Alma Mićić: Svaki nastup je sada drugačiji

Njujorška džez scena, teško pogođena pandemijom koronavirusa, oživela je proteklog leta, a ove jeseni umetnici, publika i zatvoreni, intimni prostori u kojima nastaje magija džeza - ponovo pronalaze jedni druge. Krajem septembra, džez umetnica Alma Mićić, Njujorčanka rođena u Beogradu, nastupala je u klubu Đango.

"To je jedan klub koji se otvorio pre par godina, nalazi se u Sohou, napravljen je po uzoru na starinske speak easy-je iz 1920-ih, ima veoma lep enterijer, čuven je po specijalnim koktelima koje prave tamo i elitnim muzčarima koji su im sastavni deo programa. U tom klubu će nas angažovati jednom, dvaput u šest meseci, i to je značajno jer taj klub ima veliki odjek u gradu i na sceni, i ima stvarno izuzetnu publiku, jednu požrtvovanu džez publiku koja tu dolazi i ceni nas umetnike koji se bavimo time", kaže za Glas Amerike Alma Mićić.

Sa njom je nastupao njen suprug i česti saradnik, džez gitarista i kompozitor Rale Mićić.

"Sarađujemo poslednjih par godina otkad smo uradili zajedno album "That old feeling", pre toga je producirao dosta mojih albuma ali nikada nije bio gitarista ili jedan od muzičara na samom albumu. Od kad smo snimili taj projekat zajedno nastupamo zajedno često i on je bio sa mnom u klubu Django kao deo mog kvarteta."

Bio je tu i basista Petar Slavov sa kojim Alma sarađuje od studentskih dana na muzičkom koledžu Berkli u Bostonu.

"Znamo se jos od neke '99 godine, bio je na turneji sa mnom u Evropi nekoliko puta, čak smo nastupali u Podgorici zajedno jedne davne 2000-te godine, i on je takodje Njujorčanin sada kao i mi. Sa nama je bio i pijanista Dejvis Vitfild, koji je dao posebnu notu i originalnim kompozicijama, a i obradama nekih od nasih tradicionalnih pesama koje sam ovog puta uvrstila u repertoar koje nisam pre izvodila kao što je „Kad ja pođoh na Bembašu“... To je bilo zaista čarobno, publika je bila oduševljena. A što se tiče "Hours" i ostalih mojih originalnih kompozicija, ljudi su čuli te pesme dosta često, ali uvek bude nešto drugačije. Kada čovek piše i izvodi svoju muziku, i ljudi koji su čuli, i oni koji nisu ranije čuli tu kompoziciju osete nešto drugačije, pošto postoji jedna lična nota u celoj priči."

Koncert u klubu Django bio je jedan od prvih koje je Alma Mićić održala na zatvorenom prostoru od početka pandemije. U celoj državi Njujork za ulazak u klubove i restorane, kao i mnoge druge zatvorene prostorije, traži se potvrda o vakcinaciji.

"Još svi učimo kako da se ponašamo u zatvorenom prostoru pošto na primer ovaj klub traži da svi koji dolaze pokažu kartu o vakcinaciji, dok hodaju kroz klub ili idu do bara ili drugog stola, moraju da stave masku, kada sede mogu da je skinu, to je do njih. Kada smo prošli put imali koncert na zatvorenom, oni su takođe merili temperaturu. To je jedna od stvari koje se trenutno ne rade ali može da se vrati već sutra, zavisi šta odluči vlada Njujorka i kakve budu preporuke".

Uz Kovid protokole i u novoj realnosti, Alma Mićić kaže da umetnici moraju da budu veoma fleksibilni jer je situacija i dalje vrlo osetljiva i promenljiva. Brodvej se, na primer, ponovo otvorio početkom septembra, ali su neke predstave kao što je Aladin povremeno otkazivane zbog pojave virusa među članovima ansambla.

"Definitivno me brine mogućnost da dođe do nazadovanja, mislim da su svi zabrinuti i dalje... Svi se trudimo da uradimo što bolje svoj posao i funkcionišemo na najbolji način. Što se tiče zaraze, ovde na primer insistiraju da deca idu u školu svaki dan ali deca starija od 12 godina su većinom vakcinisana što pravi veliku razliku. Ja sam za to da apsolutno svi treba da se vakcinišu osim ako nemaju izuzetan neki zdravstveni problem, ako je samo stvar uverenja mislim da su krajnje neodgovorni u tom smislu, ne mogu da verujem da postoji lično uverenje koje bira da druge ugrožavaš zbog nečega što u principu ne predstavlja nikakv problem, a napravi veliku razliku.​"

Sa druge strane, pandemija je Almi, kako kaže, pružila jedan novi pogled na život.

"Definitivno kada nastupam primećujem jedan veći intenzitet u svemu što radim. Na neki način sam zahvalna za svaki dan, čak i u nekim svakodnevnim aktivnostima koje su možda rutinske... Tu možda ne uvrštavam nastupe, ali čak i nastupi koji su svake nedelje ili dva put nedeljno, nikada mi nisu isti, nikada nisu rutina, nego uvek iskusim nešto drugačije“.

Umetnica primećuje da su se mnogi ljudi oko nje promenili, neki na bolje, neki na gore, ali da se vidi da je svako prošao kroz određenu transformaciju.

"Svi smo u nekoj vrsti velikog stresa a takodje i u nekoj vrsti samoispitivanja i razmišljanja zašto postojimo, zašto ovako živimo, da li je bolje da provodimo vreme sa decom četiri pet sati dnevno bez prekida ili da ih pustimo da igraju igrice i mi završavamo neke stvari, neka sastančenje... svako ima milion misli u svojoj glavi ali meni je definitivno promenilo način na koji vidim svaki svoj živi nastup, maltene svaku pesmu koju pevam, sve sada doživljavam na drugačiji način, to sam definitivno primetila kod sebe."

Dok čeka potpuni prestanak pandemije, Alma Mićić dva-tri puta nedeljno ima svirke koje je održavaju u dobroj muzičkoj formi.

"Takođe, mogu da vidim svoje kolege poznanike, i publiku, i to me jako ispunjava, što mogu nešto da ljudima pružim ili im ulepšam neki momenat. Ne želim da budem zatvorena u kući i da se krijem od sveta ali se takođe nadam da će ljudi biti odgovorni i pomoći da se sve nekako vrati u normalu ka kojoj svi težimo."

Alma trenutno radi na novom albumu, na kome će se nalaziti većinom originalni, autorski materijal. Album treba da izađe početkom 2022. Kaže da je to nešto čemu može da se nada i šta može da planira u ovim i dalje neizvesnim vremenima.