"Ne treba očekivati pritisak SAD na Prištinu do okončanja izbora"

Ne treba očekivati da će SAD vršiti pritisak na Prištinu u vezi sa taksama pre okončanja izbora na Kosovu, a od buduće vladajuće koalicije zavisiće i sudbina pregovora, ocenjuje za Glas Amerike saradnik Atlantskog saveta Damir Marušić. Analizirajući posetu predsednika Srbije Americi, Marušić kaže da je dobro što je Aleksandar Vučič otvoren za pregovore i što ne prejudicira kranji ishod, ali i ističe da je pitanje hoće li moći da zadrži Moskvu dalje od pregovaračkog stola.

Saradnik Atlantskog saveta ocenjuje da je to što se sa predsednikom Srbije sastao visoki zvaničnik poput državnog sekretara SAD znak da Amerikanci Vučića vide kao partnera sa kojim mogu da reše situaciju na Kosovu.

"Dalje, mislim da je vješto tempiran posjet zato jer se na Kosovu vlada danas raspala, biće novi izbori skoro, mislim da se Vučić pozicionirao na ovom putu kao partner koji čeka partnera u Prištini. I tako ga ja mislim Amerikanci sada možda vide, takve su optike."

Saradnik Atlantskog saveta smatra da SAD neće vršiti pritisak na Prištinu za vreme izbora i ističe da je važno kakva će koalicija biti formirana na Kosovu.

"Ako ima šanse da će biti koalicija koja je za pregovore, za popuštanje poreza, onda bi bilo važno da se i Brisel i Vašington izjasne da podržavaju takvu politiku", kaže Marušić i ističe da bi, u slučaju da buduća vlada Kosova ne bude naklonjena pregovorima - da postoji mogućnost da oni propadnu.

Glas Amerike: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je za Glas Amerike rekao da neće pristati na rešenje u kome Srbija ne dobija ništa, a Albanci sve, ali je nagovestio da je spreman na kompromis. Da li to znači da je na prizanje nezavisnosti Kosova ako Srbija dobije nešto zauzvrat?

Marušić: "Mislim da se normalno postavio što se toga tiče, da želi pregovarati. Za ići u pregovore ne treba se izjasniti točno koji rezultat njemu treba na kraju. To što je rekao da želi u pregovore, ali se nije točno izjasnio o tome mi se čini kao pametan položaj. U intervjuu za Glas Amerike je rekao i da mu ideja o razgraničenju nije bia prihvaćena, ali je u istom momentu rekao da je za sve otvoren, da je spreman o svemu razgovarati. I to je dobar signal jer to razgraničenje jeste jedna opcija, ali je teško kako videti da je prihvatljivo za širu regiju. A ako je otvoren za nekakve druge sporazume, to je dobar signal za budućnost".

"Dobro je što Rusija nije bila tema"

Glas Amerike: Ni Stejt department u svom saopštenju, niti sekretar Pompeo, ni predsednik Srbije nisu kao temu razgovora pominjali Rusiju, a znamo da je Rusija ovde u Vašingtonu često glavna tema?

Marušić: Ja mislim da je dobro što se nije o tome pričalo. Treba to pocrtati to – ako bez partnera u Prištini nema nikakvog procesa, ako su Rusi pozvani da sudjeluju u pregovorima, isto neće biti procesa. Na širem Balkanu, neki u Beogradu, razmišljaju da Rusija nekako može spasiti stvari i da će se na kraju dana Moskva i Vašington nešto dogovoriti i da će onda svojim „klijentima“ isporučiti da li će biti ovako ili onako. Ali to nije realno. Mislim da je jedini način da se dogovor legitimno i trajno uspostavi je da se dve strane dogovore. Amerikanci to razumeju i mislim insistiraju na tome i ja sam uveren da i predsednik Vučić to razume. Da nema tu igre oko toga. Ako Rusi insistiraju, Vašington neće to dopustiti. I da li može predsednik Vučić da izigra situaciju da Rusi ne dođu? Ne znam. Teška je situacija, svima je jasno kakvu rolu Rusija igra u srpskoj politici, ali ako je predsednik Vučić lider koji se predstavlja da može tako nešto, on će, nadam se, izmanevrirati"