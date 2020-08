Vlade Divac više nije generalni menadžer Sakramenta

Legenda srpske košarke Vlade Divac podneo je ostavku na funkciju generalnog menadžera i potpredsednika za košarkaške operacije Sakramento Kingsa, saopštio je klub iz prestonice Kalifornije.

"Ovo je bila teška odluka, ali verujemo da je da je to najbolji put napred dok radimo na tome da napravimo pobednički tim kakav naši verni navijači zaslužuju", naveo je u saopštenju vlasnik Kingsa Vivek Ranadiv i dodao:

"Zahvalni smo Vladu na liderstvu, posvećenosti i vrednom radu koji je demonstrirao i na terenu i van njega. On će uvek biti deo naše porodice Kingsa".

Vlade Divac je rekao da je "bila čast i privilegija služiti kao generalni menadžer Kingsa".

"Želim da se zahvalim Viveku na prilici koju mi je ukazao i odam priznanje svim sjajnim kolegama s kojima sam uživao radeći za vreme svog mandata. Sakramento i Kingsi uvek će imati specijalno mesto u mom srcu i želim im sve najbolje u budućnosti", naveo je Divac.

Prethodno je tu vest javilo nekoliko lokalnih reporrtera, među kojima i Sem Emik, koji prati Kingse za uticajni portal Atletik (The Athletic).

Dok Kingsi budu tražili novog generalnog menadžera, vršilac dužnosti i generalnog menadžera i poptredsednika za košarkaške operacije biće Džo Dumars, koji je Detroitu doneo tri titule - dve kao igrač i jednu kao generalni menadžer.

Dumars je tokom poslednjih godinu dana bio savetnik vodećih zvaničnika Kingsa, ali u tom periodu nijednom nije govorio za medije.

Divac je postao ljubimac navijača Sakramenta krajem 20. i početkom 21. veka, kada je od 1999. do 2004. predvodio tim do šest uzastopnih učešća u plej-ofu, uključujući i finale Zapada 2002. godine. Klub je 2009. povukao njegov dres iz upotrebe, a 2015. jedan od najboljih jugoslovenskih i srpskih košarkaša svih vremena postao je generalni menađžer. Od tada do danas, Kingsi su, kao i tokom poslednjih 14 godina, koliko nisu uspeli da se plasiraju u plej-of, bili ispod proseka - 161 pobeda i 231 poraz.