodić novinarima nakon izricanja presude.

Na pitanje kako će izgledati ekstradicioni postupak i da li će Do Kvon i Hond Čan Jun biti izručeni Južnoj Koreji, ili Sjedinjenim Američkim Državama, Rodić je objasnio da je “ekstradicioni postupak potpuno nezavistan od postpuka pred Osnovnim sudom”.

“Još je rano govoriti o tome da li će i kome biti izručeni. Dobili smo obavještenje od suda da bi konačno sjutra trebalo da dođemo u posjed i da se upoznamo sa ekstradicionim spisima, pa tek onda možemo da nešto pričamo na tu temu”, naveo je Rondić.

Odgovarajući na pitanje o saslušanju Do Kvona u vezi sa pismom koje je taj južnokorejski državljanin iz pritvora poslao crnogorskim zvaničnicima, a u kome govori o navodnim vezama sa liderom Pokreta Evropa sad Milojkom Spajićem, advokat Rodić je kazao da su “obavezani da sadržaj saslušanja ne dijele u javnost”.

“U odnosu na sve spekulacije koje su se pojavljivale u medijima od 5. juna do tog dana, a koje su se prije svega odnosile na evenutalno nezakonito finansiranje političkih kampanja, već sam rekao da je on (Do Kvon) to negirao. A izjašnjavao se detaljno tužiocu o pismu, sadržaju pisma, ko ga je pisao i kako je nastalo”, kazao je Rodić.

Zbog pisma koje je Do Kvon, pred nedavne vanredne parlamentarne izbore, uputio crnogorskim zvaničnicima, održana je 7. juna i sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost Crne Gore, nakon koje su predsjednik Vlade Crne Gore u tehničkom mandatu Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštili da se u pismu navodi da je kripto zajednica finansirala neke crnogorske političke subjekte i da policija ima operativne informacije da je lider Evrope sad Milojko Spajić imao bliske poslovne veze sa Kvonom.

Spajić je negirao optužbe i optužio premijera za montiranje afere pred izbore u strahu od lošeg rezultata njegove partije, a član predsjedništva Evrope sad Andrej Milović saopštio da je protiv Abazovića i Adžića podnio krivične prijave za zloupotrebu položaja i stvaranje kriminalne organizacije s ciljem diskreditacije Spajića.

Južnokorejski državljani Do Kvon i Hon Čand Jun, koji su na početku suđenja pred Osnovnim sudom u Podgorici za falsifikovanje pasoša u maju negirali krivicu, na posljednjem ročištu održanom u petak, promijenili su iskaz navodeći da su lažne pasoše Kostarike i Belgije nabavili preko agencije iz Singapura.

Na ročištu u petak Do Kvon je rekao da je posredstvom singapurske agencije nabavio pasoše, navodeći da je njihova aplikacija za pasoš Kostarike bila prihvaćena i da nije imao razloga da sumnja u regularnost isprava, i zatražio da za to djelo samo on bude kažnjen.

Kvon je u završnoj riječi rekao da se tek nedavno prvi put upoznao sa nalazima Interpola koji govori da njihovi pasoši nisu regularni, navodeći da ne sumnja u taj nalaz.

Do Kvon i Hond Čan Jun uhapšeni su krajem marta na podgoričkom aerodromu kada su sa lažnim pasošima pokušali da napuste Crnu Goru, čije vlasti ih terete za krivično djelo falsifikovanje isprava.

U medjuvremenu, crnogorske vlasti dobile su zahtjev za ekstradicijom Do Kvona od SAD-a i Južne Koreje, koje ga potražuju zbog sumnje u prevare na tržištu kripto valuta teške desetine milijardi dolara.

Iako je sud prvobitno uvažio zahtjev Do Kvona i Čand Juna za njihovu odbranu sa slobode, uz kauciju od po 400,000 eura, Južnokorejancima je u četvrtak odredjen ekstradicioni pritvor nakon što je Viši sud odbio žalbu Osnovnog državnog tužilaštva na odluku o pritvoru.