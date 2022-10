Velike suše snizile nivo rijeke Misisipi i nanijele štetu farmerima

Adam Tomas počinje žetvu soje na svojoj farmi u državi Ilinois nakon što se povuče jutarnja rosa. Ove godine, suho vrijeme je ubrzalo radove, te mu omogućilo da počne ranije nego inače. Ali njegov problem je bio prebaciti soju na tržište.

Oko 60% država američkog srednjeg zapada i sjevernog dijela teritorije poznate pod nazivom Great Plain (Velika ravnica) suočava se sa sušom. Gotovo cijeli tok rijeke Misisipi - od Minesote do ušća rijeke u Luizijani - doživio je ispod prosječnu količinu padavina u posljednja dva mjeseca. Kao rezultat, rijeka je dostigla skoro rekordno niske nivoe, što je dovelo do smetnji u saobraćaju brodovima i tegljačima, ključnim za nizvodno premještanje poljoprivrednih dobara namijenjenih izvozu, poput soje i kukuruza.

Iako naučnici kažu da klimatske promjene podižu temperature, te čine suše češćim i intenzivnijim, meteorološki stručnjak kaže da je ova aktuelna suša, koja je zahvatila središnji dio SAD, vjerovatnije kratkotrajni vremenski fenomen.

Nedostatak kiše ozbiljno je uticao na trgovinu. Preko rijeke putuje više od polovine cjelokupnog izvoza žitarica iz SAD, ali procjene savezne vlade pokazuju da je suša smanjila protok robe za oko 45%. Cijene transporta robe putem željeznice, kao alternativnog načina, takođe su porasle.

„To samo u suštini znači niži prihod“, kaže Majk Doreti, viši ekonomista iz Biroa za farme države Ilinois.

Tomas obrađuje farmu na ušću rijeka Ohajo i Misisipi, te nema dovoljno skladišta za žitarice da bi dočekao sniženje cijena prenosa robe.

„Morao sam prihvatiti popust na cijenu“, rekao je Tomas.

Problem za brodove, atrakcija za posjetioce

Klimatske promjene generalno dovode do vlažnijih uslova na području gornjeg dijela rijeke Misisipi, ali niži vodostaji u proteklim mjesecima, otkrili su dijelove riječnog dna koji su obično nedostupni. Hiljade posjetilaca su prošlog vikenda hodali preko inače potopljenog riječnog korita do turističke atrakcije Tower Rock, oko 161 kilometar jugoistočno od Sent Luisa. To je prvi put od 2012. da su turisti tamo mogli ići pješke i ostati suhi.

Na granici Tenesija i Mizurija, gdje je rijeka obično široka pola milje, preko otkrivenog riječnog korita ljudi voze četvorotočkaše.

Kao prijeko potrebnu pauzu od suhog vremena, taj region je početkom ove sedmice konačno zabilježio i nešto padavina.

„To na neki način ublažava bol zbog niskog vodostaja, ali ga neće u potpunosti ublažiti“, kaže Kai Rot iz Centra za prognozu za donji dio rijeke Misisipi, dodajući da je rijeci potrebno još nekoliko rundi kiše.

Dodatni problem je i što su remorkeri u opasnosti da udare o dno i zapnu u mulju. Ranije ovog mjeseca, Obalska straža SAD je saopštila da je bilo najmanje osam takvih slučajeva. Takođe, neki od brodova dotaknu dno, ali ne zaglave. Drugima moraju pomoći kompanije za spašavanje. Tegljači su dobili upozorenje da umanje svoj teret kako ne bi preduboko potonuli, ali to znači da mogu prenositi manje dobara.

Kako bi osigurali da plovila mogu bezbjedno putovati, savezni dužnosnici redovno se sastaju, razmatraju dubinu rijeke i razgovaraju sa predstavnicima brodarske industrije kako bi utvrdili lokalna zatvaranja i ograničenja u saobraćaju. Kada je određena dionica privremeno zatvorena, moguće je da stotine brodova stoje u redu i čekaju.

„Vrlo je dinamično, stvari se stalno mijenjaju“, navodi Erik Karero, direktor Obalne straže za zapadne rijeke i vodene putove. „Svaki dan, dok radimo naša istraživanja, nailazimo na područja koja su plitka i treba ih dodatno kopati.“

Nakon što se zatvorena dionica prokopa, službenici kanal označavaju sigurnim i tegljači ponovno mogu prolaziti kroz njega.

Na nekim mjestima skladišta na terminalima tegljača su puna, što onemogućava dolazak većih količina robe, kaže Majk Stinhok, izvršni direktor Koalicije za transport soje. On navodi da je dotok žitarica u ugroženi riječni transportni sistem poput „pričvršćavanja vrtnog crijeva na vatrogasni hidrant“. Visoki troškovi naveli su neke od farmera da čekaju prije nego pošalju svoju robu, dodaje Stinhok.

Za turiste, veći dio rijeke još je dostupan. Brodovi za krstarenje izgrađeni su da izdrže riječne ekstreme: veliki motori bore se s brzim strujama u proljeće, a plitki gaz im omogućava kretanje tokom suše, objašnjava Čarls Robertson, predsjednik i izvršni direktor kompanije „American Cruise Lines“, koja upravlja sa pet brodova za krstarenje, od kojih svaki može nositi 150 do 190 putnika.

Međutim, noćne aktivnosti su ograničene kako bi se pomoglo brodovima da izbjegnu nove prepreke koje je izazvala suša. Neka područja za iskrcavanje nisu dostupna zbog niskog vodostaja, pošto je rijeka isušena duž rubova. U Viksburgu, Misisipi, brod za krstarenje nije mogao doći do rampe preko koje obično ukrcava putnike, pa je grad, uz pomoć mještana, položio šljunak i šperploču kako bi napravio improvizirano šetalište. Nekima to povećava osjećaj avanture.

„Oni doživljavaju novinske naslove koje čita većina ostatka zemlje“, rekao je Robertson.

Klimatske promjene izazivaju probleme širom SAD

Suša je odavno problem u Kaliforniji. Ova američka država upravo je zabilježila svoj najsušniji trogodišnji period u istoriji, što je značajno opteretilo zalihe vode i povećalo rizik od požara. Klimatske promjene podižu temperature i čine suše sve češćim i gorim.

„Sušna područja i dalje će postajati suša, a vlažnija područja će biti vlažnija“, kaže Džen Brejdi, analitičarka za podatke u neprofitnoj organizaciji „Climate Central“, koja okuplja naučnike i istraživače koji se bave klimatskim promjenama.

Bred Pju, meteorolog iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), rekao je međutim da je trenutna suša na srednjem zapadu vjerojatno „izazvana kratkoročnim vremenskim obrascima“, te da je on ne bi povezivao s klimatskim promjenama.

Na srednjem zapadu klimatske promjene povećavaju intenzitet nekih od kišnih oluja. Prema NOAA, surovost poplava u gornjem toku rijeke Misisipi raste brže od bilo kojeg drugog područja u zemlji.

Neki su zabrinuti da su se gnojivo i đubre nakupili na farmama, te da bi ih snažna kiša mogla brzo isprati, smanjujući nivo kisika u rijekama i potocima, a samim tim ugrožavajući život u vodotokovima.

U rijetkim slučajevima, zajednice se okreću alternativnim izvorima pitke vode, dalje od Misisipija. Suše takođe prijete isušivanjem izvora pitke vode u državama Ajova i Nebraska, navode iz NOAA.

U ovom trenutku nije jasno koliko će suša još trajati. Kratkoročno postoje mogućnosti za kišu, ali NOAA napominje da je ispodprosječan nivo padavina u novembru vjerovatniji u centralnim državama, poput Mizurija, što bi dodatno otežalo i produžilo probleme sa riječnim transportom. U nekim sjevernim državama, uključujući Mičigen, zima donosi više vlažnosti, ali se u južnim državama očekuje manje kiše.

„Potrebno je puno padavina da bi se nivo rijeka stvarno podigao“, rekao je Rot.