Spasioci pretražuju dno okeana, strahuje se da su zalihe kiseonika u podmornici iscrpljene

U četvrtak je nastavljena potraga za nestalom podmornicom, koja je bila u ekspediciji obilaska olupine Titanika, ali se strahuje da su iscrpljene zalihe kiseonika u plovilu u kojem se nalazilo pet osoba.

Spasioci su dovezli još brodova i plovila u područje gde je podmornica nestala, nadajući se da bi podvodni zvuci koje su detektovani drugi dan zaredom mogli da pomognu da se suzi potraga u užurbanoj međunarodnoj misiji. Ali posada je imala samo četiri dana zaliha kiseonika kada je brod, nazvan Titan, krenuo na misiju u nedelju oko 6 sati ujutro.

Američka obalska straža saopštila je u četvrtak da kanadsko plovilo pretražuje dno okeana, a trebalo bi da mu se pridruži i robotsko vozilo francuskog istraživačkog broda.

Čak i oni koji su izražavali optimizam upozoravaju da preostaju mnoge prepreke: od utvrđivanja lokacije plovila, preko stizanja do podmornice sa opremom za spasavanje, do izvlačenja na površinu — pod pretpostavkom da je plovilo još netaknuto. I sve to mora da se desi pre nego što zalihe kiseonika za putnike nestanu.

Celo područje koje se pretražuje dvostruko je veće od američke države Konektikat u vodama dubokim do 4.020 metara. Kapetan Džejmi Frederik iz Prvog okruga Obalske straže rekao je da se vlasti još uvek nadaju da će spasiti pet putnika na brodu.

"Ovo je misija traganja i spasavanja, 100 odsto", rekao je on u sredu.

Područje severnog Atlantika gde je Titan nestao u nedelju takođe je podložno magli i olujnim uslovima, što ga čini izuzetno izazovnim okruženjem za sprovođenje misije potrage i spasavanja, rekao je Donald Marfi, okeanograf koji je bio glavni naučnik Međunarodne ledene patrole obalske straže.

U međuvremenu, nove tvrdnje sugerišu da su davana značajna upozorenja o bezbednosti plovila tokom razvoja podmornice.

Frederik je rekao da iako su otkriveni zvuci pružili priliku da se suzi potraga, njihova tačna lokacija i izvor još nisu utvrđeni.

"Iskren da budemo, ne znamo šta su", rekao je on.

Penzionisani mornarički kapetan Karl Hartsfild, sada direktor Laboratorije za okeanografske sisteme Vuds Hol, rekao je da su zvuci opisani kao "šumovi udaranja", ali je upozorio da ekipe za pretragu "moraju da stave celu sliku u kontekst i da moraju da eliminišu potencijalne izvore koje je stvorio čovek, a koji nemaju veze sa Titanom".

Izveštaj je bio ohrabrujući za neke stručnjake jer su posade podmornica koje nisu u stanju da komuniciraju sa površinom naučene da udaraju o trup svoje podmornice da bi ih sonar otkrio.

Američka mornarica je u saopštenju u sredu navela da šalje specijalizovani sistem za spasavanje koji je sposoban da podigne "velike, glomazne i teške podvodne objekte kao što su avioni ili mala plovila".

Titan je težak nešto preko 9.000 kilograma. Flajvej - sistem američke mornarice dizajniran za spašavanje sa velikih okeanskih dubina, dizajniran je da može da podigne oko 27.000 kilograma, objavila je mornarica na svojoj veb stranici.

Izgubljeni na brodu su pilot Stokton Raš, izvršni direktor kompanije koja vodi ekspediciju. Njegovi putnici su britanski avanturista, dva člana pakistanske poslovne porodice i stručnjak za Titanik. Ekspedicije OušanGejt su nadgledale misiju.

Vlasti su izvestile da je brod od karbonskih vlakana dužine 6,7 metara kasnio u nedelju uveče, što je iniciralo započinjanje potrage u vodama oko 700 kilometara južno od Sent Džonsa.

Zvaničnici su rekli da je brod ima 96-časovno snabdevanje kiseonikom. To bi spasiocima dalo rok od 6:00 (10:00 GMT) do 8:00 (12:00 GMT) u četvrtak ujutro da pronađu i podignu Titan pre nego što bi, prema očekivanjima, ostao bez kiseonika, ali pod uslovom da brod prethodno nije pretrpeo katastrofalna oštećenja.

Frenk Oven, stručnjak za pretragu i spasavanje podmornica, rekao je da je procenjeno snabdevanje kiseonikom korisna "meta" za tragače, ali se zasniva samo na "nominalnoj količini potrošnje". Oven je rekao da bi ronilac na Titanu verovatno savetovao putnike da "učine bilo šta da smanje tempo metabolizma kako biste to zaista mogli da produžite".

Najmanje 46 ljudi uspešno je putovalo podmornicom OušnGejt do mesta olupine Titanika tokom 2021. i 2022. godine, prema spisima koje je kompanija podnela američkom Okružnom sudu u Norfolku u Virdžiniji, koji nadgleda pitanja koja se tiču olupine Titanika.

Jedan od prvih klijenata kompanije okarakterisao je zaron koji je napravio na lokaciji pre dve godine kao "operaciju kamikaze".

"Zamislite metalnu cev dugu nekoliko metara sa metalnim limom za pod. Ne možeš da stojiš. Ne možeš da klečiš. Svi sede blizu ili jedan iznad drugog", rekao je Artur Lojbl, penzionisani biznismen i avanturista iz Nemačke. "Ne možete biti klaustrofobični".

Tokom 2,5-časovnog spuštanja i uspona, svetla su isključena da bi se uštedela energija, rekao je, a jedino osvetljenje je dolazilo od fluorescentnog svetlećeg štapa.

Zaron je više puta odlagan da bi se rešio problem sa baterijom i tegovima za balansiranje. Ukupno, putovanje je trajalo 10,5 sati.

OušenGejt je kritikovan zbog upotrebe jednostavnog komercijalno dostupnog džojstika za video igre za upravljanje Titanom. Ali kompanija je saopštila da su mnogi delovi broda kupljeni u slobodnoj prodaji, jer su se pokazali pouzdanim.

"Namenjen je 16-godišnjaku da ga baca okolo" i "super je izdržljiv", rekao je Raš za CBC u prošlogodišnjem intervjuu dok je demonstrirao bacajući džojstik po maloj kabini Titana. Rekao je da se nekoliko rezervnih stvari drži na brodu "za svaki slučaj".

Podmornica je imala sedam rezervnih sistema za povratak na površinu, uključujući vreće sa peskom i olovne cevi koje se spuštaju i balon na naduvavanje.

Džef Karson, profesor emeritus nauka o zemlji i životnoj sredini na Univerzitetu u Sirakuzi, rekao je da je temperatura malo iznad nule, a da je plovilo previše duboko da bi ronioci mogli da dođu do njega. Najbolja šansa da se stigne do podmornice mogla bi biti upotreba robota na daljinsko upravljanje na optičkom kablu, rekao je on.

"Siguran sam da je tamo dole užasno", rekao je Karson. "Kao da ste u snežnoj pećini, a hipotermija je prava opasnost".

Dokumenti pokazuju da je OušenGejt bio upozoren da bi moglo doći do katastrofalnih sigurnosnih problema uzrokovanih načinom na koji je eksperimentalno plovilo razvijeno.

David Lokridž, direktor morskih operacija OušenGejta, rekao je u tužbi iz 2018. da su testiranje i sertifikacija kompanije nedovoljni i da mogu da "putnike izlože potencijalnoj ekstremnoj opasnosti u eksperimentalnoj podmornici".

Kompanija je insistirala na tome da Lokridž "nije bio inženjer i da nije bio angažovan da obavlja inženjerske usluge na Titanu". Kompanija takođe kaže da je brod u razvoju bio prototip, a ne Titan koji je sada nestao.

Društvo za morsku tehnologiju, koje sebe opisuje kao "profesionalnu grupu okeanskih inženjera, tehnologa, kreatora politike i edukatora", takođe je izrazilo zabrinutost te godine u pismu Rašu, izvršnom direktoru OušengGejta. Društvo je saopštilo da je ključno da kompanija podnese svoj prototip na testove koje nadgleda treća stručna strana pre lansiranja kako bi zaštitila putnike. Njujork tajms je prvi izvestio o tim dokumentima.

Putnici izgubljeni na Titanu su britanski avanturista Hamiš Harding, pakistanski državljani Šahzada Davud i njegov sin Sulejman, čija istoimena firma investira širom zemlje, kao i francuski istraživač i stručnjak za Titanik Pol-Henri Nargeole.

Penzionisani mornarički viceadmiral Robert Muret, koji je sada zamenik direktora Instituta za bezbednosnu politiku i pravo Univerziteta u Sirakuzi, rekao je da nestanak naglašava opasnosti povezane sa radom u dubokim vodama i rekreativnim istraživanjem mora i svemira.

"Mislim da neki ljudi veruju da zato što je moderna tehnologija tako dobra, da možete da radite ovakve stvari i da nemate nezgode, ali to jednostavno nije slučaj", rekao je on.