Svetski lideri se okupljaju u Davosu na Svetskom ekonomskom forumu

Više od 60 svetskih lidera pridružiće se stotinama poslovnih ljudi i aktivista u ponedeljak u švajcarskom skijalištu Davos na petodnevnom godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma, gde će razgovarati o nekim od najvećih globalnih izazova. Kritičari kažu da je samit sastanak ultrabogatih i da ne uspeva da se bavi rastućom globalnom nejednakošću.

Pitanja na dnevnom redu u Davosu izgledaju zastrašujuća, pre svega u bliskoj budućnosti, pogoršanje sukoba u mnogim delovima sveta, zajedno sa napadima Hutija na brodove u Crvenom moru. Zatim tu su šire pretnje kao što su potencijalno katastrofalne klimatske promene, slaba globalna ekonomija i strahovi od štetnih uticaja veštačke inteligencije.

U svom Izveštaju o globalnim rizicima 2024, objavljenom u sredu, organizatori samita su istakli da su dezinformacije najveći kratkoročni rizik.

„Značajan je potencijalni uticaj na izbore širom sveta u naredne dve godine, a to bi moglo dovesti do dovođenja u pitanje legitimiteta izabranih vlada. To bi, zauzvrat, moglo naravno, da ugrozi demokratske procese koji dovode do dalje društvene polarizacije, nereda, štrajkova, pa čak i nasilja unutar država“, rekla je koautorka izveštaja Karolina Klint iz konsultantske kuće Marš Meklenan.

U izveštaju se navode ekstremne vremenske prilike i klimatske promene kao najveći dugoročni rizici u narednih 10 godina.

„Da, to je veoma sumorna perspektiva, ali ni u kom slučaju nije oštro, brzo, i precizno predviđanje budućnosti. Budućnost je u našim rukama. Da, pred nama su strukturne promene, ali većina ovih stvari je u velikoj meri u rukama donosilaca odluka i tu je potrebno uložiti napor“, rekla je Sadia Zahidi, generalna direktorka ekonomskog foruma.

Samit u Davosu odvija se dok traju dva velika rata, u Ukrajini i Gazi. Među onima koji će biti u alpskom skijalištu su izraelski predsednik Isak Hercog, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, kineski premijer Li Ćijang i američki državni sekretar Entoni Blinken.

Prisustvovaće i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsednik Francuske Emanuel Makron. Pored političkih lidera biće stotine najmoćnijih svetskih izvršnih direktora, kao što su šef OpenAI Sem Altman i glavni izvršni direktor Majkrosofta Satja Nadela.

Kritičari kažu da se bogatstvo svetskih ultrabogataša povećalo, dok su milijarde širom sveta postale siromašnije tokom protekle decenije, te da će Davos učiniti malo da se to preokrene.

„Širom sveta ljudi osećaju izuzetne teškoće. A u isto vreme postoji nekoliko njih koji jure ka vrhu sa samog dna, neki od njih će biti u Davosu“, rekao je Nabil Ahmed iz humanitarne agencije Oksfam internešenel.

„To je prostor za dijalog, za važne diskusije, čak i za pozivanje političkih i poslovnih lidera na odgovornost. Zbog toga organizacije poput Oksfama učestvuju. Ali to takođe nije međunarodni, demokratski prostor u kojem se donose transparentne i odgovorne odluke“, rekao je Ahmed za Glas Amerike.

Organizatori samita kažu da je od vitalnog značaja okupiti političke i poslovne lidere kako bi pronašli rešenja za bezbroj svetskih izazova.