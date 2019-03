Planovi Trampove administracije da povuku regulacije o klimatskim promenama, mogli bi da uvećaju emisiju ugljen-dioksida u Sjedinjenim Država za preko 200 miliona tona godišnje do 2025, kaže se u izveštaju koji je u utorak pripremljen za državne tužioce.

Rast kod drugog najvećeg svetskog emitera gasova "staklene bašte", odmah iza Kine, potkopaće globalne napore da se izbegnu najgori efekti klimatskih promena za koje naučnici kažu da su izazvane sagorevanjem fosilnih goriva i koje vode u razarajući porast nivoa mora, suše i sve češće moćne oluje.

"Akcije Trampove administracije vode ka virutelnoj predaji klimatskim promenama", kaže se u izveštaju državnog centra koji se bavi pitanjem energije i uticaja na prirodnu sredinu, objavljenom na okupljanju Nacionalne asocijacije državnih tužilaca u Vašingtonu.

Izveštaj je pripremila grupa istaživača, sa sedištem izvan njujorškog Pravnog fakulteta, koji su analizirali uticaj povlačenja šest glavnih regulativa povezanih za klimatske promene, za koje Tramp traži da budu ponovo izrađeni zbog liberazliacije biznisa.

Oni uključuju standarde koji uređuju izduvne gasove automobila i Plan za čistu energiju iz ere Baraka Obame koji ograničava emisiju iz elektrana, među drugim koji su fokusirani na glavne industrijske zagađivače.

Više od tuceta državnih javnih tužilaca, uključujući i one iz Merilenda, Njujorka i Masačusesa, izazivaju pred sudom administraciju povodom povlačenja propisa.

Kalfornija, na primer, predvodi koaliciju od 21 države koja izaziva povlačenje standarda o izduvnim gasovima vozila koje je sprovela administracija. Slabljenje tih standarda dovešće do dodatnih 16 do 34 miliona tona emisije ugljen-dioksida godišnje do 2025, tvrdi se u izveštaju.

Takođe se procenuje da će američki vozači za cene goriva platiti dodatno između 193 milijarde i 236 milijardi dolara bez nacionalnih standarda o čistoći.

Trampova administracija rekla je da želi da umanji standarde koji regulišu emisiju gasova kod vozila zbog toga što oni čine da automobili budu preskupi.

Trampov zakon o Pristupačnoj čistoj energiji (ACE), kojim je zamenjen Plan o čistoj energiji iz Obamine ere, takođe bi rezultirao velikim skokom emisije uz veći broj prevremenih smrti zbog lošeg kvalteta vazduha, kaže se u izveštaju.

Administracija je uzvratila da će njena pravila umanjiti emisiju na isti način kao i Plan o čistoj energiji, ali na način koji se striktno pridržava odredaba federalnog Zaona o čistom vazduhu.

Šest regulacija koje je proučavao centar obezbeđuju "najvažniju šansu da se u kratkom roku umanji emitovanje gasova 'staklene bašte' i bori protiv klimatskih promena", kaže se u izveštaju.