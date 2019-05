Mogerini: Novi krug dijaloga čim se ukinu carine

"Uvjerena sam da, ako bi se carine večeras ukinule, ja bih sutra ujutro sazvala novi krug dijaloga", rekla je u srijedu u Tirani visoka predstavnica Evropske unije, Federika Mogerini, komentarišući stanje procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine pred sam početak samita Brdo - Brijuni procesa, koji će u glavnom gradu Albanije okupiti predsjednike država regiona Zapadnog Balkana.

Pred radnu večeru lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom, gošća iz Brisela se sastala sa domaćinom, albanskim premijerom Edijem Ramom gdje je, pored ostalog, bilo riječi i o ključnoj temi ne samo predstojećeg, već i većine regionalnih skupova: normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

"Uvjerena sam da, ako bi se carine večeras ukinule, ja bih sutra ujutro sazvala novi krug dijaloga. Dijalog bi bio, kao i uvijek, težak i bolan, ali moguće i produktivan. Sada, dakle, odgovornost je u rukama onih koji donose odluke na Kosovu a stvaranje klime za dijalog podrazumijeva i "zamrzavanje" kampanje za suspenziju priznavanja nezavisnosti. Moj je utisak i nakon skupa u Berlinu da još nemamo uslove za to, ali to ne znači da odustajemo od posredovanja u dijalogu", rekla je Mogerini.

Visoka predstavnica je komentarisala i tvrdnje da ona i Brisel podržavaju razmjenu teritorija kao rješenje kosovskog pitanja.

"Mi nismo dio bilo kakve zavjere. Uloga posrednika je da stvori atmosferu, uslove i prostor da se susretnu dvije strane, dijalog pripada njima, ne nama. Ne samo da poštujemo pregovaračke pozicije dvije strane, već i ja veoma ozbiljno shvatam vlastitu ulogu da ne odredjujem sadržaj budućeg sporazuma.

"Očigledno, moramo ponovo da napravimo prostor za dijalog i ja se nadam da će mudrost da prevlada jer niko nema koristi od sadašnje blokade dijaloga. Sigurno to važi za Kosovo, za Srbiju, a to važi i za region. Pomirenje i normalizacija je, a to nas uči i evropsko iskustvo, temelj za ekonomski napredak i integracije. Znam koliko to znači stanovnicima cijelog regiona i niko ne smije da potcijeni interes svih nas da se taj proces nastavi i to nastavi plodonosno".

U isto vrijeme sa skupom u Tirani, u četvrtak će se evropskih 27 lidera okupiti u Rumuniji na neformalnom skupu koji će se baviti budućim evropskim ciljevima.

U nacrtu zaključaka skupa se ne pominje proširenje, dok su u agendi predsjednika Evropskog savjeta, kao ključne teme zabilježeni: bezbjednost, ekonomija, socijalna pravda, promovisanje evropskih vrijednosti.