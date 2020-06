Studija: Amerikanci imaju mnogo manje seksa u 21. veku

Seksualna aktivnost mladih Amerikanaca je jako opala od 2000, čak skoro trećina američkih muškaraca prijavila je da nije imala seks sa partnerom godinu dana, navodi se u anketi, koja pretpostavlja da umesto toga, ljudi provode vreme na društvenim mrežama i u video igricama.

Ovaj trend zabrinjava, jer su seksualni odnosi važni za zdravlje i za psihu, navode istraživači.

Prema rezultatima ankete od 2000. do 2018, skoro trećina muškaraca u SAD starih od 18 do 24 godina nije imala nikakvu seksualnu aktivnost u poslednjih godinu dana. Nedostatak seksualne aktivnosti takođe je u rastu kod žena između 25 i 34 godina, navodi se u izveštaju, objavio je Žurnal američke medicine (JAMA).

"Sada ima toliko izbora čime se zabaviti uveče nego ranije, a manje je prilike za iniciranje seksa kad oba partnera čitaju društvene mreže, igraju igrice na internetu ili gledaju serije neprekidno", piše Džin Tvendž sa odeljenja psihologije na Univerzitetu San Dijega u dodatku na izveštaj.

Kao mogući razlozi za opadanje seksualnih odnosa navode se i stres u balansiranju posla i privatnog života.

Analizirajući ponašanje 10 hiljada muškaraca i žena od 18 do 44 godina tokom dve decenije, od 2000. do 2018. godine, istraživači su zaključili da je 16, 5 odsto ispitaniika prijavilo manje seksualne aktivnosti od 2016. do 2018, u odnosu na 9, 5 odsto od 2000. do 2002, i to su uglavnom neoženjeni heteroseksualni muškarci.

Kod neudatih žena nema velikih promena u seksualnoj aktivnosti, niti vidnog smanjenja aktivnosti kod gej muškaraca, ističu istraživači.

Nezaposleni i muškarci sa manjim primanjima su češće i seksualno neaktivni, kao i žene i mušakarci koji studiraju, naveo je jedan od autora studije, Sajrus Gaznavi.

Imajući u vidu prednost koju imaju muškarci boljeg ekonomskog statusa i veći broj visokoobrazovanih žena nego muškaraca, nekim mladim heteroseksualnim muškarcima je teško da ostvare vezu, upozoravaju istraživači.

"Veći prihodi mogu da znače i više resursa za traženje partnera, a i smatraju se poželjnim", naveo je u pisanoj izjavi koautor studije Piter Ueda sa Karolinska instituta u Švedskoj.

Period izolacije zbog koronavirusa nije obuhvaćen istraživanjem, a sa obzirom na to koliko se ljudi sada plaše zaraze i koliko je nezaposlenih, za očekivati je da se nastavi trend opadanja seksualne aktivnosti. Posledice pandemije na seksualni život vredne su posmatranja, smatra Ueda.