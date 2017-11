Seks skandali američkih predsednika

U svetu zabave I politike došlo je do prave eksplozije skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem, kako se sve veći broj žena a ponekad i muškaraca oglašava da su bili predmet neželjene pažnje osoba na visokim položajima. Te optužbe prate i neke američke predsednike, uključujući I aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

Predsednik Lindon Džonson bio je prvo uspešan zakonodavac u američkom Kongresu a potom i lider zemlje. Njegovi biografi kažu da je takođe bio veliki ženskaroš i imao brojne afere. On nije bio prvi predsednik koji je, kako se kaže - “švrljao”. Mnogi istoričari veruju da je Tomas Džeferson imao nekoliko dece sa svojom ropkinjom Sali Hemings.

Predsednički istoričar Ričard Rivs kaže da ne treba da nas iznenađuje što neki političari ignorišu svoj bračni zavet.

“Šta je politika ako ne zavođenje? To je njihova profesija.”

Za Džona Kenedija se veruje da je imao brojne afere i pre i posle svog mandata u Beloj kući. Mnogi Amerikanci u to vreme to nisu znali. Seksualne veze dve odrasle osobe, uz pristanak obe strane, nisu nelegalne.

“Takođe želimo da pravimo razliku između osoba koje su predatori koji se ustreme na 14-godišnje devojčice, i incidenata koji, iako su ružni, ne bi spadali u krivično delo pa čak ni seksualno zlostavljanje koje se može dokazati pred sudom” kaže pravna ekspertkinja Arijela Gros.

Optužbe o seksualnom napadu pratile su predsednika Bila Klintona i pre nego što je pobedio na izborima. Kasnije je lagao pod zakletvom o seksualnoj vezi koju je, uz pristanak, imao sa pripravnicom Bele kuće. Pokrenut je proces opoziva ali je Klinton oslobođen, u vreme kada je internet tek bio u povoju.

“Nema sumnje, Klinton je imao sreće. Da je tada postojao internet, verovatno ne bi preživeo", podseća Rivs.

2005. godine, tada budući predsednik Donald Tramp snimljen je kako se hvali svojim ponašanjem prema ženama.

“Taj slučaj je izuzetan po tome, što, da je uradio stvari kojima se hvalio na tom snimku, grabio žene, kako kaže, za intimne delove tela, to bi bio seksualni napad. To bi bilo krivično delo. Naravno, naš jedini dokaz je to što je on izgovorio" , kaže Gros.

A muškarci, uključujući i predsednike, skloni su preterivanju, kaže istoričar Rivs. Štaviše, muškarci i žene možda ne doživljavaju na isti način nešto što se odigralo među njima što dovodi do toga da protivnici nekog političara objave navode, bilo da su istiniti ili ne. Stručnjaci kažu da su se žrtve seksualnih napada sada ohrabrile da progovore I mada neće moći da se dokažu sve optužbe, postoji kritička javnost koja poziva na odgovornost moćnike, uključujući I predsednike, za ponašanje iza zatvorenih vrata.