Pogled sa Kosova: Šta nudi evropski plan za dijalog?

"Srbija i Kosovo treba da prihvate francusko-nemački plan, jer je to trenutno kompromisno rešenje, koje nudi evropsku perspektivu obema stranama", smatra analitičar iz Prištine Miljazim Krasnići.

Prema njegovim rečima, plan koji je pet zapadnih izaslanika nedavno predstavilo zvaničnicima Beograda i Prištine, proizvod je krize koja traje već 20 godina.

On je za Glas Amerike rekao da je taj predlog u suštini kompromisno rešenje i dobra polazna osnova za normalizaciju odnosa.

“Mislim da je predlog dobar kao osnova i za Kosovo i za Srbiju i najvažnije je što daje jednu evropsku perspektivu i Srbiji i Kosovu, i u tom smislu mislim da strane treba da se usredsrede i da pronađu najbolje moguće rešenje. Tu nema nekog konačnog rešenja, jer mislim da je tačka 5 u pitanju, gde piše da i posle ovog dogovora treba da se nastave razgovori i dijalog o nekim određenim pitanjima ka nekom konačnom dogovoru”, rekao je Krasnići.

Krasnići je govoreći o obraćanju predsednika Srbije javnosti u vezi sa novim planom za Kosovo rekao da je Vučić pokazao da je realan.

„Mislim da je on bio vrlo jasan, bio je vrlo koncizan, normalno on je i previše emotivan, ali situacija je takva da do sada ovi emisari nisu upotrebljavali ni štap, ni šargarepu - ni za Kurtija, ni za Vučića. Sad su prvi put izgleda upotrebili štap, mislim da je to Vučić shvatio. Najverovatnije da je Kurti na redu da i on bude u toj poziciji. Tako da bez tog pritiska ne bi bilo moguće, ne samo oni, nego i javno mnjenje da se menja, jer kao što znate javno mnjenje je tako izrađeno sa tim nacionalističkim porukama i mitologijama i tako dalje“, rekao je Krasnići.

On ističe da, iako francusko-nemački plan koji su prihvatile i ostale zemlje Evropske unije, predviđa da se Srbija ne protivi ulasku Kosova u Ujedinjene nacije, da to ne zavisi od Srbije.

„Apslutno to nije ni tema, jer Kosovo u Ujedinjene nacije ne može da uđe čak iako Srbija ima volju, jer dok ga ne priznaju Rusija i Kina ne može. Ja se ne bih ni koncentrisao na tu temu, jer je to u ovom momentu nedostižno“, naveo je on.

S druge strane predsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković smatra da novi evropski plan za Kosovo ne treba prihvatiti, jer se njime kako je naveo, ne rešava pitanje Srba sa Kosova, ali ni Srbije.

“Imajući na umu da ne postoji demokratska Srbija, da postoji jedna autoritarna Srbija, autoritarna politika u Srbiji, može se desiti da ukoliko je Vučić ucenjen, a čini mi se da je ucenjen, da takva autoritarna Srbija manipulišući preko medija javnošću, može i da prihvati takav sporazum”, rekao je za Glas Amerike Momčilo Trajković.

Prema rečima Trajkovića rešavanje pitanja Kosova na ovaj način može dovesti do ozbiljne krize u ovom delu Evrope.

“Često sam govorio da ne postoji rešenje za Kosovo postoji rešavanje, postoji proces. Ako misle da na taj način završe proces i na taj način reše Kosovo plašim se da će, kako imam običaj često da kažem, Šumadija odnosno ostatak Srbije postati Kosovo. Dakle, onda se svi problemi sele u Srbiju, a ona kao takva vrlo će teško da izdrži. Plašim se da ne bude uzrok i generator velike krize u ovom delu Evrope”, kaže on.

Srpski nacionalni forum zatražio je juče i od episkopa raško prizrenskog Teodosija da spreči usvajanje francusko-nemačkog plana.

“Mislim da je ovo trenutak kad je sve opustošeno u političkom smislu i ništa drugo ne preostaje nego da Vladika Teodisije zakaže crkveno-narodni sabor i zajedno sa svim relevantim faktorima i u ime ovog naroda progovori, a taj govor treba da bude protiv predloga sporazuma, koji u stvari ne rešava nikakav problem ovom narodu”, naveo je Trajković.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je građanima u obraćanju u ponedeljak da je Srbija pod velikim pritiskom da prihvati evropski plan za Kosovo.

Vučić je naveo da mu je tokom razgovora sa evro-američkom petorkom jasno predočeno kakve posledice čekaju Srbiju ukoliko ne prihvati plan. Te, prema njegovim rečima najteže posledice su – ukidanje bezviznog režima, prekid evropskih integracija Srbije i prekid i povlačenje investicija iz Evrope.

Građanska inicijativa “Srpski opstanak” zakazala je za sredu protesni skup u severnoj Mitrovici, između ostalog i zbog, kako je navedeno u saopštenju, katastrofalne pregovaračke politike predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kao razlog navodi se i, kako je precizirano, bezuslovno prihvatanje novog sporazuma i učestalih etnički motivisanih napada na Srbe.