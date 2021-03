Kovid u Srbiji: Važe oštrije mere, struka kaže malo je pet dana, mora bar 14

U Srbiji su u sredu stupile na snagu nove, oštrije mere za suzbijanje epidemije koronavirusa, koje će važiti do nedelje, 21. marta.

Od utorka uveče zatvoreni su kafići, restorani, barovi, tržni centri, sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečje igraonice, teretane, vežbaonice, fitnes centri, bazeni, zatvoreni sportski tereni ("baloni").

Kako je vikend uobičajeno neradan, prema saopštenju Vlade od utorka, mere zatvaranja ne se odnose na preduzeća, fabrike i njihove interne organizacije rada i poslovne aktivnosti, prenosi FoNet.

Takođe, u uobičajenom radnom vremenu biće otvoreni svi šalteri državne uprave, pošte, banke, osiguravajuća društva, menjačnice.

Dozvoljeno je da rade i apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke, trgovinski objekti gde se prodaju prehrambeni proizvodi, pijace, zelene pijace, prodavnice stočne hrane, pet šopovi, kiosci i trafike.

U narednih pet dana mogu da rade obućari, stakloresci, krojačke radnje, stolarske radnje, vulkanizeri, tehnički pregledi, auto-perionice, hemijska čišćenja, a benzinske pumpe mogu da prodaju gorivo.

Restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja mogu da rade isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu, kao i sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza.

Kako se ističe, nije dozvoljena šalter prodaja hrane u restoranima, kao ni šalter prodaja kafe i pića u lokalima na šetalištima.

Nadležni organi, inspekcijske službe i komunalna policija strogo će kontrolisati poštovanje epidemioloških mera u narednim danima, navela je Vlada i pozvala na poštovanje svih mera i apelovala na ličnu odgovornost svih građana.

Vakcinacija će odvijati bez prekida po unapred utvrđenom planu i u narednim danima, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije, istakla je Vlada.

U Srbiji je do sada koronavirus potvrđen kod 526.112 osoba, a borbu sa kovidom izgubilo je 4.778‬ ljudi. U bolnicama je više od 4.670 ljudi, a na respiratorima 211 pacijenata.

Stručnjaci: Prekratak period zatvaranja, potrebno je bar 14 dana

Član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je danas da će oštrije mere koje stupaju na snagu pomoći tako što će kontakti biti smanjeni, ali je naglasio da je to prekratak period da bi one dale neki značajan efekat, jer za tako nešto potrebno je minimum 14 dana.

Tiodorović je za Blic rekao da bi uz dve nedelje sa ovakvim merama moglo da se dođe do 3.000 pozitivnih dnevno, a da bi idealno bilo da se u naredne tri nedelje do mesec dana dođe do 1.000, "što disciplinom i poštovanjem mera nije neizvodljivo".

On je rekao da Srbija nije pod ključem i da mere ne treba doživljavati na taj način.

"Ovo je kompromis, kako se kaže, između ekonomije i zdravlja ljudi. Žurke, neozbiljno ponašanje, kao i prkos državi organizovanjem privatnih žurki danas nam diktiraju neslavnu statistiku", rekao je Tiodorović.

On je rekao da bi organizatori privatnih žurki trebalo da odgovaraju, a učesnici da idu na društveno-koristan rad u crvenim zonama.

"Ti ljudi koji pokušavaju da 'dokažu' kako korona ne postoji ne znaju i nisu svesni koliko je ova bolest opasna, pa ih zato uvedimo u bolnice, neka nose boce s kiseonikom, neka čiste hodnike, neka obuku skafander da vide kako izgleda korona izbliza", naveo je Tiodorović.

On je podsetio da je "katolički Uskrs" 4. aprila i upozorio da će malo pre toga mnogi krenuti u Srbiju da iskoriste odmor.

"Ono što zabrinjava je jer mnogi to koriste kao slobodu umesto da se ponašaju kao što se ponašaju u Nemačkoj, Austriji, Švajcarsko... Na granici će svakako biti testirani, ali je neophodno da se ponašaju odgovorno i kada dođu ovde", zaključio je Tiodorović, prenosi FoNet.

Žujović: Neophodno zatvaranje na dve nedelje

Pulmolog Dejan Žujović izjavio je da postojeće mere nisu odgovarajuće i da je neophodno zatvoriti sve na dve nedelje kako bi se usporilo širenje koronavirusa.

"Postojećim merama nedostaje širi obuhvat šta bi trebalo da bude zatvoreno. Nekompetencija je rak rana našeg društva, moje kolege se satiru od posla, a ja sam postao invalid od ovakog ponašanja Kriznog štaba. Ovo će na kraju ostaviti hiljade mrtvih i desetine hiljada invalida", rekao je Žujović za portal Nova S.

On je istakao i da misli da je apsurdno što su se skijališta otvarala i tokom pandemije.

"Ni u jednoj zemlji ona ne rade, osim kod nas. Vi nećete moći da odete u Francusku ili u Austriju na skijanje", kaže on, dodajući da će sigurno uslediti radikalnije mere.

"Mi ćemo u jednom trenutku morati da donesemo mnogo radikalnije mere nego što su ove. Ja razumem poziciju frizera i ljudi koji imaju male radnje, ali ja mislim da država neće propasti ako na dve nedelje sve stane. Ne moraju ljudi da budu zatvoreni, ali isto tako ne morate da sednete u pun kafić ili kafanu", objasnio je Žujović.

On je ocenio da je postojeća situacija u državi, odnosno mere, odraz politike prema nemoćnoj medicini.

"Ponovo su pobedili nekompetentni političari, a slabašni doktori su se povukli. To se ponavlja iz nedelju i nedelju, a ovakva situacija vam je odraz takvog modela ponašanja", smatra Žujović.

Ombudman: Deoba stanovništva nedopustiva

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas da se ne može se praviti neka vrsta deobe stanovništva Srbije na osnovu toga da li su ili nisu vakcinisani i naglasio da je pravo svakog da izabere da li će biti vakscinisan ili neće.

Pašalić je za Radio-televiziju Srbije rekao da zna da su postojale ideje da oni koji su vakcinisani odnosno revakcinisni mogu da prisustvuju sportskim manifestacijama, koncertima i kulturnim manifestacijama, "za razliku od onih koji nisu".

Na pitanje gde je granica između ljudskog dostojanstva i zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti on je rekao da je granica u tome da se sve mere koje se preduzimaju moraju preduzeti "u celini i to vrlo rigorozno" i dodao da ćemo "tek na taj način dobiti zaista efekat tih mera".

Upitan da li bi jedna od kazni za sve koji prisustvuju žurkama i masovnim okupljanjima, a šire zarazu mogao biti društveno koristan rad u kovid bolnicama odgovara da je za rad u javnom interesu potrebna saglasnost onoga kome je ta kazna izrečena.

"Ne možete vi nikoga primorati da radi u javnom interesu", objasnio je Pašalić i dodao da je postojala ideja i da se radi pi-si-ar testiranje osoba koje se zateknu u ilegalnim klubovima, ilegalnim žurkama i da se na taj način praktično, ako su zaraženi, oni uvedu u kategoriju osoba koja su učinila krivično delo.

Pašalić je objasnio i da se to krivično delo može činiti jedino sa umišljajem, "a u sudskom postupku jako je teško dokazati da je to delo učinjeno sa umišljajem". On je zaključio da većina koja "vrlo poštuje mere" apsolutno ne treba da trpi zbog toga što "manjina voljno krši te mere".

Ugrožena vakcinacija

Što je više inficiranih, veća je opasnost od zaražavanja korona virusom i razvijanja bolesti, a takve ljude ne možete vakcinisati - i zato je proces vakcinacije u Srbiji veoma ugrožen, rekao je danas za RTS infektolog i član Kriznog štaba Mijomir Pelemiš i naglasio da je najvažnije da se smanji broj zaraženih i preminulih.

Pelemiš je ocenio da je proces vakcinacije krenuo fantastično, i poručio da to moramo iskoristiti.

"Moramo i insistirati na tome da su vakcine bezbedne, ali i objašnjavati građanima da nema leka bez neželjenog dejstva", naglasio je Pelemiš, i pozvao građane da se vakcinišu protiv kovida, upozoravajući da se mora smanjiti broj umrlih i broj bolesnika u jedinicama intenzivne nege.

"Jedan od razloga za toliki broj teških slučajeva bolesti je samolečenje, pa nepravilno lečenje, zatim to što pacijenti ovu bolest ne shvataju ozbiljno, a utiče i pojava novih sojeva virusa, mada se ne zna koliko utiču na smrtnost", naglasio je Pelemiš.

Vrtići u Beogradu rade

Gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak izjavio je danas da je sitiacija u beogradskim vrtićima u vezi koronavirusom pod kontrolom i da za sada nema razloga za zatvaranje, saopšteno je iz gradske uprave.

Gak je za TV Prva rekao da zatvaranje "trenutno nije tema", da su sve mere na snazi i da su gradske vlasti pokazale da mogu da se nose sa virusom u predškolskim ustanovama.

On je istakao da je trenutno u Beogradu zaraženo 65 dece i oko 300 zaposlenih u vrtićima.

Gak je istakao da do sada nijedan slučaj zaraze nije izmakao kontroli, da nijedan vrtić nije zatvoren, ali da to ostaje kao opcija "u slučaju da je neminovno".

"Ukoliko neki vrtić ne može da organizuje proces rada zbog broja zaraženih, taj objekat bismo zatvorili na 14 dana. Do sada nismo imali takve slučajeve, a o tome odlučuje Gradski zavod za javno zdravlje koji razmatra svaki slučaj pojedinačno", istakao je Gak.