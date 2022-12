Rašić za Glas Amerike: Iznenađen sam neprikladnom reakcijom predsednika Srbije

Novoimenovani ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić izjavio je za Glas Amerike da je iznenađen reakcijom predsednika Srbije zbog toga što je imenovan za člana vlade Aljbina Kurtija. Momčilo Trajković iz Srpskog nacionalnog fronta smatra da su Vučić i Kurti upali u “ćorsokak” i da je neophodan srpsko-srpski dijalog. Istovremeno, iz Brisela je poručeno da imenovanje Rašića u Vladu Kosova "ne ispunjava ustavne uslove", preneo je Radio Slobodna Evropa.

Pošto je premijer Kosova Aljbin Kurti u četvrtak imenovao predsednika Progresivne demokratske stranke Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak, a Rašić Radu Trajković za svoju savetnicu, Srpska lista oglasila se u četvrtak dana sa tri saopštenja za javnost.

Najavili su žalbu Ustavnom sudu Kosova zbog imenovanja Rašića, zatim naveli da Nenad Rašić i Rada Trajković neće imati podršku srpskog naroda, jer su na izborima imali broj glasova koji je na nivou statističke greške, a u trećem saopštenju izdatom sinoć kasno uveče posle obraćanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića saopštili su da “podržavaju svaku reč koju je predsednik Srbije izgovorio” i koji je kako su naveli “na najbolji način razotkrio licemerni odnos međunarodne zajednice”, prema Srbima na Kosovu i državi Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju u četvrtak poručio predstavnicima Evropske unije da vode antisrpsku politiku, jer nisu dovoljno snažno osudili postupak premijera Kosova u vezi sa imenovanjem Nenada Rašića. Premijera Kosova Aljbina Kurtija Vučić je nazvao "terirističkim ološem”, koji je kako je naveo, izabrao Nenada Rašića i Radu Trajković, koje je predsednik Srbije nazvao “navećim srpskim ološem”.

Novoimenovani ministar za zajednice i povratak Nenad Rašić rekao je za Glas Amerike da je očekivao napade pre svega Srpske liste, jer su im - kako je naveo - njegovim imenovanjem “ugroženi privatni interesi”, ali da je iznenađen reakcijom predsednika Srbije, koju je ocenio neprikladnom.

“I to ne samo prema meni, što bih prihvatio lično to i nek bude to kao deo prihvatanja da smo mi Srbi malo ponekad čudni, nego onaj vokabular koji je bio upotrebljen i prema zvaničnim predstavnicima Evropske unije, a takođe i prema premijeru Kurtiju, jer vi nekoga s kim pregovarate o stabilizaciji i normalizaciji odnosa nazivate terorističkim ološem, ja mislim da će to ostati zabeleženo u analima gde će verovatno fakulteti političkih nauka izučavati vrlo dugo”, rekao je Rašić.

Rašić navodi da mu nije baš jasno zašto je on, koji je tek jedan dan ministar u aktuelnoj vladi - Kurtijev Srbin, a njegovi prethodnici nisu.

“Ja sam juče imenovan recimo, ja sam jedan dan uslovno rečeno, jedan dan Kurtijev Srbin, a to što je Srpska lista bila i Hašimovi Srbi, i Ramuševi Srbi, i Hotijevi Srbi, i Isini Srbi i Kurtijevi Srbi na kraju, zbog toga što su oni bili u vladi dve godine, a ja sam jedan dan, to nije bitno. E taj koncept meni nikad neće biti jasan, kako sam ja odjednom Kurtijev Srbin samo na jedan dan, a oni su zadnjih godinu i po dana i onih drugih ranijih vlada, njihov je bio patriotski čin, biti u vladi, njihov je čin bio patriotski polagajući zakletvu, a šta god ja uradim to je izdajnički”, naveo je Nenad Rašić.

Predsednik Srpskog nacionalnog foruma Momčilo Trajković za Glas Amerike trenutnu situaciju u vezi sa imenovanjem Nenada Rašića za ministra ocenjuje kao ćorsokak u koji su prema njegovim rečima upali i Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti.

“Ćorsokak pre svega zahvaljujući jednoj nekonzistentnoj i nedgovornoj politici Beograda, Vučića. Pokazalo se da ipak ne postoji jedinstvo u srpskom narodu na Kosovu i Metohiji ili ga nije na pravi način postavio. Nametnuto jedinstvo stvara ovakve probleme. Ja ne vidim drugo rešenje nego da se hitno zakaže srpsko-srpski dijalog, da se uozbilje stvari, i jedna i druga strana, da se pozove vlast i opozicija, da se pozovu Srbi kosovsko-metohijski iz različitih opcija i da se sedne da se razgovara, da se traži izlaz, jer ni ovo što je do sada Vučić radio ne može da bude izlaz, ni ovo što je urađeno sada od strane Rade Trajković i Rašića, bez obzira na njihovu želju da učine najbolje, ne može da bude izlaz, zato što s druge strane nemaju kosovsku vlast koja želi rešenje za kosovsko-metohijske Srbe”, rekao je Trajković za Glas Amerike.

Premijer Kosova Aljbin Kurti imenovao je Nenada Rašića na mesto ministra za zajednice i povratak, jer je bivši ministar Goran Rakić iz Srpske liste početkom prošlog meseca podneo ostavku na tu funkciju.

Stano: Imenovanje Rašića ne ispunjava ustavne uslove

"Naše preliminarno čitanje je da imenovanje ne ispunjava ustavne uslove – ali to je na Ustavnom sudu Kosova da utvrdi", izjavio je u Briselu portparol Evropske unije (EU) Peter Stano povodom imenovanja Nenada Rašića za ministra u Vladi Kosova, prenosi RSE.

Govoreći na konferenciji za novinare, Stano je naglasio da je poštovanje Ustava Kosova ključni deo vladavine prava, te da Brisel očekuje od Kosova da se pridržava tih principa.

Briselski portparol je dodao da se mora izbegavati svaka akcija koja bi dovela do povećanja tenzija i pozvao strane da hitno rade na povratku kosovskih Srba u sve kosovske institucije, u skladu sa obavezujućim sporazumima o dijalogu.