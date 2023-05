Protest sindikata: Prosvetni radnici ne mogu sami da rešavaju probleme

Uz ocenu da ostavkom ministra Branka Ružića problemi u prosveti nisu nestali, predstavnici Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) zatražili su danas da se školama omogući da primene mere protiv nasilja.

Na protestnom skupu ispred Ministarstva prosvete u Nemanjinoj ulici u Beogradu, sindikat je zatražio i da se uvede mogućnost suspenzije učenika sa časa i nastave, da se definišu stroge kazne za napad na nastavnike, kao i da se ukinu anonimne prijave protiv prosvete.

Nakon skupa ispred Ministarstva, predstavnici ovog sindikata su otišli i do zgrade vlade i predali svoje zahteve, a rok koji su ostavili Vladi za ispunjenje ovih zahteva je nedelju dana.

Posle intoniranja himne Srbije "Bože pravde" i minute ćutanja za poginule u tragedijama u Osnovnoj školi "Vladoslav Ribnikar" i okolini Mladenovca, potpredsednik Sindikata Nikola Ćurčin je u obraćanju okupljenima rekao da su predstavnici ovog sindikata obustavili nastavu jer su smatrali da minut ćutanja stradalima nije dovoljan.

“Čitavog dana u četvrtak nastavnici u celoj Srbiji trpeli su pritiske da ne obustave nastavu u petak. Nekima je bilo važno da se tuga i zabrinutost nikako ne pokazuju javno, na ulici i trgu. Ipak, većina škola širom zemlje je obustavila nastavu. Malo više od pola po broju škola, ali to je bila velika većina nastavnika i učenika. Pritisku su podlegle najčešće male škole bez sindikalnih organizacija”, izjavio je Ćurčin i istakao da su petak su održali “veliki školski čas” i ličnim primerom održali lekciju svojim učenicima, sugrađanima na trgovima ispred škola u celoj zemlji

“Mi preuzimamo odgovornost za bezbednost učenika u školama time što ulazimo na čas, time što dolazimo u školu, ali realno nemamo mehanizme da u ovim okolnostima to zaista i radimo”, rekao je još Ćurčin i naglasio da bez promena u zakonodavstvu koje predlažu ne mogu kao prosvetni radnici da garantuju bezbednost u školama.

Po njegovim rečima, napad u školi na Vračaru prevazilazi sve druge, ali postoje mnogo manji incidenti na koje škole i nastavnici ne mogu da reaguju.

“Ministri, državni sekretari, lokalni političari prekinite da sigurne glasove tražite po školama, prestanite da šaljete mahače zastavama u školske odbore. Prekinite da na silu gurate nesposobne i poslušne da budu direktori škola. Potrebno i je da se zaposle kompetentni, a ne poslušni”, nastavio je Ćurčin i postavio pitanje na čemu će se bazirati budućnost Srbije - na eksploataciji prirodnih resursa, uništavanju zemlje, vode i vazduha, ili na znanju?

Predsednik NSPRS Dušan Kokot je negodovao jer drugi sindikati prosvetnih radnika nisu na ovom protestu, ali i zbog toga što Ministarstvo prosvete nije demantovalo informaciju da se pucnjava u školi "Vladislav Ribnikar" dogodila zbog jedinice iz istorije.

Po njegovim rečima ostavka ministra prosvete nije razlog za odlaganje protesta:

”Nisu problemi nestali sa jednim ministrom. Nisu oni sa njim ni došli. Ti problemi nisu problemi samo prosvetnih radnika. Mi smo danas zapravo došli ovde da apelujemo na sve: na građane, roditelje, na sve one koji mogu da se uključe i da pomognu”, rekao je Kokot i dodao da su prosvetni radnici danas na pramcu broda zato što rade sa budućnošću.

Prosvetni radnici ne mogu sami da rešavaju ove probleme i ponovo će se dešavati ove stvari – to društvo mora da shvati, naglasio je Kokot i poručio da prosvetni radnici danas više ne mogu da garantuju bezbednost bilo kome jer ni njima nije garantovana bezbednost.

Uz pitanje da li postoji politička volja da se ovi problemi rešavaju, Kokot je rekao da će Nezavisni sindikat doneti dalje odluke ukoliko se njihovi zahtevi ne ispune za sedam dana.

On je naveo da i njihovi zahtevi ne iziskuju nijedan dinar i izneo podatak da tri četvrtine prosvetnih radnika čine žene starije od 55 godina i da one ne mogu "kao Terminatori da jure nasilnike".

U izjavi za Glas Amerike Kokot je rekao i da ne treba tumačiti poruku nosilaca vlasti da sistem nije kriv za tragedije koje su se prošle nedelje dogodile u Srbiji:

"Kakav je to sistem u kome su takve stvari moguće? Kakav je to sistem u kome sutra u 25 gradova imamo oponašanje tog strašnog dela? Kakav je sistem u kome tri hiljade dece lajkuje i podržava ono što se desilo, u kome ministar prosvete ne može da zaštiti zaposlene? Kakav je to sistem u kome Vlada smatra da su ovakve stvari normalne? Ako je to njihov sistem – mi u tom sistemu bolje da se ne nalazimo".

Skupu ispred Ministarstva prosvete je prisustvovalo nekoliko desetina ljudi, koji su nosili transparente "Sindikat, to si ti", "I ti, reci dosta" i "Za školu bez nasilja".

Posle skupa, okupljeni su otišli do zgrade Vlade, predali svoje zahteve i održali "minut zviždanja za odgovorne za nasilje koje prožima ovo društvo". Nakon toga su otišli i do Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" i odali počast ubijenim.