Meteorolozi predviđaju 'ekstremno aktivnu' sezonu uragana na Atlantiku

Američka administracija za okeane i atmosferu (NOAA) revidirala je prognozu za ovogodišnju sezonu uragana na severnom Atlantiku, navodeći da će biti "ekstremno aktivna", moguće čak do sada nezabeležena.

NOAA i Nacionalni centar za klimatska predviđanja objavili su prvobitne prognoze u maju. U novim prognozama, u avgustu, meteorolozi su rekli da je u 2020. godini već zabeležen rekord, sa devet oluja do kraja jula, od kojih je pet pogodilo SAD. Istorijski, upozoravaju u NOAA, obično bi se do početka avgusta formirale samo dve oluje.

Glavni meteorolog NOAA za uragane Džeri Bel rekao je da sada očekuju 19 do 25 oluja do kraja sezone, koja se završava 30. novembra. Bel kaže da će sedam do 11 oluja postati uragani, a tri do šest mogu biit i i snažniji urugani. Ti podaci obuhvataju i i devet olujnih nevremena već zabeleženih u ovoj sezoni.

Bel je naveo da su uslovi na okeanu i u atmosferi sada povoljniji za formiranje i jačanje uragana, nego što su uočili u maju, kada su predviđali 13 do 19 oluja. Dodao je da će takvi uslovi postojati i u narednih nekoliko meseci.

Bel ne veruje da će 2020. godina zabeležiti gori rekord sa olujama nego 2005, kada je bilo 28 oluja i kada su okeani bili topliji i drugi atmosferski uslovi povoljniji. Ipak, veruje da će ova godina biti jedna od rekordnijih.

NOAA podseća ljude koji se nalaze u regionima koje pogađaju uragani da imaju u vidu i pandemiju kada se pripremaju za nevreme, pogotovo ako moraju da se evakuišu.