Posle osumnjičenog za napad, uhapšen i osumnjičeni za podstrekivanje napada na Daška Milinovića

Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je u nedelju da vodi postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog radijskog voditelja Daška Milinovića, od kojih su dve osobe osumnjičene za napad, a jedna za podstrekivanje na napad.



Za podstrekavanje na nasilničko ponašanje osumnjičen je M.E. (31) iz Beograda koji je po navodima tužilaštva dvojici osumnjičenih U.S. (25) i N.K. (24) iz Surčina ponudio novac za napad na voditelja, a oni se terete za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu za koje je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, preneo je novosadski portal 021.

"Osumnjičenima U.S. i N.K. stavlja se na teret da su u petak 16. aprila, u Novom Sadu, u jutarnjim časovima, ispred Osnovne škole 'Vasa Stajić' prišli novinaru i voditelju Dašku Milinoviću, te ga je U.S. poprskao biber-sprejom u lice, dok mu je N.K. zadao tri udarca metalnom palicom u levu podlakticu, usled čega je Milinović lakše povređen. Na to ih je podstrekao M.E, ponudivši im novčanu nagradu za napad i povređivanje Milinovića", navode u tužilaštvu.

U.S. i M.E. su uhapšeni u petak nakon čega im je, po odobrenju tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova, a u subotu su saslušani u tužilaštvu. Nakon saslušanja, na osnovu predloga tužioca, Osnovni sud u Novom Sadu im je odredio pritvor, prenosi portal.

N.K. je u bekstvu i za njim se intenzivno traga.