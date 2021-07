Novi obračun sa novinarima KRIK-a

Drugi dan nakon što je KRIK objavio da je iskaz osumnjičenoj vođe kriminalne grupe Veljka Belivuka, vlast – od samog vrha države i predsednika Aleksandra Vučića, preko premijerke i ministara do široke partijske vojske na društvenim mrežama, pokušava ublaži posledice i demantuje tvrdnje koje je Belivuk dao u istrazi.

Uz ocenu da niko do sada nije osporio validnost dokumenta koji je Krik juče objavio, novinarka Krika Milica Vojinović kaže da smo svedoci već viđenog spina kojim se vlast već koristila kad god se objavi nešto što im smeta.

“I predsednik Vučić i svi njegovi saradnici su krenuli u taj spin gde su počeli da preispituju zašto je to izašlo, ko je kome to naložio da kaže da uradi i na taj način očigledno pokušavaju da diskredituju ove tvrdnje. Zatim je usledila cela buka tabloida koji su to odveli na viši nivo, tako da sada imamo ove naslove i objave tabloida da smo mi recimo mafijaško koljački portal, što je već ja mislim možda i najbrutalnija laž koju su uspeli da smisle”, kaže Vojinović.

Vlast je krenula u kontrolu štete po tabloidima i hajku na KRIK, kaže povodom celog slučaja Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku (BCBP) i dodaje da je njenu ipak najjači utisak iz Belivukovog iskaza to je što rekao da se sastajao i sa predsednikom Srbije.

“Neke od stvari koje su iznete u tom iskazu su već bile poznate i to je on, da kažem, samo potvrdio. Neke druge stvari nismo znali - to u vezi sa sastajanjem sa predsednikom. Postojale su neke indicije na primer da je došlo do nekog dila, ako mogu tako da kažem u vezi sa protestom taksista protiv Car goa, tako da su ovo neke dodatne potvrde tih stvari”, ističe Elek i stavlja dozu rezerve na iskaz Belivuka, s obzirom da je reč o čoveku koji je optužen za najteža dela.

Milica Vojinović dodaje da se predsednik Srbije upravo na to najviše osvrnuo u obraćanju povodom celog slučaja.

“Belivuk je ispričao da je došlo do nekog ličnog susreta, da su se oni par puta navodno videli. Opet kažem - to je naravno nešto što bi trebalo da bude utvrđeno. Ne čak ni lični susret, ali svakako bilo koja veza i svaka vrsta veze sa ljudima iz vrha vlasti, a sa Vučićem pogotovu”, dodaje Milica Vojinović.

Teza o preklapanju nekih delova izjave Vuka Belivuka sa ranijim informacijama o kojima se već znalo ili naslućivalo je po mnogima ključan dokaz da u iskazu Belivuka ima istine.

“Postoje poklapanja, mi smo znali od ranije, da je vlast imala kontrolu nad tim tribinama, to je rađeno preko te Belivokove grupe, videli smo svi da su se parade ponosa održavale mnogo mirnije od kad je SNS na vlasti. Sad imamo Belivuka koji priča da je jedna od tih usluga koje je navodno činio za vlast jeste i da huligani ne odlaze na tu paradu i da ne prave probleme”, kaže novinarka KRIK-a Bojana Vojinović.

Bojan Elek primećuje da defiinitivno postoji sprega ljudi na vlasti i te organizovane kriminalne grupe.

"ako mogu da se držim tih informacija iz iskaza Belivuka, da su oni zapravo bili korišćeni za te neke prljave poslove. Bilo je sasvim jasno da je zbog navijača bilo nemoguće organizovati paradu ponosa godinama za redom, i odmah nakon dolaska sadašnje garniture na vlast, prva parada je održana bez ikakvih problema”, ističe Bojan Elek i dodaje da bi sve navode iz iskaza Veljka Belivuka nadležni, a pre svega Tužilaštvo morali da istraže.

S obizrom da su poslanici Skupštine Srbije u četvrtak i treći put izabrali Zagorku Dolovac za republičkog javnog tužioca Milica Vojinović ostavlja rezervu na postupanje Tužilaštva u ovom slučaju.

“Karijera Zagorke Dolovac dosadašnja nema nešto mnogo uspeha definitivno. U najmanju ruku rečeno, mi imamo potpuni jedan zid na strani tužilaštva od kad je ona na čelu te institucije. Ne reaguje se na afere o korupciji, otkrića, jasne dokaze o korupciji i kriminalu. I to je nešto što očigledno ovoj vlasti odgovara pa je rešila da je zadrži na tom mestu.”

Ako je vlast iz početka ostavljala utisak da kontroliše razne kriminalne grupe i navijače, u javnosti se sve češće postavlja pitanje da li je Srbija došla u situaciju da kriminal danas kontroliše državu.

“Srbija je sada u veoma opasnoj situaciji da je jako teško razdvojiti kriminal od vlasti, budući da je u toliko slučajeva dokazano ili pokazano da su te granice veoma sive, to jest nisu veoma jasne. A to je situacija već godinama unazad i toga su svesni brojni drugi akteri. Recimo EU je 2018. godine u onoj svojoj strategiji o proširenju pomenula, probaću da citiram – da u svim zemljama Zapadnog Balkana, tu je uključila i Srbiju, postoje preplitanje tih privatnih i javnih interesa, i da postoji elementi zarobljene države, gde su na svim nivoima vlasti, kako stoji u tom dokumentu, isprepletan politički i kriminalni uticaj”.

S obzirom da je aktuelna u mnogim dosadašnjim aferama pokazala da je uz kontrolu većine medija na domaćem planu sposobna da kontroliše situaciju – posle objavljivanja Belivukovog iskaza, po mišljenju Bojana Eleka, najveća opasnost po režim u Srbiji dolazi spolja:

“Više mislim da preti opasnost od gubitka tog spoljnog legitimiteta kod EU, SAD, Nemačke i drugih država koje su zabrinute za vladavinu prava u Srbiji, nego što je zapravo kod domaće publike. Jer toliko je već bilo afera i podrška ne pada i do građana te informacije ne dolaze”, ističe istraživač BCBP-a.