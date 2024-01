Problemi na putu do Meseca prve američke lunarne letelice u više od pola veka

Prva američka lunarna letelica u više od 50 godina poletela je u svemir u ponedeljak, pokrenuvši trku privatnih kompanija za prebacivanje predmeta na Mesec.

Ali oko sedam sati posle poletanja, kompanija Astrobotik tehnolodži je izvestila da solarna ploča na lenderu nije bila pravilno usmerena ka suncu da bi proizvodila i skladištila energiju i da istražuje problem.

Letelica kompanije Astrobotik tehnolodži stavljena je na potpuno novu raketu, Vulkan, kompanije Junajted Launč Alajans (United Launch Alliance - ULA). Vulkan je prošao kroz nebo Floride pred svitanje, stavljajući letelicu na kružnu trasu ka Mesecu koji bi trebalo da kulminira pokušajem sletanja 23. februara.

"Na putu smo ka Mesecu!", rekao je izvršni direktor kompanije Astrobotik Džon Tornton.

Cilj kompanije iz Pitsburga je da bude prva privatna firma koja je uspešno sletela na Mesec, nešto što su postigle samo četiri zemlje. Ali jedna kompanija iz Hjustona takođe ima lender spreman za let, i mogla bi da ih pobedi do površine Meseca, zbog direktnije putanje.

NASA je dvema kompanijama dala milione za izgradnju i pripremu lunarnih letelica. Svemirska agencija želi da privatni lenderi ispitaju teren pre nego što astronauti stignu dok isporučuju NASA tehnološke i naučne eksperimente, a otvara se i šanse za druge kupce. Astrobotikov ugovor za sletanje vredan je 108 miliona dolara.

Poslednji put kada su SAD pokrenule misiju sletanja na Mesec bio je u decembru 1972. Džin Sernan i Harison Šmit iz Apola 17 postali su 11. i 12. čovek koji su hodali Mesecom, zatvarajući eru koja je predstavljala vrhunac agencije NASA.

Novi program svemirske agencije Artemis - nazvan po sestri bliznakinji boga Apolona u grčkoj mitologiji - nastoji da vrati astronaute na površinu Meseca u narednih nekoliko godina. Prvo je planirano letenje oko Meseca sa četiri astronauta, verovatno pre kraja godine.

Raketa visine 61 metar je u suštini nadograđena verzija izuzetno uspešnog radnog modela Atlas V, koji se postepeno gasi zajedno sa Delta IV. Raketna kompanija Džefa Bezosa, Blu Oridžin (Blue Origin), obezbedila je dva glavna motora Vulkana.

ULA je proglasila uspeh kada se lender oslobodio gornjeg stepena rakete, skoro sat vremena nakon leta. "Ji-ha!", vikao je izvršni direktor Tori Bruno. "Tako sam oduševljen, ne mogu vam reći koliko."

Sovjetski Savez i SAD su imali niz uspešnih sletanja na Mesec 1960-ih i 70-ih, pre nego što su stali sa misijima. Kina se pridružila elitnom klubu 2013, a Indija 2023. Ali prošle godine smo takođe videli sletanje iz Rusije i privatne japanske kompanije na Mesec. Izraelska neprofitna organizacija nije uspela 2019.

Sledećeg meseca, Spejs Eks će obezbediti lift za lender kompanije "Intuitive Machines" iz Hjustona. Direktnija jednonedeljna ruta tog lendera mogla bi da dovede to toga da obe letelice pokušaju da slete u razmaku od nekoliko dana ili čak sati.

Spuštanje na površinu Meseca u trajanju od sat vremena - daleko najveći izazov - biće „uzbudljivo i zastrašujuće u isto vreme“, rekao je Tornton.

Pored letećih eksperimenata u saradnji sa NASA, Astrobotik je pokrenuo sopstveni teretni posao, pakujući lender Peregrin sa svim i svačim, od komadića stene sa Mont Everesta i automobila veličine igračke iz Meksika koji će se katapultirati do površine Meseca i krstariti okolo, do pepela i DNK preminulih svemirskih entuzijasta, uključujući tvorca "Zvezdanih staza" Džina Rodenberija i pisca naučne fantastike Artura Klarka.

Navaho nacija je nedavno tražila da se lansiranje odloži zbog ljudskih ostataka, rekavši da bi to bilo „duboko skrnavljenje“ nebeskog tela koje poštuju Indijanci. Tornton je rekao da su decembarske primedbe stigle prekasno, ali je obećao da će pokušati da pronađe razumevanje sa Navaho nacijom za buduće misije.

Jedna od memorijalnih kompanija za svemirske letove koja je kupila prostor na lenderu, Selestis, saopštila je da nijedna kultura ili religija ne poseduje Mesec i da ne bi trebalo da može da stavi veto na misiju. Više ostataka nalazi se na gornjem stepenu rakete, koji je pokrenut u večnu orbitu oko Sunca koja seže čak do Marsa.

Cene prenošenja terete letelicom Peregrin kretale su se od nekoliko stotina dolara do 1,2 miliona dolara po kilogramu, što nije ni približno dovoljno da Astrobotik vrati uloženo. Ali za ovaj prvi let, to nije poenta, kaže Tornton. „Snovi i nade mnogih ljudi se zasnivaju na ovome“, rekao je on.