Džezer Rale Mićić: Jedina poenta je ljubav

Dani izolacije i karantina u jeku pandemije koronavirusa za mnoge umetnike su bili period preispitivanja životnih prioriteta i – stvaranja dela na koje je uticala ta izmenjena perspektiva. Njujorški džezer poreklom iz Beograda Rale Mićić ove nedelje kreće na turneju po pet gradova na američkom jugu gde će promovisati svoj novi album “Only Love Will Stay”, ili “Samo ljubav ostaje”, koji je napisao u tom periodu. Za Glas Amerike kaže da je džez muzika uvek bila tu da podrži ljude u teškim situacijama.

U vreme kada je sve stalo zbog pandemije, porodični život sa suprugom, džez umetnicom Almom Mićić i njihovo troje dece, bio je svetla tačka za gitaristu i kompozitora Raleta Mićića. Otvorilo se slobodno vreme za komponovanje i čitanje, a u knjizi Vladete Jerotića “Putovanje u oba smera” pronašao je inspiraciju i potvrdu onoga što je osećao u tom trenutku...

"I u jednom trenutku je rekao da jedino ljubav, i to ljubav Boga prema čoveku, kao i čoveka prema drugom čoveku, ono što je održalo i održava ovaj svet i čoveka u tom svetu. I meni se mnogo dopala ta misao i stvarno sam počeo da razmišljam o tome, pošto je bilo - koja je poenta svega u ovoj situaciji kada ne znaš šta će biti sutra, i da je stvarno jedina poenta ljubav. I čak kada nekog izgubimo, onog koga volimo, ono što ostaje je ljubav prema tom čoveku, ljubav koju imamo prema životu, koju su nama naši roditelji dali i mi dajemo svojoj deci i to me je inspirisalo."

Na albumima Raleta Mićića prepliću se američki džez i muzika sa podneblja sa kog potiče. Album "Only Love will Stay" čini pet autorskih kompozicija i tri obrade.

"Jedna je čuvenog americkog gitariste Džona Aberkrombija koji je preminuo pre par godina, koji je bio jedan od mojih gitarskih idola, i sa kojim sam imao sreće da snimim jedan album pred kraj njegove karijere. Druga je obrada džez standarda "How Deep is the Ocean", a treća je "Lipe cvatu", Bijelog dugmeta, Gorana Bregovića, tako da je to bio izlet u balkanske vode."

Album je nastao tokom 2020. a objavljen je u maju 2021. Promocija je održana par nedelja pošto su počeli da se otvaraju koncertni prostori u Njujorku.

"Nisam bio siguran da li će iko doći! Naravno bilo je puno, koncert je bio rasprodat, bilo je jako lepo. Album je veoma dobro prošao, puštan je na radiju, bio je oko devet nedelja na listi najpuštanijih albuma, džez izdanja u Americi, tako da je vrlo dobro prošao što se tiče radijskog emitovanja i slušanja. Izdavačka kuća je jako zadovoljna, ja sam zadovoljan kako album zvuči, malo je drugačija instrumentalizacija, ovog puta samo trio - gitara, klavijature i bubnjevi, bilo je interesantno pisati za taj sastav."

Ako bi pandemija imala svoj saundtrek, – kao vreme melanholije, briga, prilagodjavanja i improvizacije ali i snage i želje za životom - taj saundtrek bi verovatno bio bluz ili džez album.

"Džez je stvarno muzika koja je uvek bila tu da podrži čoveka u teškim situacijama, kao ovde kada je bila depresije 1920-tih i 30-ih, tada je džez i nastao. Sa druge strane, u Srbiji 1990-ih, kada je bila katastrofalna situacija, rat u Bosni, u Beogradu je bilo najviše džez klubova, više nego ikada. Tako da postoji iskrena veza između džeza i izražaja džeza i emocije koje ljudi nose u sebi, jer je to definitivno muzika koja nije trend koji dolazi i odlazi, nego postoji ljudski izražaj koji je zaista iskren u džezu, i mislim da je to ono što džez održava u životu."

Na pitanje kako bi opisao ton album "Samo ljubav ostaje", Rale Mićić kaže da zavisi ko ga sluša.

"Mislim da Amerikancima zvuči melanholično, a Srbima veselo. Dobijam drugačija mišljenja iz različitih uglova, za naše uslove moja melanholija je super-srećna, a za američke vrlo tužna. Ja sam već dugo u Americi, pre 20 i više godina sam diplomirao na Berkliju, tako da većinu vremena provodim u Americi, i mislim da je moja muzika presek onoga odakle dolazim, i onoga što nosim u sebi kao trenutno izražaj američkog džeza".

Dok promoviše novi album, Rale zajedno sa Almom Mićić vodi privatnu muzičku školu, i nastupa u klubovima na Menhetnu, sarađuje sa kolegama, često iz Latinske Amerike, i svira sa triom sa kojim je objavio album. Slaže se sa Alminom ocenom da su živi nastupi drugačiji posle pandemije jer ih i umetnici i publika ne uzimaju zdravo za gotovo.

"Ne znamo kada će sledeći put klub biti zatvoren, ne znamo da li ćemo biti ovde i u stanju da nastupamo, tako da je svaki nastup veoma bitan za nas. Najveća razlika u odnosu na period pre pandemije je što su ljudi sada stvarno prisutni 100% punim srcem, slušaju, i jako je lepa atmosfera."

Uz pojavu omikrona i vesti o ponovnom uvođenju karantina i otkazivanju koncerata u nekim evropskim državama, umetnike i dalje muči neizvesnost, ali Rale Mićić smatra da je izlaz blizu.

"Nadam se da izlazimo iz ovoga, potrebno je da svi budemo svesni šta treba da uradimo da se ovo stanje prekine, drago mi je da postoji izlaz i drago mi je da postoji vakcina i nadam se da će svi biti dovoljno spremni da pomognu drugom ne samo sebi, da ne vide svoje viđenje stvari nego pomognu nekome kome je ta pomoć stvarno potrebna, to je ono što je ljudski, nama trenutno potrebno."