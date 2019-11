Trampove tri godine: Podrška baze i dalje snažna, opoziv - pretnja ili ne?

U petak, 8. novembra je treća godišnjica izbora Donalda Trampa za 45. predsjednika Sjedinjenih Država. Tri godine posle neočekivane pobjede na izborima 2016. godine, Tramp i dalje ima snažnu podršku svoje baze, ali se suočava i sa do sada najozbiljnijom prijetnjom po svoj predsjednički mandat - istragom o opozivu koju vode demokrate u Kongresu.

Donald Tramp je pobedom na predsjednički izborima prije tri godine šokirao svijet.

“Svim republikancima, demokratama i nezavisnim biračima širom zemlje poručujem da je vrijeme da se ujedinimo”, rekao je tada Tramp, ali pozivi na jedinstvo su odavno prestali, a zamenile su ih rečenice poput ovih:

"Što je Amerika uspješnija, to lude demokrate postaju sve bjesnije i ispunjene mržnjom”.

Tramp sada računa na lojalnu bazu pristalica da bi spriječio opoziv, a zatim i da bi ponovo pobijedio na izborima naredne godine.

“Ulog u ovoj borbi je opstanak same američke demokratije. Nemojte da se zavaravate. To je ono što oni žele. Uništavaju ovu zemlju, ali mi nikada nećemo dozvoliti da se to dogodi”.

U fokusu istrage o opozivu, koju vodi Predstavnički dom, nalaze se Trampovi navodni napori da izvrši pritisak na Ukrajinu da istraži njegovog političkog rivala Džoa Bajdena. Bivši potpredsjednik SAD i jedan od favorita za osvajanje predsjedničke nominacije Demokratske stranke oštro kritikuje američkog lidera u svojoj kampanji.

“On govori o tome da će biti građanskog rata. On je poremećen. Brinem šta će uraditi. Ne zbog mene ili moje porodice, već šta će uraditi tokom naredne godine mandata”.

Istraga o opozivu, kao i mnoga pitanja tokom Trampovog mandata, izaziva duboke stranačke podjele, kaže analitičar Džon Fortije.

“Demokrate vjeruju da je predsjednik uradio nešto pogrešno. Planiraju da iznesu dokaze i nadaju se da će se javnost okrenuti protiv presjednika i da će to omogućiti njegovu smjenu. Republikanci se pozivaju na presedane iz prošlosti i poručuju da bi istraga mogla da ima negativne posljedice po demokrate, ili očekuju da se situacija barem neće dodatno pogoršati”.

Prema anketama, Trampa podržava nešto više od 40 odsto Amerikanaca, što je istorijski nizak procenat za aktuelnog predsjenika, koji istovremeno pokušava da spriječi opoziv, i da bude ponovo izabran naredne godine. Međutim, potcjenjivanje podrške koju Tramp ima u svojoj političkoj bazi je opasno, smatra republikanski strateg Džon Fijeri.

“Da li eksperti u Vašingtonu griješe kada je riječ o Trampu? Apsolutno. Ne znaju koliko je on zaista popularan na suštinskom nivou. Između ostalog ga podržavaju zato što ispunjava obećanja i zato što je podstakao ekonomski rast”.

Čak i ako demokrate u Predstavničkom domu donesu odluku o opozivu, Tramp će vjerovatno biti oslobođen krivice na suđenju u Senatu, koji kontrolišu republikanci, kaže analitičar Vilijam Galston.

“Od početka rasprave o opozivu, prije više od godinu dana, vjerujem da demokrate mogu da sklone Trampa iz Bijele kuće samo na izborima 2020. godine. I ništa što sam vidio do sada neće promijeniti taj stav”.

Treću godinu haotičnog Trampovog mandata, Amerikaci se pripremaju za stranačku borbu u vezi sa opozivom, ali i za možda najneizvjesnije izbore u skorijoj američkoj istoriji.