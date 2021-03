Da li će kovid pasoši onemogućiti letovanje u nekim zemljama

Šefovi država i vlada zemalja članica EU će na redovnom samitu 17. marta odlučivati o uvođenju potvrda o vakcinaciji za putovanje, takozvanim kovid pasošima, kao i da li će ti dokumenti važiti i za građane trećih zemalja. Uoči odluke, evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johanson je rekla da će EU priznavati samo one vakcine koje je odobrila Evropska agencija za lekove: Fajzer, Moderna, Astra Zeneka i Džonson i Džonson. Za kovid pasoše zalažu se najviše mediteranske zemlje, u koje najčešće i putuju građani Srbije. Šta bi to značilo za građane i za turističke agencije u Srbiji?

Odluka o uvođenju kovid pasoša nije izvesna jer nisu sve države članice za to i potrebno je pomiriti njihove interese, kaže za Glas Amerike analitičar iz Brisela Đorđe Bojović.

"Makron je rekao da sa rezervom uzima ovu ideju o kovid pasošima, Nemačka isto tako...Postoji veliko nezadovoljstvo pojedinih država pred ovaj veliki samit u Briselu i pravi se nekoliko koalicija. Poznato je da je austrijski kancelar Kurc nezadovoljan načinom na koji se države distribuiraju. Postoje i države koje žele da gledaju na druga tržišta kao Slovačka, Mađarska i Hrvatska, koje su na svoju ruku uzmu vakcine koje nisu odobrene u EU".

Osim što su nezadovoljne distribucijom vakcina, neke evropske države su nezadovoljne i ekonomijom i kovid pasoše vide kao izlaz iz loše situacije.

"Zemlje Mediterana, koje zavise od turizma jer im čini 20, 25 odsto BDP-a, guraju ovu priču. To su pre svega Grčka, Hrvatska, Italija, Španija, čak i Kipar i Malta, koji žele da im turizam i ova sezona bude duplo bolja od prethodne jer su veliki gubici za njih je važno da što veći broj ljudi dođe. Ovaj pilot projekat postoji, to je potpisala Grčka sa Izraelom, sa Kiprom su isto potpisali, njima je važno da bogati Izraelci ili sutra bogati Britanci, koji imaju najviše vakcinisanih, dođu na grčku ili kiparsku plažu", ocenjuje Bojović.

Turizam na antitelima

Ako EU bude priznavala samo vakcine zapadnih proizvođača, to ne znači da će građanima koji su primili rusku ili kinesku biti zabranjen ulazak. Najavljeno je i da će mogućnost ostati karantin, negativan PCR test ili dokaz o posedovanju antitela. To za građane Srbije znači i dodatni trošak - od 9.000 po PCR testu ili testu na antitela koji je između 1.500 i 2.000 dinara. Predstavnici države najavilli su „brze PCR testove“, ali se ne zna hoće li biti jeftiniji. I zato u turističkim agencijama računaju da će karta za putovanja biti – antitela.

"Logičko razmišljanje se svodi na to da svi oni koji su primili vakcinu, bez obzira o kojoj vakcini se radi, će formirati antitela, koja se može potvrditi običnim serološklim nalazom. Ako to ostane jedan od uslova onda nema razloga za veliku brigu. To su testovi pet puta jefiniji od PCR-a i ako ništa drugo, to će biti prilika se putuje", kaže za Glas Amerike Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA).

On kaže da je trenutno najveća najveća nepoznanica Grčka u koju putuje i do 900 hilljada ljudi, i najavljuje da će se o potencijalnim načinima za putovanje u tu zemlju razgovarati krajem marta, kada u Beograd dođe grčki ministar turizma. Najvažnije je da se granice otvore za putovanja, jer je do sada već 65 odsto ljudi izgubilo posao u turističkim agencijama, napominje Seničić.

"Još jedna turistička sezona koja ne bi mogla da se odradi bi bila potpuno katastrofalna i ja verujem da bi se veliki broj turističkih agencija zatvorio ako ove godine ne budemo imali minimum 30-40 odsto prometa iz 2019. godine".

Ali, da bi se turizam pokrenuo, sa kovid pasošima ili bez njih, predsednik YUTA-e ističe najvažniji preduslov.

"Mi ovog trenutka imamo jednu ozbiljnu epidemiološku situaciju, očekivati da ćemo putovati sa dve, tri, četiri hiljade zaraženih na dnevnom nivou, mislim da nije realno. Očekivati da će prestati pandemija nije realno, ali da budemo na nekom prihvatljivom nivou da ispunimo uslove da putujemo. Sve preko, meni se čini, par stotina zaraženih na dnevnom nivou, nijedna regulativa nam neće dozvoliti da putujemo".