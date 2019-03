SzS zahteva puštanje uhapšenih, Ana Brnabić pita kako

Dan nakon burnog vikenda i dva dana demonstracija na ulicama Beograda, opozicioni Savez za Srbiju osudio je hapšenje građana i ocenio da su "predstavnici režima, nakon što su videli da učesnici protesta '1 od 5 miliona' već tri meseca ne odustaju od svojih zahteva, počeli da hapse i prete svima koji učestvuju u protestu". Premijerka Ana Brnabić poručuje da je vlast stabilna.

"Osuđujemo hapšenje članova Pokreta ujedinjenih fantoma (grupa poznata po sarkastičnim performansima), Miljana Čičića i Milana Pernata koji su kao i drugi građani bili u zgradi RTS, ali nisu ugrožavali ničiju bezbednost", saopštio je SzS.

Osuđujući hapšenje, SzS navdi imena uhapšenih i tvrdi da su oni starosti između 18 i 28 godina, te da su privođeni pod različitim izgovorima policije.

"Uhapšenima je bez osnova dosuđeno 30 dana pritvora i ekspresno su prebačeni u zatvor u Padinskoj skeli dok se oni koji su pretukli Borka Stefanovića i oni koji su zapalili kuću novinaru Jovanoviću nalaze na slobodi", navodi se u saopštenju.

SzS smatra da je reč o političkim hapšenjima i zahteva puštanje privedenih, podsećajući da je vlastima dat rod do ponedeljka do 15 časova da to učine.

​Brnabić: Odluka o uhapšenima na tužilaštvu i pravosuđu

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da protesti održani proteklog vikenda u Beogradu nisu uzdrmali vlast, a da je "Srbija demokratska država" i da je stvar tužilaštva i pravosuđa da li će biti pušteni uhapšeni.

"Kako mogu da budu pušteni ti ljudi? Kakvu bi mi poruku poslali kada bi iz pritvora bio pušten neko ko je počinio krivično delo? Čovek je ušao sa motornom testerom u RTS. Pa je l' vi mislite da to nije krivično delo?", rekla je Brnabić. Podsetimo, na snimcima se vidi kako jedan demonstrant u zgradi RTS-a sa sobom nosi električnu testeru, sa koje slobodno visi neuključeni kabl za napajanje.

Premijerka je upitala ko su predstavnici opozicije da daju bilo kakve rokove državi (da pusti uhapšene).

"Ne postoje neki rokovi koje može da da neki fašista. Ko si ti da daješ rokove? Da bi ti davao rokove, moraš da imaš podršku naroda", rekla je ona.

Ana Brnabić je ocenila da je Boško Obradović, koga je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnjeg obraćaćanja javnosti nekoliko puta nazvao fašistom, preuzeo te demonstracije i tako svim ostalim građanima uskratio demokratsko pravo da protestuju mirno.

"Režim ni u jednom trenutku nije uzdrman. Ne postoji nikakva nervoza. To je bila manjina okupljena oko Boška Obradovića, Dragana Đilasa i Vuka Jeremića. Videli smo da je te proteste preuzeo Obradović. Tako je manjina svim ostalim građanima uskratila demokratsko pravo da protestuju mirno", rekla je premijerka za TV Prva.