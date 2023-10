Ruska invazija i napad Hamasa: Za Ukrajince je sve to deo istog rata

Za mnoge Ukrajince, Hamasov napad 7. oktobra na izraelske civile imao je velike sličnosti sa ruskom invazijom na Ukrajinu prošle godine. Lideri ukrajinske jevrejske zajednice i političari međutim strahuju da će rat između Izraela i Hamasa odvratiti pažnju sveta od patnji ukrajinskih civila, zbog čega se nadaju da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju i Izrael i Ukrajinu.



U jednoj od najstarijih sinagoga u centru Kijeva, vojni kapelani različitih vera okupili su se na večeri. Za stolom su razgovarali o ratnim izazovima. Pošto su bili na prvoj liniji rusko-ukrajinskog rata od početka invazije, uočavaju brojne paralele između te borbe i nedavnog napada ekstremista iz Hamasa na Izrael. Rabin David Milman objašnjavao je svojim kolegama poreklo sukoba Izraela i Hamasa. Rekao je da je bio šokiran napadom.



“Prvo, bio sam užasnut. Moja deca i unuci su tamo. Nisam mogao da shvatim kako je to moguće. Nismo očekivali nešto tako. Očekivali smo Hezbolah, Iran - ali Hamas? U poređenju sa Hezbolahom i Iranom, oni su samo sitni džeparoši. Obaveštajna služba nije obraćala dovoljno pažnje na njih", kaže on.



Milman smatra da ruski napad na Ukrajinu i Hamasov na Izrael prate isti šablon. On ističe da Hamas nije mogao da izvrši takav napad bez ozbiljne pomoći i planiranja spolja. Sumnja na Rusiju, iako kaže da nema dokaze.



Rabin Milman pokazao je Glasu Amerike gde u prvim redovima u sinagogi sede predsednik Volodimir Zelenski i izraelski ambasador. Milman ima dve domovine, Ukrajinu i Izrael, i oseća da je obema zemljama potrebna podrška u borbi protiv agresije. Ihor Semivolos, direktor ukrajinskog Udruženja za bliskoistočne studije, kaže da oba rata imaju iste neprijatelje demokratije.



“Na strateškom nivou, nema sumnje da su Rusija i Iran umešani, a pošto su te zemlje naši neprijatelji, to mora da utiče na naš sukob koji je sve globalniji. Kako je rekao predsednik SAD Bajden, to je deo svetskog sukoba između demokratije i autokratije, i osećamo njegove posledice po Ukrajinu", objašnjava Semivolos.



Ivana Klimpuš-Cintadze, predsedavajuća Parlamentarnog odbora za integraciju Ukrajine u EU, kaže da mnogi Ukrajinci vide napad na Izrael kao deo istog rata u kojem se Ukrajina bori. Ona podržava pristup predsednika Bajdena da kombinuje paket pomoći Ukrajini i Izraelu.



“Koliko ja razumem, s obzirom na sve nijanse američke unutrašnje politike, to je veoma pametan pristup da se američkoj javnosti objasni čemu bi trebalo da se suprostavi, i da bi trebalo da podrži i Izrael i Ukrajinu", smatra Cintadze.



Ukrajina je značajna za mnoge Jevreje. Bivši izraelski lideri Golda Meir i Arijel Šaron imali su korene u toj zemlji, a Milman kaže da su mnoge jevrejske verske ličnosti sahranjene ovde. On je istakao da se svaki dan moli da obe zemlje budu podržane u svojoj borbi za opstanak.