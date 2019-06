Tramp u Floridi zvanično započeo kampanju za drugi mandat

Predsednik Tramp započeo je kampanju za reizbor na mitingu u Orlandu na Floridi, jednoj od država koje odlučuju ishod izbora, i koja je doprinela njegovoj neočekivanoj pobedi 2016.

Masa birača dočekala ga je skandirajući "SAD" dok se prisećao "pokreta" koji je započeo pre četiri godine.

“Ispostavilo se da je to bilo više od samo sjajne političke kampanje. Bio je to veliki politički pokret, zahvaljujući vama", rekao je predsednik, osvrćući se na poruku svoje prve kampanje. "To je pokret koji čine ljudi... koji veruju da jedna zemlja prvo mora da vodi računa o sopstvenim građanima."

Predsednik je govorio o ekonomiji i graničnoj bezbednosti dok je ujedno kritikovao svoje demokratske protivnike kao "socijaliste" i "levičarske ekstremiste" koji su pokušali da unište njega i njegovu porodicu i koji se "prezirom gledaju" na njegove pristalice.

Takođe je govorio o svom pristupu graničnoj bezbednosti i tarifama u trgovini, i kritikovao medije i demokrate zato što su u centar pažnje postavili pitanje Rusije i druge kontroverze.

"Niko nije uradio to što smo mi postigli za dve i po godine", poručio je.

Tim Murto, direktor komunikacija kampanje Tramp-Pens 2020, naglasio je da je Tramp "davao obećanja i održavao ih."

"Kada je bio kandidat 2016, obećao je mnogo stvari - da će Ameriku da vrati na istaknuto mesto u svetu, da će poboljšati ekonomiju i uradio je upravo to. Ekonomija cveta. Amerika se vratila na mesto koje joj pripada kao lider slobodnog sveta a predsednik će nastaviti da vodi kampanju na osnovu ostvarenja tih obećanja."

Pristalice čekale u redovima

Od ranog popodneva, hiljade ljudi su čekale u redu da uđu u halu koja prima 20.000 gledalaca.

Najvernije pristalice predsednika kampovale su ispred Centra Amvej od ponedeljka ujutru, kako bi zauzeli prva mesta u redu. Tokom noći između ponedeljka i utorka, nekoliko stotina se okupilo ulicu od mesta održavanja mitinga, a prvi u redu kažu da su čekali tu od 4 sata ujutru. Doneli su šatore, stolice na rasklapanje, piknik frižidere, kišobrane i suncobrane.

Mnogi kažu da podržavaju Trampovu ekonomsku i imigrantsku politiku.

Nejtan Gan, koji će prvi put glasati 2020, kaže da podržava Trampovu agendu "Amerika na prvom mestu" i da mu se dopada na koji način predsednik "rešava veliku krizu koju imamo na granici sa svim ljudima koji tu pristižu". Gan dodaje da mu se sviđa što Tramp nije "politički korektan".

“Ljudi ne vide ono što je stvarno on, i zato ga mrze", kaže Gan. "Ne vide šta sve on može i šta sve zapravo čini za ovu zemlju."

Morin Bejli iz okruga Voluša došla je sa svojom sestrom bliznakinjom Loren u 6 ujutru. Kaže da je dugogodišnja republikanka koja je pre 2016. uvek podržavala kandidate establišmenta. Ranije je mislila da je Trampov stil da daje podrugljive nadimke svojim protivnicima "nepotreban" ali sada smatra da je njegov kontroverzni način govora "osvežavajući."

“On je dah svežeg vazduha. Izađe na binu i potpouno odstupi od scenarija. Nikada ne znate šta će izaći iz njegovih usta."

Tvitovi posvećeni pristalicama

U ponedeljak uveče, Tramp je tvitovao o ljudima koji su ga čekali, ističući da su neki došli dva dana pre mitinga.

Kristijan Zigler, potpredsednik Republikanske partije Floride, kaže da je Tramp ulio novu energiju u stranku.

“Razlika je kao dan i noć u odnosu na druge cikluse Republikanske stranke", rekao je, dodajući da je obično teško pronaći volontere. Za vreme Mekejnove kampanje 2008. i Romnijeve 2012, nismo mogli da podelimo reklamni materijal, znakove za dvorišta..."

Ali, na miting nisu došle samo pristalice.

Ogranak Demokratskog hispanskog kokusa Floride u Majamiju kao i predstavnici Portorikanskog demokratskog kluba okruga Majami Dejd organizovali su "karavan" od Majamija do Orlanda, da predsedniku prenesu poruku da nije dobrodošao. Akvisti različitih grupa na kraju su se okupili u Orlandu i pozvali Trampa da obustavi, kako kažu, "napade na hispanske zajednice."

Među učesnicima kontra-mitinga bilo je i nekoliko bivših radnika Trampovih golf klubova u Njujorku i Nju Džersiju, koji su otpušteni nakon što je otkriveno da borave u zemlji bez potrebnih dokumenata.

Florida je ključna

Sa svojih 29 elektorskih glasova, Florida je jedna od najvećih neopredeljenih država u zemlji i pobeda u njoj je presudna za konačnu pobedu. Tramp je pobedio na Floridi razlikom od samo jednog procenta 2016, a njegova kampanja za reizbor sada se posebno koncentrisala na centralnu Floridu, gde se nalazi Orlando. Taj region je od strateškog značaj budući da su drugi delovi države ili jasno demokratski ili republikanski opredeljeni ali su stanovnici centralne Floride, u kojoj živi oko polovina registrovanih birača, u velikoj meri nezavisni.

Orlando, grad najpoznatiji kao turistička destinacija gde se nalaze zabavni parkovi Universal studija i Morski svet, deo je takozvanog koridora I-4, autoputa dugog 214 kilometara, koji spaja istočne i zapadne delove Floride.

Linda Trosajn, predsednica Republlikanske partije u okrugu Seminol, predvodi tim Trampovih volontera u tom području. Ona objašnjava kako je koridor I-4 deo države koji odlučuje ishod glasanja u celoj Floridi. Kaže da je 2020. drugačija od 2016. jer sada postoji "kompletno jedinstvo" partije, na lokalnom, državnom i nacionalnom nivou.

Lusijana Perez, potparolka Demokratske partije, kaže da Tramp pokušava da privuče nezavisne birače, ali da nastavlja da se fokusira na svoju bazu.

Perez ističe da predstavnici Demokratske partije govore biračima o suštinskim demokratskim vrednostima, među kojima su veće finansiranje državnih škola, pristupačna zdravstvena nega i zaštita migrantskih i manjinskih zajednica uključujući LGBTQ zajednicu.



Dok repbulikanci imaju većinu u državnoj skupštini i imali su guvernera od sredine 90-ih, na predsedničkim izborima ta država glasa za obe stranke, obično veoma malom razlikom glasova. U predsedničkoj trci 2000. Džordž Buš je pobedio demokratu Ala Gora za samo 500 glasova.



U proteklih 50 godina, sa izuzetkom Bila Klintona 1992, put ka Beloj kući je uvek uključivao pobedu na Floridi.