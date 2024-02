Lider DPS Danijel Živković za Glas Amerike: Očekujemo da SAD posvete značajnu pažnju Crnoj Gori

Predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Danijel Živković prisustvovao je Molitvenom doručku u Vašingtonu, gde se sastao i sa američkim kongresmenima, a imao je i sastanke u Stejt departmentu. On je za Glas Amerike izjavio da je to bila prilika da se razgovara o temama koje se tiču Zapadnog Balkana, a posebno Crne Gore. On je naveo da očekuje da međunarodni partneri Crne Gore, konkretno u SAD, posvete značajnu pažnju i Crnoj Gori i Zapadnom Balkanu, da oni ne budu usmjereni ka malignim politikama- poput ruskog uticaja. "

Ruski uticaj je, znamo odlično, veoma snažan na Zapadnom Balkanu, kako u Srbiji tako konkretno danas imamo i proruske partije u Crnoj Gori, sastavni su dio ove nove vlasti, daju podršku ovoj vlasti, a jedan od njihovih osnovnih predstavnika se nalazi na čelu crnogorskog parlamenta. Prema tome, očekujemo da oni budu još posvjećeniji očuvanju ovih vrijednosti na Zapadnom Balkanu", izjavio je Živković u intervjuu Glasu Amerike.

Glas Amerike: Kakve su vam reakcije na ovu posjetu?

Živković: Razmjenili smo mišljenja i iskustva koja se odnose na političku situaciju i na Balkanu i u Crnoj Gori, i saglasili se oko činjenice da Crna Gora mora zadržati svoju evroatlantsku perspektivu, odnosno da se svi zajednički moramo u Crnoj Gori potruditi da Crnu Goru učinimo prvom sledećom članicom Evropske unije. To je jedan od osnovnih prioriteta koji je stavljen na agendu, da kažemo i američke politike na Balkanu, naravno zadržati čvrsto partnerstvo sa NATO savezom. Dobro je poznato da je evroatlantsku perspektivu Crnoj Gori otvorila Demokratska partija socijalista, zajedno sa svojim koalicionim partnerima, da suština nije bila samo obnoviti državnost 2006. godine, nego i da smo znali šta da uradimo sa obnovljenom državnošću, a to je da usmjerimo kurs i kormilo Crne Gore ka Evropi i NATO-u. Znate da smo postali članica NATO-a 2017. godine, prevashodno zahvaljujući politici DPS-a, otvorili smo sva pregovaračka poglavlja i nakon političkih promjena koje su se desile 30. avgusta 2020. godine omogućili onima koji su nastavili da vrše vlast u Crnoj Gori da nastave tom perspektivom. Imali ste prilike da vidite da je ipak taj put Crne Gore ka EU zaustavljen, odnosno da nije bilo napretka, prema izvještajima Evropske komisije, što nije dobro za Crnu Goru. Dakle vlasti treba da budu smjenjive, nije nikakakav problem da se izrazi ta vrsta demokratske zrelosti kroz činjenicu da se vlast u Crnoj Gori promjenila nakon 30 godina.

Imali ste prilike da vidite primopredaju vlasti, kako je to izgledalo u Crnoj Gori pored različitih očekivanja sa različitih adresa, DPS je nastavila da emancipuje političku scenu u Crnoj Gori i pokazala demokratske kapacitete. Takođe, razgovarali smo sa Holi Hajland, direktorkom Stejt departmenta za južnu i središnju Evropu. Razgovarali smo takođe o perspektivama Zapadnog Balkana i konkretno o Crnoj Gori. Saopštili smo naše stavove i zabrinutost činjenicom da u Vladi Crne Gore danas imamo jedan dio onih političkih struktura koje ne doživljavaju Evropu i evropske vrijednosti intimno kao svoje, one političke subjekte koji su veoma predano u prethodnom političkom periodu radili na tome da Crna Gora ne bude sastavni dio evroatlantske porodice i sistema vrijednosti. Dakle, to je opasnost koja prijeti Crnoj Gori ali smo se saglasili oko činjenice da će DPS, bez obzira da li je u vlasti ili u opoziciji, čuvati tu evroatlantsku perspektivu, biti stameni stub odbrane vitalnih nacionalnih interesa države Crne Gore.

Glas Amerike: Šta očekujete i koliko očekujete da će se pomno pratiti situacija u Crnoj Gori, pogotovo imajući u vidu goruća balkanska pitanja kao što su na primer odnosi Kosova i Srbije?

Živković: Imate jednu situaciju u kojoj se u Crnoj Gori vlast promjenila nakon 30. avgusta 2020. i siguran sam da su svi imali prilike da vide kako i na koji način se odvijala politička situacija u Crnoj Gori, prethodne skoro četiri godine od promjene vlasti. Ono što se promjenilo na Balkani su takođe i prioriteti ključnih zapadnih partnera i uspostavljena su neka nova partnerstva. Za nas je to potpuno legitimno, nemamo nikakav problem sa tim. Ono što je za nas problematično je to što ta partnerstva utiču na to da trpe zemlje u regionu, konkretno mislim na Crnu Goru ali i na BiH i na Kosovo. To potpuno mijenja taj strategijski pristup, mjenja poziciju partnerstava na Balkanu i to očigledno sada utiče na činjenicu da se ta partnerstva moguće dešavaju i na štetu ovih država. A, kad to kažem prevashodno mislim na činjenicu da sada ta partnerstva utiču i na promjenu političkih prilika na Zapadnom Balkanu, a partnerstva sa onim ključnim politikama na Balkanu koje sada podsjećaju na ono što smo imali prilike da vidimo 90-tih godina, što nije dobro. I devedesetih godina i dugoročno, takvo stanje na Balkanu je neodrživo, pošto znamo dobro kako se to završilo devedesetih godina. Nadamo se i vjerujemo da se tako neće dešavati u budućnosti, a DPS definitivno ostaje pouzdan partner onima koji žele da unaprijede život na Zapadnom Balkanu, da unaprijede život u Crnoj Gori, da ga učine bliskim evroatlantskom sistemu vrijednosti i DPS će na tom sistemu vrijednosti istrajavati.

Glas Amerike: Da li očekujete od partnera, pre svega u SAD da izvrše na neki način pritisak na vladu Crne Gore da ostane na tom putu?

Očekujemo od partnera da budu istrajni i posvećeni u promociji ovih vrijednosti, nije jednostavno na Zapadnom Balkanu biti posvećen tim vrijednostima, dobro znamo istorijski kako je izgledao Zapadni Balkan u prethodnim decenijama, dobro znamo intimu i osjećanja građana Zapadnog Balkana. DPS konkretno u Crnoj Gori nakon 2006. godine je bila posvećena usmjeravanju Crne Gore ka evropskom sistemu vrijednosti. I to je sva suština koju moramo znati – to je promjena razmišljanja. To nije samo promjena u pogledu vođenja politike države, nego promjena razmišljanja građana da je jedina perspektiva Crne Gore u Evropi i evropskom sistemu vrijednosti. I mi smo ključno tome doprinijeli, da nije bilo te politike, upitno bi bilo gdje bi danas bila Crna Gora... Vlasti će dolaziti i prolaziti, mjenjaće se, suština je koje vrijednosti poštujemo i koja je to platforma, e tu platformu smo mi utvrdili u Crnoj Gori. Sada nastavljamo jedan dio rekonstrukcije odnosno reforme u našoj partiji, u našoj politici, već sam vam kazao da smo imali kontinuirani proces reforme u našoj politici i najviše smo se reformisali na političkoj sceni. Iako ima različitih političkih subjekata i medijskih centara koji pokušavaju da saopšte građanima kako to nije slučaj.

Glas Amerike: Preuzeli ste DPS, smena generacija je nešto što je okarakterisalo ceo prethodni izborni ciklus. I pored dobrih stvari za koje kažete da je DPS donela Crnoj Gori, i u međunarodnoj javnosti, i izveštajima nevladinih organizacija, joj se stavlja na teret i korupcija. Šta radite kao novi lider DPS da pred međunarodnim i domaćim akterima promenite tu reputaciju?

Živković: Već sam kazao šta je legitimacija DPS. Promjena vlasti je potpuno prirodna i normalna, sastavni dio svakog demokratskog društva. U 30 godina trajanja DPS, prirodno je došlo do određenih devijacija i grešaka, i ne možemo se nikada osloboditi objektivne odgovornosti za te greške koje smo sami kreirali u crnogorskom društvu kao sastavni dio vlasti u svim ovim prethodnim godinama. Vlast, po prirodi, kvari, tu nema nikakve dileme. Mi nismo nikada bježali od naše odgovornosti, čak smo otvoreno pričali o našim greškama. Ja mislim da je ovo dragocjeno iskustvo koje smo imali protekle četiri godine u opoziciji, da napravimo dobru i kvalitetnu introspekciju, da vidimo gdje su te greške nastale i šta treba uraditi da bismo se oslobodili tih grešaka i eventualno skinuli hipoteku sa pleća takve reputacije o kojoj ste govorili, na određenim međunarodnim adresama. Sada smo, kao što znate, imali novi reformski zahvat u našoj partiji i zaista smatram dragocjenim iskustvo koje smo imali u opoziciji u protekle 3 i poili 4 godine.

Tu pre svega mislim da je nova generacija političara u DPS počela da stasava posebno nakon izbora 2016. godine, ta politička generacija danas se nalazi na pozicijama odlučivanja u DPS. Dio te političke generacije sam i ja i imam zaista veliku privilegiju, istovremeno i odgovornost što sam dobio povjerenje naše unutarstranačke biračke javnosti da upravljam DPS, na prvim neposrednim unutarstranačkim izborima koji su održani u jednoj partiji u Crnoj Gori. Nismo uvodili taj standard da bi neko prepisivao od nas, ili da bi neko usvajao kao model, ali mislimo da je dobar i pokazalo se da jeste i da možemo tim modelom obezbijediti dodatnu demokratizaciju naše stranke. 23.000 članova je učestvovalo na tim izborima, članovi su prvi put birali unutarstranačko rukovodstvo. Imali smo jednog kandidata za predsjednika, bilo bi dobro da ih je bilo više, imali smo 6 kandidata za potpredsjednika, od toga su 4 izabrana, a ono što će ovo rukovodstvo uraditi – vezano za vaše pitanje – je da će ovo biti jedan novi i drugačiji pristup na političkoj sceni Crne Gore, i prirodno je da bude drugačiji jer imate novu generaciju, novu politički izazov, promjenilo se političko vreme i sada je potrebno je odgovoriti tom političkom izazovu.

Glas Amerike: Vi ste u tom izmenjenom pristupu delovanja rekli da ćete da radite na nekim ključnim stvarima kao što je obrazovanje, socijalna politika, zdravstvena zaštita, vladavina prava. Da li to znači da Vam nacionalna i državna pitanja i dalje ostaju u fokusu?

Živković: Naravno da ostaju u fokusu. Mi smo posvećeni očuvanju građanskog karaktera Crne Gore i našoj evropskoj perspektivi i sa tim nema kompromisa, dakle to su nacionalni interesi Crne Gore i mi nećemo trgovati sa nacionalnim interesima, niti ćemo pristajati na bilo kakvu vrstu trulih kompromisa sa onim što su nacionalni interesi Crne Gore. Kada govorimo o novom pristupu ili novim modelima djelovanja onda vam govorim i o tome da ćemo imati jasan programski sadržaj koji ćemo ponuditi biračkoj javnosti Crne Gore. Oni se odnose konkretno na sistemsku reformu obrazovanja, odnose se na jednaku zdravstvenu zaštitu za svakog građanina Crne Gore, odnose se na pitanje ekonomske održivosti, na pitanje izbalansirane socijalne politike kao i na pitanja vladavine prava. U tih pet sektorskih politika u narednom periodu, narednih dvadesetak do mjesec dana ponudićemo biračkoj javnosti na osnovu ekspertiza koji ćemo se sprovesti unutar naše stranke, ono što je naš plan i program i vizija daljeg razvoja državnog sistema. Tu ćemo se nametnuti kao neko ko je kvalitetna konkurencija onome što danas imamo na pozicijama vlasti, a što se tiče par drugih tema one nikako ne mogu biti izostavljene iz fokusa. Znam za tu priču da se kaže da se previše vraćamo u prošlost, da se previše priča o identitetskim temama. Saglasićemo se ako kažemo da ne možemo pristati na okolnosti ili činjenicu kada jedan od lidera ove parlamentarne većine kaže kako je neophodno mijenjati Ustav Crne Gore i kako je neophodno sada mijenjati potpuno identitetski sistem u Crnoj Gori da država Crna Gora ne treba da bude građanska država nego država naroda, a država naroda znamo da je konfederacija nacija. Konfederacija nacija znamo da je uvod u nestanak Crne Gore. Prema tome, ostajemo fokusirani naravno na ono što je ključni nacionalni interes ali sada sam nešto izmjenjenim pristupom i drugačijom ponudom biračkoj javnosti Crne Gore.

Glas Amerike: Ono što je bilo interesantno, kad ste poslali predsednik Vama je i to čestitao ministar pravde iz pokreta Evropa sad Andrija Milović, i baš kada pričate o tome da pravite planove koje bi eventualno mogli da ponudite biračima ili možda čak i i postojećoj vladajućoj strukturi, da li, imajući sve to u vidu, postoji li ikakva šansa saradnje sa pokretom Evropa sad?

Živković: Vidite, mi pričamo o vrijednostima i principima i uvijek se vraćamo na to. Čak i prije parlamentarnih izbora jedanaestog juna prošle godine smo kazali, suština postojanja vlasti jeste da ona bude na platformi zajedničkih vrijednosti i principa. Koje su to zajedničke vrijednosti i principi, već sam kazao. To je očuvanje građanskog karaktera našeg društva i što prije članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Oni koji žele da rade zajedno sa nama na tim principima, mogu biti naši partneri, to smo kazali prije i nakon 11. juna na jednoj vrlo jasnoj i čistoj platformi. Oni pak, koji danas žele da trguju tim nacionalnim interesima, koji kažu da ih ti nacionalni interesi ne zanimaju, ili koji kreiraju vlast trgovinom vlastohlebljem ili da kažemo zadovoljavanjem materijalnih interesa pojedinaca, lidera ili pak skrivanjem od moguće krivične odgovornosti za mnoga nepočinstva koja su počinjena u Crnoj Gori prije tri godine, ne mogu biti naši partneri i ne možemo na tim trulim kompromisima graditi vlast. Nikakav problem, ako i kada se premijer Spajić, da kažemo, dozove pameti, želi i bude želio da gradi zdravu platformu u Crnoj Gori na jasnim vizijama, na jasnim principima, na jasnim vrijednostima, naravno da nema nikakvih problema da se to partnerstvo uspostavi. Ukoliko pak to ne bude slučaj, nije ništa strašno, nema nikakvog tugovanja. Mi ostajemo posvećeni nacionalnim interesima, nastavljamo reformu naše partije i na sledećim izborima, koji vjerujem neće biti tako daleko, Demokratska partija socijalista će nesumnjivo biti najjači politički subjekt, a nakon toga ćemo mi diktirati platformu i modele saradnje na političkoj sceni i kako treba da izgleda razvijena Crna Gora.

Glas Amerike: To znači da to postaju uslovi za eventualno bilo kakvu saradnju sa Vladom?

Živković: Naravno, nema trulih kompromisa. Vi vidite danas u Crnoj Gori da postoje mnoga utrkivanja da se bude vlast. Čak smo imali prilike da čujemo u parlamentu, prilikom glasanja o vladi da neki od političkih subjekata kažu, mi treba da budemo sastavni dio svake vlasti. Ako hoćete da budete sastavni dio svake vlasti, pa zbog čega se bavite politikom, šta je vaša vrijednosna platforma, šta su vas vaši principi. Imali smo prilike da vidimo prethodne tri godine eksperimente. Prvi je bio ekspertski, poluekspertski model vlade Zdravka Krivokapića koji je izgubio posle godinu dana. Znači ta vlada je oborena posle godinu dana i takav eksperiment nije mogao da funkcioniše jer su politički subjekti bili na različitim vrijednosnim platformama. Nakon toga smo imali sledeći eksperiment kroz manjinsku podršku Dritanu Abazoviću, koji je takođe izgubio povjerenje za nekih 90 dana. Sada imamo, bojim se, novi eksperiment, jer su opet koncentrisane političke strukture na različitim vrijednosnim platformama. Dugoročno, to je neodrživa strategija i dugoročno to ne vodi ka bilo kakvom boljitku Crnoj Gori. To je izgubljeno vrijeme i zato kažemo, ko želi da sarađuje na jasnim platformama, to će biti jedina uspješna vlast, jedini uspješan put kojim Crna Gora treba da ide, znači drugog načina nema. Kupovina, trgovina funkcijama, želja da zadovoljite partijske interese, da dobijete jedno ili dva ministarstva, ili kako se to sad ustalilo u crnogorskom društvu neka mjesta po dubini, na kraju završi isto kao što su završile prethodne dvije vlade Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića. Ne možete biti toliko dobar iskusan menadžer da se na takav način bavite dugoročno politikom, zadovoljavajući pojedinačne partikularne partijske interese, a trgujući sa nacionalnim interesima. Na kraju saldo je negativan, na kraju izgube i građani, izgubi država, protraći se vrijeme. Potrebno je skupiti malo više političke hrabrosti, potrebno je imati dobru viziju i potrebno je predano raditi za dobro građanki i građana Crne Gore.