Opozicija traži garancije vlasti i smenu Maje Gojković

Protesti se nastavljaju, kao i bojkot parlamenta - sve dok opozicija ne dobije čvrste garancije da će rad Skupštine Srbije biti normalizovan, da će mediji biti slobodni, a izborni uslovi fer - poručio je lider Dveri Boško Obradović i dodao da bez garancija nema potrebe za učešćem u rijaliti šou iza kojeg stoji Vučić.

Dok ne stignu garancije sve ostaje kako je sada, istakao je Obradović i objasnio da se protesti nastavljaju u mnogim gradovima, kao i u Beogradu, gde će se jedino promeniti satnica, pa će umesto u 18 počinjati u 19 časova kod Terazijske česme:

"Vlast se još uvek nije izjasnila, vlast je na potezu i mi tražimo - to je ona treća ključna reč, garancije. Jasne garancije da će se promeniti stanje u parlamentu, a to je ostavka Maje Gojković, jasne garancije da će se promeniti stanje na medijima - a to su uređivačke promene na javnim medijskim servisima i naravno personalne promene u REM-u. I jasne garancije da će izborni proces biti regularan", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Zahtev za smenu ili ostavku predsednice parlamenta istakla je i potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, koja je rekla da smena Maje Gojković treba da bude prva mera:

"Maja Gojković, kao generator političkog, pa i ljuskog nasilja nad poslanicima opozicije i svima koji drugačije misle, ne može biti nikakav garant pospešivanja odnosa, niti bilo čega što se može zvati demokratijom u Srbiji", kazala je Tepić.

Predsednik Nove stranke Zoran Živković smatra da vlastima treba dati priliku da jasno pokaže da li želi da reši neke stvarne probleme.

Kao meru koja bi doprinela održavanju fer izbora on vidi i to da vlast uputi poziv kontrolnoj misiji OEBS da prati naredne izbore. Tada bi, kaže Živković, opozicija mogla da još jednom razmisli o svojoj odluci o bojkotu izbora.