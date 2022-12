Šole uoči odlaska na Balkan: Kosovo blizak partner SAD, sa Srbijom imamo važan odnos

Savetnik Stejt departmenta Derek Šole predvodiće međuagencijsku delegaciju koja će sledeće nedelje posetiti zemlje Zapadnog Balkana - Kosovo, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, kao i Hrvatsku, a turneju će završiti posetom i razgovorima sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, saopšteno je iz Stejt deparmenta. Član delegacije biće i zamenik pomoćnika Stejt departmenta i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan, Gabrijel Eskobar. U saopštenju se navodi da ova poseta naglašava trajnu posvećenost SAD miru, stabilnosti i prosperitetu regiona.

Od 12. do 13. decembra, savetnik Šole će posetiti Prištinu, navodi se u saopštenju, gde će se sastati sa vladinim zvaničnicima i drugim političkim liderima kako bi razgovarali o nastavku saradnje po nizu pitanja, uključujući napore SAD da unaprede integraciju Kosova u evropske i evroatlantske strukture, uključujući dijalog uz posredovanje EU za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, usredsređen na međusobno priznanje.

Šole će 13. decembra u Beogradu razgovarati sa visokim zvaničnicima Srbije o energetskoj bezbednosti, regionalnoj ekonomskoj integraciji i napretku ka članstvu Srbije u EU. Takođe će razgovarati o ulozi Srbije u jačanju regionalnog mira i bezbednosti i kontinuiranom angažovanju Srbije u dijalogu uz posredovanje EU, ističe se u saopštenju, kako bi se postigla sveobuhvatna normalizacija odnosa sa Kosovom.

Posle posete Bosni i Hercegovini, Šole će 15. decembra boraviti u Crnoj Gori, gde će sa liderima vlade i civilnog društva razmotriti trenutni politički zastoj u zemlji, ali i zajedničku posvećenosti regionalnoj bezbednosti i kontinuiranom napretku Crne Gore ka evroatlantskim integracijama.

Na kraju evropske turneje, savetnik Šole će u Briselu razgovarati sa evropskim partnerima i saveznicima o nizu globalnih pitanja, uključujući pridruživanje EU zemalja Zapadnog Balkana, energetskoj bezbednosti, i dijalog između Kosova i Srbije.

Uoči puta, Šole se u intervjuu za Albanski servis Glasa Amerike osvrnuo na neka od pitanja na koja će se fokusirati tokom posete Kosovu i Srbiji.

Na pitanje o izborima za gradonačelnike četiti većinski srpske opštine na severu Kosova, zakazanim za 18. i 25. decembar, Šole je ponovio već iznet stav SAD da uslovi za održavanje ovih izbora nisu povoljni.

Šole: Bili smo jasni da mislimo da nije pravo vreme za izbore s obzirom na osetljivost trenutka… Situacija je veoma napeta i želimo da budemo sigurni da su uslovi povoljni da ovi izbori budu slobodni i pošteni. Kosovo je multietnička demokratija poput Sjedinjenih Država. Ponosni smo na posao koji su Sjedinjene Države obavile u poslednjih 20 godina kako bi pomogle da se uspostavi demokratija na Kosovu. Želimo da radimo na tome da to podržimo i zaštitimo. Zato, uz dužno poštovanje, smatramo da ovi izbori treba da budu održani u vreme i na način koji ne bi izazvali veću nestabilnost.

Glas Amerike: Da li ste optimista da će izbori biti odloženi? Imate li informacije da se radi na tome?

Šole: To je razgovor koji smo stalno vodili sa našim kolegama i našim ambasadorom (na Kosovu) Džefom (Hovenijerom) koji je tokom godine bio veoma uključen u to. Biću tamo sledeće nedelje i to će biti jedna od glavnih tema o kojima ću razgovarati sa predsednicom (Osmani) i premijerom (Kurtijem).

Glas Amerike: Glavni predlog o kome se sada razgovara između Kosova i Srbije je takozvani francusko-nemački plan, iako detalji nisu poznati, što je samo za sebe neka vrsta misterije. Međutim, znamo da plan ne sadrži međusobno priznanje dve strane. Dve strane pregovaraju već više od 10 godina, baveći se sporednim pitanjima, ali ne i glavnim pitanjem - priznanjem. Da li mislite da će sada biti drugačije?

Šole: Pa, kao što ste rekli, bio je to dug put, ali mi veoma podržavamo ovaj mirovni proces koji je omogućila Evropska unija. Naporno smo radili sa obe strane i podržavali ih… Znam da predstoji nova runda pregovora u narednim nedeljama, i mi veoma podržavamo taj proces. Ne želim da ulazim u detalje. Ali jedna od stvari o kojoj ću govoriti u Prištini, i kasnije u Beogradu je da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Evropljane u njihovim naporima.

Glas Amerike: Stav SAD koji su već izneli Sekretar Blinken i predsednik Bajden, je da konačno rešenje treba da podrazumeva obostrano priznanje. Vlada Kosova bi želela da druga sporedna pitanja budu deo tog opšteg rešenja. Šta tu nedostaje i kakav je plan?

Šole: Ono što želimo je da vidimo da Kosovo nastavi da ide ka većoj evropskoj integraciji. I jedna od poruka sa nedavnog samita u Tirani, samita EU i Zapadnog Balkana, prvog održanog u regionu, bila je obnovljena posvećenost Evropske unije unapređenju te integracije i smatramo da su razgovori između Srbije i Kosova uz pomoć EU ključni element u tome. Fokusirani smo na normalizaciju koja je zasnovana na međusobnom priznanju. Ovi razgovori mogu da budu korak u tom procesu tako da Kosovo može da nastavi putem ka većoj integraciji.

Glas Amerike: Nedavno, u poslednje dve nedelje, SAD su koristile neku vrstu oštrije retorike prema vladi u Prištini. Zapravo, Stejt department je neke poteze premijera Kurtija nazvao razočaravajućim. Mislim da to nismo videli u prošlosti. Šta se promenilo?

Šole: To se odnosilo na specifično pitanje u vezi sa sprovođenjem propisa o preregistraciji. Državni sekretar je razgovarao sa premijerom i ja sam imao nekoliko razgovora sa njim. Ono što mogu da kažem je da smo 23. novembra imali dogovor da ostavimo to pitanje po strani kako bismo mogli da se fokusiramo na status pregovora uz posredovanje EU o normalizaciji, uključujući priznanja i to je nešto gde ćemo učiniti sve što možemo da to podržimo. To bi omogućilo Kosovu da nastavi na svom putu ka većoj integraciji. Smatrali smo da je važno, s obzirom da uslovi nisu bili odgovarajući za punu primenu regulative o registarskim tablicama, da je mudro da to ostavimo po strani za sada kako ne bi došlo do veće nestabilnosti i kako bi dali više vremena za nastavak pregovora.

Glas Amerike: Kao što znate, SAD imaju veliki uticaj na Kosovu. Hoćemo li videte znatno više angažovanja SAD prema Kosovu i Srbiji, naravno uz vodeću ulogu EU?

Šole: Kosovo je značajan partner Sjedinjenih Država. Kosovo je zemlja koja je veoma naklonjena Sjedinjenim Državama i Sjedinjene Države su veoma naklonjene Kosovu. Naravno, imali smo ključnu kritičnu ulogu na Kosovu u njegovom nastojanju da stekne nezavisnost u poslednjih nekoliko decenija. Kosovo je takođe sjajan partner u smislu podrške Ukrajini i zaista je dalo podršku i iznad svojih kapaciteta. To je slučaj i u nastojanju da se pruži podrška SAD da pomognu Avganistancima koji su želeli da napuste svoju zemlju posle pada vlade. Tako da ćemo nastaviti da budemo veoma angažovani sa našim kolegama u Prištini. Takođe smo imali redovne kontakte sa njima ovde u Vašingtonu i na marginama drugih sastanaka širom sveta, kao i posete kakvu ću ja imati sledeće nedelje.

Glas Amerike: Kako biste reagovali na komentare nekih ljudi na Kosovu koji kažu - Srbija i dalje sedi na dve stolice, ali se nekako tretira drugačije. Kosovo se tretira oštrije, a Srbija ne toliko.

Šole: Mi to ne vidimo tako. Kosovo je veoma dobar prijatelj Sjedinjenih Država i blizak partner. I sa Srbijom imamo važan odnos. Pokušavamo da rešavamo ova pitanja korak po korak i pokušavamo da učinimo sve što je u našoj moći da budemo dobar partner i u odnosu na Srbiju, jer oni rade sa nama u okviru procesa koji olakšava Evropska unija i koji mi u potpunosti podržavamo kako bi se postiglo bolje rešenje za obe zemlje.