Abazović za Glas Amerike: Optimista sam da će vlada biti formirana, bezbjednosni sektor uslov

Optimista sam da će biti formirana nova vlada, a od predsjednika (Mila) Đukanovića očekujem da Miodragu Lekiću da mandat, rekao je za Glas Amerike crnogorski premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poslije susreta sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom u Vašingtonu.

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić obavijestio je u ponedeljak crnogorskog predsjednika da je skupštinska većina predložila lidera Demosa i bivšeg diplomatu Lekića za mandatara za sastav nove vlade, nekoliko sati prije isteka zakonskog roka u kome bi Đukanović trebalo da predloži mandatara.

Abazović je rekao i da je uslov za formiranje vlade da njegova stranka URA preuzme bezbjednosni sektor i spoljnu politiku.

Glas Amerike: Sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijelom Eskobarom ste razgovarali nakon što je u Podgorici postignut dogovoro novom mandatatru i vladi. Da li ste razgovarali o novoj vladi?

Abazović: Podijelili smo razmišljanja o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji, dali pojašnjenja šta se trenutno dešava, šta je neka vizija, šta su planovi za budući period, i ono što je najvažnije naglasiti jeste da, kako god se situacija bude odvijala, Crna Gora ostaje vrlo privrženi partner našim najvažnijim spoljnopolitičkim partnerima, a to su Sjedinjene Države. Ne postoji nikakva bojazan da će se bilo šta desiti što bi ugrozilo to partnerstvo i promijenilo spoljnopolitčki kurs Crne Gore, i garant toga smo mi, mi iz građanskog pokreta URA, ali garant toga je bila vlada koju sam vodio, i biće svaka vlada u kojoj budemo učestvovali.

Glas Amerike: Šta je saopštila američka strana, da li je bilo nekih sugestija u vezi formiranja vlade?

Abazović: Nemam mandat da pričam u ime naših partnera, oni sigurno imaju priliku da sami to urade, ono što je važno naglasiti zbog građana i čitavog konteksta koji se često stvara – ozbiljne države poput SAD prave partnersta sa državama, dakle vlade su prolazne a partnersta sa državama su trajna, i treba ih nekako očuvati. Tako da, kako god bude bilo, na kraju mislim da je to najvažnija poruka i da oni jednostavno ostaju naš partner i mi njihov, nastavljamo zajedno u ovim teškim vremenima koja su teška globalno, jer nije stvar do Crne Gore, pružamo podršku jedni drugima, to je od izuzetne važnosti.

Glas Amerike: Da li očekujete da će Amerika ostati partner i vladi u kojoj će biti Demokratski front imajući u vidu više puta izrečeni stav SAD da DF ne smatraju partnerom, prije svega zbog odnosa prema ruskoj invaziji na Ukrajinu i nedovoljne spremnosti da podrži reforme neophodne da se napreduje na evropskom putu?

Abazović: 43. Vlada je ispunjavala sve obaveze koje se tiču međunarodnog nivoa standarda i onoga što je bilo zahtijevano od nas, čak smo i (najmanja) zemlja koja je direktno posjetila Ukrajinu i pružila podršku predsjedniku Zelenskom, i u tom pravcu će se nastaviti politika. To je jedini način da se nastavi politika vlade, nezavisno da li će biti nova vlada, sve ostalo nisu odgovori koje mogu da saopštavam. Kakav odnos imaju prema nekoj političkoj opciji, nekim liderima, to ne želim da komentarišem jer ne znam da li bi ova druga strana bila zadovoljna tim odgovorima, koja se krije iza nekog navodnog evroatlantskog identiteta, što je vrlo upitno. Tako da lično želim da kažem da ukoliko dođe do formiranja nove vlade u Crnoj Gori i mi budemo učestvovali u njoj, a ne vidim način da se formira bez nas, sve što je dobro nasleđe u našim medjunarodnim odnosima se nastavlja, sve što smo obećali kroz 43-ću će se nastaviti, sva podrška koja se tiče politike sankcija se mora nastaviti, mi smo kredibilan NATO partner, ne bi danas ovdje bili da je suprotno i zato nemam tu nikakve dileme. Da li ima možda nekog skepticizma, ima ga u našoj zemlji, ljudi imaju različita mišljenja i to nije nepoznato za demokratska društva.

Glas Amerike: Da li je o američkoj zabrinutosti u pogledu DF-a bilo riječi na današnjem sastanku sa Eskobarom?

Abazović: Mogu da vam kažem da su ta pitanja apsolutno otvorena, ali kada je riječ o eventualnom formiranju nove vlade, mi smo ti koji garantuju zapadni kurs Crne Gore.

Glas Amerike: Znamo da je postignuta saglasnost o novoj vladi, predsednik Đukanović je obaviješten da postoji podrška da mandatar za sastav nove vlade bude Miodrag Lekić. Vaša stranka je rekla da neće još stavljati potpise dok ne bude kompletnog dogovora i da je podrška Lekću uslovna. Da li je Crna Gora blizu formiranja nove vlade i od čega zavisi ta podrška Lekiću ako ste rekli da je uslovna?

Abazović: Crna Gora je bliža formiranju nove vlade u odnosu na to gdje je bila juče, dakle danas je bliže nego juče a sjutra će možda biti još bliže. Kad je riječ o konkretnoj podršci, uslovnoj podršci, nije to nešto što je URA izmislila, na početku pregovora smo imali uspostavljen princip: ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori, samo volimo da imao čista posla, vrlo smo transparentni u svojoj politici i zahtjevima i to je nešto što gospodin Lekić zna. On našu podršku ima, verujem da će on biti vrlo naklonjen tome da se ono što se dogovori, što se u jednom trenutku stavi na papir, i implementira, i u takvoj situaciji mi ne bi imali nikakav problem. Očekujem od gospodina Đukanovića da mu da mandat.

Glas Amerike: Očekujete li da će vlada biti formirana, da li ste optimista?

Abazović: Ja očekujem, naravno, ja sam uvek optimista, šta god bude bilo građani Crne Gore treba da budu mirni i optimistični. Naš najvažniji cilj je da se borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije, i da građanima isporučimo pravdu. To je ono što građani traže, nije njima toliko zanimljivo ko je u vladi i ko nije, oni žele rezultate, oni ne žele da ih predstavljau korumpirani ljudi, ljudi iz prošlosti i ljudi zarobljeni u devedesete. Građani Crne Gore žele da zemlja ide dalje, i mi smo spremni da damo sav doprinos da Crna Gora iskorači, da nastavi u dobroj praksi ostvarivanja rezultata i da idemo naprijed.

Glas Amerike: U pregovorima o raspodjeli ministarstava, URA će i dalje insistirati na bezbjednosnom sektoru, to je uslov?

Abazović: Tako je, bezbjednosni sektor, i spoljna politika mora da bude nešto što je dio dogovora, bez toga dogovora nema.

Glas Amerike: A to se odnosi i na sankcije Rusiji zbog Ukrajine, jačanje članstva u NATO-u?

Abazović: Naravno, to je sve bezbjednosni sektor, on podrazumijeva i spoljnu politiku zato što je spoljna politika u ovom trenutku jako značajna ne samo za bezbjednost Crne Gore nego i generalno naš medjunarodni ugled. To je sektor koji je, što bi se reklo crvena linija za našu opciju, mi smo to saopštili kolegama, kolege su to prihvatile, znate da su i kolege koje su se dosta bunile u prethodnom periodu, poput Demokratske Crne Gore, rekle da odustaju od sektora bezbjednosti, tako da očekujem da ukoliko se svi budemo držali onoga što smo javno rekli neće biti značajnijih problema. Samim tim, sve što se odnosi na naše prisustvo u SAD dobija drugu dimenziju, zato što pravi partneri neće ostaviti nikada da se nacionalni interes ugrozi zbog bilo čije ambicije ili političke orijentacije. Mi ćemo do kraja sačuvati sve što je ostvareno u prethodnom periodu u bezbjednosnom sektoru i promovisaćemo ga upravo na način na koji to građani očekuju i kako očekuju naši međunarodni partneri.

Glas Amerike: Koliko nova vlada može biti stabilna kada postoje toliko različiti stavovi između URA-e i DF-a, naročito imajući u vidu sankcije protiv Rusije i američku zabrinutost u pogledu ruskog finansiranja političkih stranaka, gdje se pominje i DF?

Abazović: Posle 30 godina bivšeg režima, logično je da nije lako odmah naći balans i imati veoma stabilnu vladu. Zašto je prethodni režim pao? Zato što je postojala megalomanska korupcija i to nisu zapadne vrijednosti. Tako da nema dilema kad govorimo o tome ko je za Zapad a ko nije. Ljudi koji su korumpirani i povezani sa organizovanim kriminalom nisu na nivou zapadnih vrijednosti. S druge strane. saglasan sam da postoje oblasti gdje oni imaju drugačiji stav, ali sa dobrom upravom i dobrom kontrolom dijela vlade, može se doći do situacije gdje će naša politika i zapadni duh dominirati, a ne neka druga politika. Nismo spremni da pravimo kompromis po pitanju politike sankcija, one će ostati na snazi i pratićemo Evropsku uniju 100 odsto kada je riječ o spoljnoj politici. Takođe ćemo osigurati da partnerstvo sa NATO-m bude na veoma visokom nivou, kao što je to slučaj sada.