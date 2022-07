Ambasador Hil: Voleo bih prozapadnu Vladu u Srbiji, drugih opcija više nema

Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kristofer Hil izjavio je da bi u Srbiji voleo da vidi prozapadno orijentisanu Vladu i ministre koji veruju u strateške pravce za koje su Srbi glasali, da Srbija mora da se okrene Zapadu i da "drugih opcija više nema".

On je u intervjuu za Blic koji je objavljen u ponedeljak rekao da bi to voleo da vidi, ali razume da je komplikovano sastavljati Vladu.

"Kada su me u prošlosti pitali za neke pozicije, a ja davao predloge, puno puta bi se ispostavilo da sam grešio", rekao je Hil, dodajući da ne govori vladama koga da stave na koje pozicije.

Kako je objasnio, voleo bi da vidi Vladu koja je sposobna za prevazilaženje izazova i koja želi da krene ka Zapadu, jer je veoma jasno da su "ljudi u Srbiji to izabrali".

Hil je izbor novih ministara uporedio sa kuvanjem, rekavši da je "teško kuvati u tuđoj kuhinji".

"Ponekad se neke stvari ostave predugo na šporetu, a nekad nešto ne bude dovoljno skuvano", objasnio je on, napominjući da se trudi da se kloni tuđih kuhinja, utz tvrdnju da se ne meša u izbor vlada, već da predstavlja SAD.

"Ako me neko pita za mišljenje, ja kažem ono što sam i vama sad rekao, ali ne i ko da bude član vlade", naglasio je Hil.

Na pitanje koliko se kriza u Ukrajini odražava na odnose Srbije i SAD, on je odgovorio da misli da to "otvara izazove, ali i mogućnosti, kao što to sve krize i rade".



"Što se tiče izazova, znam da se mnogi Srbi osećaju kao da su se našli u tesnacu, ali mislim i da je, što se tiče mnogih Srba, to odlučeno i da misle da Srbija mora da se okrene Zapadu", zaključio je Hil.