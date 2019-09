Greta Tunberg poručila kongresmenima - Sledite nauku

Švedska tinejdžerka Greta Tunberg, aktivistkinja za borbu protiv klimatskih promena, pojavila se pred odborom američkog Kongresa, pozivajući kongresmene da "slušaju nauku" i preduzmu korake u borbi protiv klimatskih promena.

16-godišnja Tunberg boravi u Vašingtonu od prošle nedelje, kada se pridružila grupi američkih i aktivista iz zajednice starosedelaca kontinenta u protestu, čiji je cilj da se pridobije podrška za globalni klimatski štrajk koji se održava u petak i da se izvrši pritisak na zakonodavce da preduzmu mere protiv klimatskih promena.

Ona je jedna od četvoro učenika koji su govorili na zajedničkom pretresu Podkomiteta odbora za spoljnopolitičke odnose za Evropu, Evroaziju, energetiku i životnu sredinu kao i posebnog odbora za klimatsku krizu. Greta je predala izveštaj Intervladinog panela o klimatskim promenama umesto svog svedočenja i poručila zakonodavcima da "slede nauku".

"Pa, pa ne vidim nijedan razlog da se ne sluša nauka, to je nešto što bi trebalo da se podrdazumeva da svi slušamo trenutno najbolje jedinstveno naučno mišljenje koje nam je na raspolaganju. Svi bi trebalo da to rade. To nije stvar političkih mišljenja, stavova ili mog mišljenja, to, to je nauka, da", izjavila je švedska aktivistkinja u Kongresu.

Ona se kasnije, na stepenicama Vrhovnog suda, pridružila grupi od sedam mladih Amerikanaca koji su tužili američku vladu zato što ne preduzima akciju u pogledu klimatskih promena. Oni su apelovali na političke lidere i kongresmene da podrže njihovu pravnu bitku i preduzmu korake da se smanji upotreba fosilnih goriva.

Tunberg se proslavila prošle godine kada je počela da preskače školu svakog petka da bi protestovala ispred zgrade švedskog parlamenta. Pridružili su joj se drugi učenici i kasnije su osnovali pokret "Petkom za budućnost", nedeljne proteste širom sveta da bi se od vlade zahtevala akcija protiv klimatskih promena.

Njena organizacija "klimatskih štrajkača" dospela je do 3,6 miliona ljudi u 169 zemalja. Greta je u SAD stigla u avgustu, kada je uplovila u njujoršku luku brodom na solarni pogon, kako bi prisustvovala klimatskom samitu Ujedinjenih nacija.