Džejms O'Brajen: Važno je da nove institucije u Srbiji obuhvate i opoziciju

SAD će raditi sa vlastima u Srbiji na rešavanju pitanja oko izbornih neregularnosti koje je postavio ODIHR, izjavio je Džejms O'Brajen, pomoćnik državnog sekretara SAD zadužen za Evropu i Evroaziju. On je na brifingu za novinare detaljno govorio o parlamentarnim izborima u Srbiji i očekivanjima Amerike od nove vlade u Beogradu.

Visoki zvaničnik Stejt departmenta je rekao da SAD „pozdravljaju mirne proteste građana koji misle da izbori nisu bili pošteni, da rezultati nisu onakvi kakve su priželjkivali“, ali i da "žele da se otvorena pitanja rešavaju u pravnom procesu i da se izradi jasan izveštaj o ishodu izbora". O'Brajen je naglasio da govori o parlamentarnim, a ne lokalnim izborima u Srbiji.

„Radićemo sa vladom Srbije na rešavanju pitanja koje je postavio ODIHR, postoje jasne indikacije kako da izbori, a posebno kampanja, budu više fer“, rekao je O'Brajen.

ODIHR je bio na čelu međunarodne posmatračke misije na parlamenarnim izborima u Srbiji, koja je u preliminarnom izveštaju registrovala neregularosti na dan glasanja, ali i da izborni uslovi nisu bili fer i da su išli u korist vlasti.

Amerčki diplomata je, međutim, istakao da želi da govori i o „drugačijem kontekstu“ o izborima u Srbiji i da je fokus SAD u regionu da rade sa vladama „koje će doneti dobre rezultate svojim građanima“. U tom kontekstu, kako kaže, važno je da u novim institucijama – uključujući parlament – budu adekvatno zastupljeni predstavnici opozicije.

„Želim da skrenem pažnju na rezultate izbora. Vidimo značajnu promenu u sazivu parlamenta. Stranke koje su nudile samo nacionalnizam su pretrpele poraz, neke nisu prešle cenzus. Istovremeno, takozvane opozicione grupe – koje bi mogle da završe u opoziciji u zavisnosti od sastava buduće vlade, dobile su veću podršku, nekoliko stotina hiljada glasova i više mandata. Te dve stvari meni govore da sada imamo potencijalnu vladajuću koaliciju koja je jasna i odgovorna za to da svojim građanima donese neke rezultate. Mislim da ćemo očekivati da ove grupe rade zajedno za svoje građane i regionalnu stabilnost. Ako bude nekih pravnih izazova i nešto se bude promenilo, mi ćemo to poštovati. Ali, ne želim da nam promakne kako konstelacija političkih snaga daje veoma jasnu sliku o tome kuda Srbija ide i ko je za to odgovoran“.

Govoreći o Srbiji i Kosovu, O'Brajen je istakao da pozicija SAD po tom pitanju nije promenjena: da snažno podržavaju dijalog pod okriljem EU, i pozivaju Kosovo i Srbiju da ispune obaveze iz dosadašnjih dogovora.

„U tom smislu, videli smo napredak u praktičnim, svakodnevnim pitanjima poput tablica i izdavanja carinskih dokumenata, što omogućava protok robe između dve zemlje“.

Srbija je omogućila kretanje vozila sa RKS tablicama bez nalepnica, što su pozdravili u EU.

Američki diplomata je istakao da je važno da obe strane izbegavaju provokacije na severu Kosova, gde je prisustvo NATO-a ojačano u proteklim mesecima, a „komunikacija sa Beogradom je omogućila da se situacija smiri“.

„Očekujemo da se tako nastavi i ubuduće i to je jako važno, posebno posle događaja (u Banjskoj) krajem septembra, kada su grupe pokušavale da unesu velike količine oružja, što bi izazvalo ogromno nasilje. I mislim da obe strane razumeju da takve stvari neće biti dozvoljene. U tom kontekstu, pozdravljamo neke od promena u srpskoj vladi i administraciji i smatramo to korakom ka saradnji koju očekujemo na severu Kosova“.

Dodikov "cirkus" 9. januara

O'Brajen se osvrnuo i na situaciju u Bosni i Hercegovini i rekao da je „najveća kriza kojom političari treba da se bave to što polovina popuilacije ne živi u toj zemlji“, i da neki političari umesto toga „nude cirkus“.

„Posebno gospodin (Milorad) Dodik sa Danom Republike Srpske, 9. januarom, pokušava da skrene pažnju sa pitanja kojima bi vlada trebalo da se bavi. U vezi sa 9. januarom – ja sam sa partijama iz BiH radio na nacrtu njihovog ustava, i znam šta je originalni Dejton. Njegova priča o secesiji je apsolutno odbačena u originalnom Dejtonu. To je besmislica i neustavno je. Želimo da se fokusiramo na to da vladine institucije funkcionišu i da političari budu kažnjeni ako ne daju rezultate. I iskreno, mislim da je to problem između njega i glasača u Bosni, Republici Srpskoj. Ali, ovaj pokušaj da se skrene pažnja nacionalnim cirkusom ne ide u prilog državi“.

Pomoćnik državnog sekreratara SAD je istakao da Zapadni Balkan treba da bude „evropski, stabilan i siguran“, i da je važno što je Evropski savet krajem prošle godine ponovio da postoji jaka evropska perspektiva za šest država Zapadnog Balkana, Moldaviju i Gruziju.