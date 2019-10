"Ključno to što Bela kuća kao izaslanika za Srbiju i Kosovo predlaže ambasadora u Nemačkoj"

Namera Bele kuće da predloži ambasadora SAD u Nemačkoj Ričarda Grenela za specijalnog izaslanika za pregovore Srbije i Kosova je dobar signal, jer je reč o američkom diplomatskom predstavniku u zemlji koja je ključni igrač u rešavanju pitanja Kosova i ima jasno izražen stav protiv razmene teritorija, ocenjuje za Glas Amerike Edvard Džozef, predavač na vašingtonskom univerzitetu Džons Hopkins.

“Dakle, on nije samo ambasador, već čovek koji ima veze u nemačkoj vladi, a ja verujem da je to još jedna pozitivna stvar. Zato što je ambasdor Grenel upoznat sa brigama Nemačke u vezi sa podelom Kosova ili razmenom teritorija – koju mnogi, uklučujući i mene i regionalne lidere – smatraju opasnom i destabilizujućom”.

Džozef, kaže da je rano reći da li bi imenovanje Ričarda Grenela značilo pokušaj SAD, koje se ne protive razmeni teritorija, da “omekšaju” stav Nemačke.

“Reč je o signalima, ne treba da donosimo zaključke preuranjeno. Ali, za mene je dobar signal to što je Grenel upoznat sa brigama Nemačke u vezi sa rešenjem koje su, između ostalih, zagovarali i bivši savetnik za nacionalnu bezbednost u Beloj kući Džon Bolton i šefica evropske diplomatije Federika Mogerini. Nadam se da je dobro razumeo i uvažio razloge zbog kojih brine Nemačka, jer su to validni razlozi”.

Ekspert za Balkan ističe da odluka Bele kuće da predloži izaslanika za Srbiju i Kosovo pokazuje ozbiljan interes administracije da se pozabavi tim pitanjem, uprkos drugim i internim i međunarodnim krizama.

Ali, ističe da ne ukazuje sukob Bele kuće i Stejt departmenta koji je pre nešto više od mesec dana imenovao svog specijalnog predstavnika za Balkan – zamenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu Metjua Palmera.

“Ne vidim sukob sa Stejt departmentom jer je i Grenel diplomata, on ne dolazi iz Bele kuće, već je ambasador u Nemačkoj – dakle on je u Stejt departmentu. Jasno je da žele da zvaničnika koji će biti potpuno posvećen ovom pitanju…Očekujem od ambasdora Grenela da bude fokusiran na svoj zadatak, a to je da pomogne da se postigne stabilizujuće i pravično rešenje u sporu Srbije i Kosova, zajedno sa evropskim saveznicima” zaključuje Edvard Džozef.