Angela Merkel vakcinisana sa dve različite vakcine

Nemačka kancelarka Angela Merkel dobila je drugu dozu Modernine vakcine protiv Kovida 19, iako je kao prvu dozu primila Astra Zeneku, saopštila je njena kancelarija.

"Potvrđujemo da je gospođa Merkel dobila drugu dozu vakcine i da je u pitanju Moderna", rečeno je za AFP.

66-godišnja kancelarka je prvu dozu Astra Zenekine vakcine primila 16. aprila, pošto je njena upotreba u Nemačkoj privremeno zaustavljena zbog tvrdnji da izaziva krvne ugruške.

Ipak, Astra Zeneka se ponovo vratila u upotrebu za starije od 60 godina, a tada su je primili i nemački politički lideri, uključujući i predsednika Franka Valtera Štajnmajera.

Neke zemlje, uključujući Nemačku, odabrale su da građanima kao drugu dozu daju Fajzer ili Modernu, iako su prvu primili Astra Zeneku.

More than half (51.2%) of the German population, some 42.5 million people, have received at least one vaccine dose and 26.3 million (31.6%) are fully vaccinated, according to figures published on Tuesday by the Robert Koch institute.