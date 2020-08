Tramp protiv novogizdvajanja novca za Poštu, jer bi to moglo da pospeši glasanje poštom

Predsednik SAD Donald Tramp u četvtak se usprotivio zahtevima demokrata za izdvajanje milijardi dolara za poštansku službu SAD, pošto bi to olakšalo put za glasanje putem pošte na novembarskim predsedničkim izborima, za šta on tvrdi, bez dokaza, da bi moglo da vodi do velike izborne prevare i lažranja glasova protiv njega.

Tramp je rekao za Foks poslovnu mrežu "sada im treba novca kako bi omogućili da pošta radi, kako bi mogla da preuzme sve te milione i milione glasova. Ali ukoliko ne dobiju ta dva, to znači da ne možete da imate univerzalno glasanje poštom, pošto neće imati dovoljo opreme da bi ga bilo".

Tramp je rekao: "Te stvari su (25 milijardi dolara) za poštu i 3,5 milijardi za glasanje putem pošte. Ukoliko ne postignemo sporazum, to znači da ne mogu da dobiju novac, što znači da ne mogu da imaju univerzalno glasanje poštom. Jednostavno se ne može dogoditi".

Pregovori Bele kuće i opozicionih demokratskih zakonodavaca uključili su i diskusiju o finansiranju Pošte, zajedno sa širim paketom pomoći za radnike koji su ostali bez posla, američke porodice, biznise i državne i lokalne vlade pogođene nepokolebljivom pandemijom koronavirusa u Sjedinjenim Državama.

Ali, razgovori su propali pre nedelju dana po pitanju finansiranja poštanske službe i produžetka pomoći za ugrožene zbog koronavirusa. Demokerate su pozivale na više trošenja, dok su republikanci zagovarali manje. Napori da se razgovori obnove propali su u sredu.

U martu, republikanac Tramp izneo je još jedan razlog zbog kog se protivi povećanju glasanja pošto smatra bi to moglo da donese više glasova demokratama.

On je rekao tada da bi to dovelo do "nivoa glasanje koje bi, ukoliko ikad pristanete na to, dovelo do toga da republikanac više nikad ne bude izabran u ovoj zemlji".

Tramp je u više navrata iznosio svoje protivljenje glasanju poštom, tvrdeći da je ono prepuno prevare, iako su slučajevi korupcije u prcesu američkog glasanja bili retki. Odbustao je od toga pre nedelju dana, ipak, rekavši da je glasanje poštom bilo u redu u jugoistočnoj državi Floridi, jer su ga nedavno nadgledala dvojica republikanskih guvernera koji ga podržavaju. U isto vreme, njegova kampanja je podnela tužbu kako bi blokirala prošireno glasanje putem pošte u zapadnoj državi Nevadi, kojom upravlja demokratski guverner, koji je oštar kritičar Trampa.

Pet od pedeset američkih država već sprovode izbore gotovo u potpunosti putem pošte. Brojni guverneri država brzo su se ove godine pokrenli kako bi olakšali glasanje putem pošte, čime bi ublažili strahovanja kod glasača koji ne žele da dođu u kontakt sa koronavirusom odlaskom na biračka mesta širom zemlje, gde bi mogli da se nađu licem u lice sa drugim ljudima.

Demokrate su napale Trampa da pokušava da ograniči novu pomoć za poštansku službu.

Demokratski senator Kris Kuns rekao je za MSNBC: "Prvo sam se nadao da to nije bio namerni napor da se odbace izbori. Veoma sam zabrinut s obzirom na nedovne promene u rukovodstvu poštanske službe koje smo videli kod generalnog direktora, za kog ću vas podsetiti da je bio saradnik Trampove kampanje".

Novi generalni menadžer Pošte, Luis Dedžoj, koji je donirao 2,7 miliona dolara Trampu i drugim republikancima od 2017, naredio je smanjenja u plaćanju prekovremenog rada za poštanske radnike u naporu da umanji hronične gubitke te agencije, ali kritičari kažu da je to rezultiralo usporavanjem isporuke pošte.

Pored moguće teme prevara, prošireno glasanje putem pošte dovelo je do produžetka brojanja glasova u brojnim državama SAD ove godine na preliminarnim izborima kod demokrata i republikanaca, nekad ostavljajući ishod pod znakom pitanja nedeljama.

Na hiljade glasača zatražilo je biračke listiće putem pošte, mnogo više nego što je to bio slučaj u ranijim izbornim procesima, radije nego da idu na biračka mesta u vladine zgrade, škole, crkve, vatrogasne stanice i druga mesta, usred pandemije.

Zbog verovatno velikog rasta glasanja putem pošte, brojni američki politički analitičari upozoravali su da bi brojanje glasova na nacionalnim izborima 3. novembra moglo da bude odloženo mnogo nakon izbornog dana, verovatno ostavljajući rezultat nadmetanja Trampa protiv demokratskog kandidata Džoa Bajdena u limbu danima ili nedeljama.