Zelenović: Govoriću u Briselu o autoritarnom režimu Vučića

Gradonačelnik Šapca i lider stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović najavio da će u sredu u Evropskom parlamentu, gde boravi zajedno sa predsednikom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom i potpredsednikom Demokstratske stranke Dejanom Nikolićem, "govoriti o svim aspektima autoritarnog režima Aleksandra Vučića".

Zelenović je, uz fotografiju iz Brisela, na svom nalogu na Tviteru napisao i da će govoriti o odusustvu minimuma uslova za normalan politički život bez kogž nema ni slobodnih izbora.

"Iznad mene piše: 'In free and fair elections the power of the people determines the people in power' (na slobodnim i poštenim izborima moć građana odlučuje o ljudima na vlasti)", napisao je Zelenović.

Trojica opozicionih političara govoriće u Briselu na tribini koju organizuje Progresivna alijansa socijalista i demokrata, grupa socijalističkih, socijaldemokratskih i demokratskih poslanika u EP koji su suprotstavljeni Evropskoj narodnoj partiji, o izbornim uslovima u Srbiji.

Cilj tribine, kako se navodi na sajtu Alijanse socijalista i demokrata, jeste da se predstavnicima srpske opozicije pruži prilika dađ objasne situaciju u kojoj se nalaze uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za proleće.