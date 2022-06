Rusko zlato i vojna industrija mete novih američkih sankcija

No media source currently available

Zbog ruske agresije više od 17 miliona Ukrajinaca je pobeglo iz svojih domova, od čega je oko pet miliona izbeglo u inostranstvo, izjavio je zamenik ukrajinskog ambasadora u Srbiji Marko Martinjak i dodao da se istražuje 18.500 ruskih zločina u Ukrajini.

Marinjak kaže da je prema zvaničnim podacima poginulo 339 dece, da je Rusija ispalila na Ukrajinu 2.700 krstarećih projektila, ali da je uprkos svemu 90 odsto građana ove zemlje uvereno u pobedu, a čak 82 posto njih ne bi pristalo da ustupi teritorije za mir.

Govoreći o odnosima Srbije i Ukrajine Martinjak je rekao da dve zemlje povezuju prijateljske, istorijske i kulturne veze, kao i evropski put, ali i da 80 odsto građana Srbije podržava ruskog predsednika Vladimira Putina:

„Mislim da su za ovu potpuno drugačiji realnost su odgovorni i mediji koji kreiraju lažnu sliku “cara Putina i oslobodilaca”. Nažalost, kada upališ televiziju ili čitaš novine u Srbiji ponekad imaš utisak da gledaš i čuješ državnu rusku propagandu.”

Beogradski advokar Čedomir Stojković, koji je nedavno posetio Ukrajinu, između ostalog i Buču, Irpin i Harkov, svedočio je o tome šta je video tamo i istakao da jedna evropska zemlja u ovakvoj situaciji ne može biti neutralna.

„Srbija nije neutralna zemlja, ona je izmišljotinom postojanja neutralnosti vrlo jasno na ruskoj strani”, rekao je Stojković i istakao da Srbija nema nikakve odnose sa Ukrajinom, pa čak ni normalan roming.

On je kazao da se već na ukrajinskoj granici jasno vidi kakav je status Srbije – i da samo Rusi, Belorusi i Srbi prolaze kroz dodatnu kontrolu službe bezbednosti.

„Mi možemo ovde da imamo neku iluziju da smo mi neutralna zemlja – vi kad dođete na granicu sa Ukrajinom vrlo je jasno da ste vi kao građani, i ova zemlja stavljeni na stranu jednoj zločinačkog agresorskog režima našom sopstvenom voljom. Nije to volja Ukrajine da nas tamo svrsta – to je obaveštajna procena cele obaveštajne zajednice Evrope i Zapada, jer prosto mi smo rizična zemlja, imamo velike sporazume sa Rusijom i prosto svako ko sa srpskim pasošem ulazi u Ukrajinu ora biti po prirodi sumnjiv jednako kao što su sumnjivi i Rusi", smatra Stojković.

Prema njegovoj oceni ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je jedan od inspiratora rata, jer je godinama ceo ukrajinski narod predstavljao kao naciste, ali i da on tokom boravka u Ukrajini nije video nijedan nacistički, niti nacionalistički simbol.

“Ne samo on, ali s obzirom da je on ministar spoljnih poslova koji je ovde trebalo da dođe, ja ga tretiram kao inspiratora tih zločina s obzirom na to da je on dobar deo svog vremena od početka rata do danas koristio da čitav jedan narod predstavi kao nacistički. Jedan divan narod da predstavi kao nacistički", kaže on.

Stojković je rekao kako je tokom posete Buči i Irpinu razgovarao sa lokalnim liderima o tome kako su Rusi imali spiskove za odstrel ljudi i kako su nakon proterivanja Rusa iz Buče zatekli desetine i stotine leševa koji su nađeni sa vezanim rukama i koji su ubijeni iz neposredne blizine, praktično streljani.

On ukazuje i da su u Ukrajinu su dovedene jedinice sa dalekog istoka Rusije - 64. motorna brigada iz Ističnog Kabarovska i 35. kombinovana armija, koje su bile najbezosećajnije i koje su počinile velike zločine.

Stojković je istakao i da u Srbiji nema pravih informacija o ratu u toj zemlji.

“Mi smo informativno okupirana teritorija, zbog odsustva slobode izveštavanja o Ukrajini, koja je osam puta veća od Srbije, ima šest puta više stanovnika, zemlja je bogate kulture, gde svaki veći grad, za razliku od Beograda, ima zgradu opere”, izjavio je Stojković.

Svetlana Ninkovič je rođena u Zaporožju u Ukrajini, došla je u Beograd 7. marta, a to putovanje od nedelju dana je bio, kako je rekla, najteži put u njenom životu. Sa suzama u očima ona je govorila o tome šta se događa u Ukrajini i kako je imala kontakte sa koleginacama koje su ostale u Ukrajini o tamošnjim zbivanjima. Do skora je mogla da razgovara i sa prijateljicom iz Melitoplolja.

„Ubijenim glasom ona mi je rekla – u centru grada nama idu tenkovi. Ne naši. Taj njen glas meni je govorio da je žena jednostavno šokirana time da njenim mirnim gradom dolazi okupaciona armija koja bukvalno uništava sve ispred sebe", kaže ova izbeglica iz Ukrajine.

Svetlana je govorila kako dolazi iz dela Ukrajine u kome se govori ruski, da i ona govori ruski i da nikada nije imala problema zbog toga.

Njen kraj je i kolekva kozaka, čuvenih zaporoških kozaka, koji se ne predaju. Kozački kraj je uvek bio kolevka slobode, rekla je Svetlana Ninkovič i dodala da niko u Ukrajini ne želi da dođe taj “ruski mir”.